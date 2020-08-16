Помимо того, что с недавних пор он почему-то достаточно агрессивно скрывает факт того, что мы с ним земляки (мы оба родились в царском сербском городе Призрен), веселый глава МИД Сербии Ивица Дачич ответом на мой предыдущий текст, в котором он «опроверг связи с Россией», наверное, попытался стереть из коллективной памяти факт того, что до недавних пор он сам публично хвастался тем, что именно он — «ключевой человек России» в Сербии. Наверное, он себя так ведет, потому что не понимает пока, станет ли он частью нового сербского правительства по милости президента Александра Вучича.

Сербия

Психологи объяснят это лучше, но по какой-то (не) известной причине в нашем министре дипломатии борются два Дачича: бывший эстрадный русофил и нынешний вучичофил. Но очевидно, что Дачич, выбирая между любовью к матушке России и любовью к власти, выбрал в качестве своего жениха — Александра Вучича!

Я мог бы перечислять и перечислять доказательства того, о чем я пишу уже несколько месяцев, — что «официальный» Белград давно начал проводить открыто русофобскую, а иногда и антироссийскую политику. Могу начать, например, с выборов в Черногории четыре года тому назад, на которых минимальная победа русофобов Джукановича стала возможной благодаря прямому вмешательству Вучича в самый день выборов…

Mfa.gov.rs Ивица Дачич

Однако лучше начать с темы, от которой в течение многих лет Дачич убегает, «как дьявол от креста».

Что там у нас, бывший министр полиции и дипломатии, бывший премьер-министр в правительстве Вучича, происходит со «скорым» предоставлением официального, если уж не дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру (РСГЦ), в чем Вы когда-то клялись? Неужели Вы с Вучичем солгали своему, в основном русофильному электорату?

Пусть Дачич (на тот момент представитель правительства Мирко Цветковича) как сторона, подписавшая Соглашение между Правительством Республики Сербия и Правительством Российской Федерации, на основании которого 25 апреля 2012 года был основан РСГЦ, скажет, почему с октября 2014 года, когда было объявлено о намерении подписать Соглашение об условиях пребывания, привилегиях и иммунитетах гуманитарного центра в Нише, этот документ еще не подписан, и кто в этом виноват.

Кто несет ответственность за то, что в нашем с Дачичем Косово и Метохии у нас уже есть база НАТО, но, хотя мы якобы военно-нейтральная страна, мы не можем предоставить гуманитарному центру в Нише даже официальный статус?

Кто в этом виноват, если не тот же Александр Вучич, о, бравый его солдат Швейк?

Четыре года назад тогдашний президент Сербии Томислав Николич заявил, что Сербия может подписать соглашение с Россией о гуманитарном центре в Нише по аналогии с Соглашением с НАТО. Сегодня его молчание кажется особенно громким. Почему молчит победитель последних демократических выборов в Сербии 2012 года и последний президент Сербии, который придерживался своих конституционных полномочий и законов, тот самый, который назвал встречу с Владимиром Путиным лучшим моментом своего пятилетнего срока, гордившийся тем, что он с Путиным «поцеловался целых девять раз»?

Почему Томислав Николич, кавалер российского Ордена дружбы, молчит в то время как партия, которую он учредил и председателем которой являлся, раздувает антироссийскую истерию посредством своих таблоидов?

Kremlin.ru Томислав Николич

Позже, в мае 2017 года (во время президентских выборов), Дачич в качестве министра иностранных дел сказал, что «дипломатический статус центра должен быть решен, иначе центр будет закрыт». Он же заявил, что выступит с такой инициативой перед тогдашним премьер-министром Вучичем, потому что лично несет особую ответственность за этот вопрос, так как именно он вместе с Сергеем Шойгу и сформировал РСГЦ.

Всего месяц спустя Дачич передумал и заявил, что статус сотрудников РСГЦ в Нише будет решаться будущим правительством. Это подтвердила и новый премьер-министр Ана Брнабич, заявив, что центр в Нише «входит в список приоритетов нового правительства», и выразив уверенность в том, что «приемлемое для всех» решение вопроса статуса центра будет найдено в ближайшее время.

Что значит «приемлемое для всех»? Она, наверное, имела в виду «приемлемое для Вучича», который не хочет обижать США, Европейский Союз и НАТО, но при этом хотел бы быть другом Москвы и президента Путина тогда, когда это нужно ему самому (из-за поддержки русофильного электората), а не Сербии и сербскому народу.

Кульминацией официальной государственной русофобии стал ответ Александра Вучича на прямой вопрос о том, когда сотрудники центра получат дипломатический статус, которым обладают члены сил НАТО на территории Сербии. Накануне Видовдана, важнейшего сербского праздника, в прошлом году он попытался уклониться от ответа неуклюжим объяснением, согласно которому, «если он предоставит дипломатический статус русским в Нише, его будут критиковать сторонники ЕС, а в противном случае он будет подвергнут критике со стороны русофилов». А затем, в тот же день, самопровозглашенный главнокомандующий сообщил народу, что «он заботится об интересах Сербии, и что общественность будет проинформирована о том, когда произойдут изменения по сербско-российско-нишскому вопросу». Почему нас до сих пор еще об этом не проинформировали — знает только Вучич!

Predsednik.rs Александр Вучич

Однако я хочу верить, что мой земляк Дачич, подписавший предательское Брюссельское соглашение, тоже это знает, и что он, может быть, заговорит об этом, если по какой-либо случайности Вучич не вытащит его, как кролика из шляпы, при формировании нового правительства. Посмотрим…

А пока вы оба лучше имейте в виду, что и в обеих ваших партиях есть искренние патриоты, которые глубоко не согласны с тем, как вы проводите государственную политику. Пока что они в основном молчат или тихо возмущаются вдали от ушей общественности, но тот час, когда они все поднимут голоса и сорвут ваши планы, является лишь вопросом времени. В противном случае им придется объяснять своим детям и внукам, почему они были соучастниками предательства Косово и Метохии, и никакие привилегии, которыми они пользуются в вашей криминальной системе управления государством, не возместят им этот моральный ущерб.

Nasasrbija.rs Младжан Джорджевич

Младжан Джорджевич — по словам Дачича, «один из самых влиятельных сербских оппозиционеров».