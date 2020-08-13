Белград, , 16:52 — REGNUM Пока один из самых влиятельных сербских оппозиционеров обвиняет в российских СМИ президента Сербии Александра Вучича в русофобии, в американских СМИ Вучича атакуют за то, что он покупает китайское вооружение, невзирая на предупреждения США. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Ивица Дачич Chatham House

По словам главы сербской дипломатии, как раз это и является подтверждением того, что руководство страны не ведет русофобскую или русофильскую политику, а всегда учитывает только интересы Сербии и сербского народа.

Дачич также отметил, что сербско-российские отношения находятся на более высоком уровне, чем когда-либо в прошлом.

«Я также опровергаю ложные утверждения о том, что я и Социалистическая партия Сербии якобы находимся под российским влиянием. Мы не работаем ни на кого, кроме Сербии и сербского народа. Поэтому я горжусь тем, что мы вместе с Вучичем сделали для защиты Сербии и ее будущего», — подчеркнул Дачич в интервью агентству «Танюг».

Напомним, что ранее ИА REGNUM опубликовал статью сербского оппозиционного деятеля Младжана Джорджевича под заголовком «Сербия: антироссийская истерия облегчит предательство Косово», в которой говорится о том, что, «благодаря работе министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и с помощью настоящего друга сербского народа, главы МИД России Сергея Лаврова за последние пару лет 18 стран отозвали признания ложного государства Косово». Тем не менее, подчеркивает Джорджевич, Дачич и его Социалистическая партия Сербии могут и не войти в новое правительство, которое оформится по результатам парламентских выборов, прошедших в конце июня. «Дачич, который вместе со своими однопартийцами, такими, как Душан Баятович и Петар Шкундрич, считается «защитником российских интересов» в Сербии, может, таким образом, стать оппозицией, что, безусловно, вызвало бы озабоченность в Москве», — допустил Дорджевич.

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