Накалившаяся до прямых столкновений и нападения на экоактивистов ситуация вокруг гор-шиханов привела к тому, что в Башкирии начали требовать отставки главы — Радия Хабирова. Если в Сибае ещё надеялись на помощь региональной власти, то после нападения на лагерь защитников уникального природного объекта, который был передан для разработки «Башкирской содовой компании», всё чаще звучит — «будем надеяться, что сам уйдёт в отставку». ИА REGNUM попыталось разобраться в том, что происходит в республике в свете борьбы за уникальный геологический объект, внесённый в список всемирного геологического наследия ProGEO, — шихан Куштау.

Glavarb.ru Радий Хабиров

О шиханах

Стерлитамакская группа шиханов ранее включала четыре горы-останца — Торатау, Юрактау, Куштау и Шахтау, но последнего уже почти нет, его срыли для добычи известняка.

На сайте Института геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН отмечается, что «шиханы — уникальные геологические и геоморфологические памятники природы».

В исследовании Р. Р. Ахметшина уточняется, что «геологические разрезы стерлитамакских шиханов вошли во всю мировую научную литературу», а на склонах гор «наблюдается обилие реликтовых и эндемичных видов растений и животных», из них более 40 видов занесены в Красную книгу Башкирии.

Игорь326 Шихан Юрактау. Башкортостан

В 1930-х годах на шиханах были разведаны большие запасы соли. После этого под городом Ишимбаем было инициировано строительство содового комбината, который начал работу в 1941 году «после эвакуации оборудования с содовых заводов Украины на базе месторождения на Шахтау». По открытым данным, комбинат был акционирован в 1994 году, получив наименование ОАО «Сода», которое сейчас входит в состав АО «Башкирская содовая компания».

В исследовании Ахметшина отмечается, что «запасы Шахтау были ограничены и на сегодня практически исчерпаны».

"Предварительная геологоразведка показала, что известняки шихана Куштау (который не является памятником природы) непригодны для содового производства. Наиболее подходящими они оказались у Тратау и менее — Юрактау. Поскольку Тратау и Юрактау являются памятниками природы, были рассмотрены другие месторождения. В качестве альтернативы было просчитано Альмухаметовское месторождение в Абзелиловском районе РБ (около 170−200 км от Стерлитамака)», — отметил эксперт, уточнив, что позднее за счёт средств бюджета были исследованы и более дальние месторождения — Каранское, что в 80 км от Стерлитамака, и Гумеровское — в 45 км.

Несмотря на то, что для производства соды в России задействовано относительно дешёвое сырье, в лидеры среди производителей страна не вышла. В исследовании эксперта в качестве примера приводятся США и Китай — лидеры производства кальцинированной соды, которые не используют рифовые постройки (шиханы), создав на их территории государственные парки.

Борьба за шиханы: от палаточного городка до провокаций

Борьба за шиханы началась не вчера и даже не в этом году. Это многолетнее противостояние, которое в конце июля 2020 года вышло на новый этап.

После того как в конце июля экоактивистам стало известно о вырубке реликтовых деревьев на горе Куштау, там начал работать палаточный лагерь. Живой цепью жители республики пытаются защитить гору, которая вошла в список GEOSITES и шорт-лист проекта «Семь чудес России».

Шихан Куштау. Южный склон. Башкортостан

Палаточный лагерь работает почти две недели. За это время десяток защитников были задержаны. Им вменялись две статьи — 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции») и 19.1 КоАП РФ («Самоуправство»). Нескольких активистов решением суда уже отправили под арест.

Помимо этого, накалило обстановку нападение на лагерь со стороны неизвестных в масках, спортивной одежде и форме сотрудников ЧОП, которые поздним вечером 9 августа приехали к горе и пытались разогнать людей. В результате ночного противостояния были пострадавшие. С этого момента всё чаще в пабликах защитников Куштау стало звучать и политическое требование об отставке Хабирова, так как через основного акционера БСК власти республики имеют на БСК влияние:

«Будем надеяться, что уйдёт в отставку сам», «После такого случая Хабиров должен уйти в отставку».

Чего хотят активисты? Список требований большой, но есть среди них и несколько наиболее важных: усилить охрану Торатау и Юрактау, оформив охранные зоны в радиусе свыше 1 км от границ действующих природных территорий, придать шихану Куштау статус особо охраняемой территории, а также проверить законность действий АО «Сырьевая компания», АО «Башкирская содовая компания», министерства лесного хозяйства региона, минпрома Башкирии и прочих ведомств, задействованных в проекте промышленного освоения шихана Куштау. Также экоактивисты настаивают на том, что правительство Башкирии как учредитель АО «Башкирская содовая компания» должно «потребовать провести скорейший переход на безизвестняковые малоотходные технологии производства соды».

Разработка Куштау: позиция властей

Судьбу Куштау обсуждали в декабре 2018 года на совещании правительства РФ под председательством Дмитрия Козака.

Позицию власти по шиханам глава региона Радий Хабиров открыто сообщил в ноябре 2019 года на встрече с представителями СМИ:

«Ни при каких обстоятельствах меня никто не заставит отдать Торатау, это просто невозможно. Но при этом проблему с производственной площадкой, с сырьём надо решать. И мы сочли, что с учётом всех обстоятельств (нет охранного статуса, есть выданное ранее разрешение на разработку) Куштау — оптимальный вариант».

Tsibin Konstantin Шихан Тратау в цветах флага Башкортостана

При этом Хабиров фактически заявил, что не видит достойной альтернативы — другого подходящего сырьевого участка.

Позиция властей отдать Куштау вызвала шок у жителей:

«Не только уникальная, но и такая красивая гора, и природа. Я такого решения не ожидала», «Через 30 лет что будет? Уйдут в разработку Торатау и Юрактау?», «Вечный позор вам за шиханы».

В феврале 2020 года правительство Башкирии заявило о создании рабочей группы по промышленной разработке шихана, пообещав «тщательно изучить проект разработки шихана и подготовить рекомендации по наиболее рациональному проведению геологоразведочных и иных работ, а также сохранению биологического своеобразия Куштау».

Содовая компания: владельцы и позиция по шиханам

Башкирская содовая компания на сегодня производит 85% пищевой соды в России. Ранее она заявила об истощении запасов на разрабатываемом месторождении, назвав срок, к которому ресурсы полностью истощатся, — к декабрю 2022 года. Спешка в разработке Куштау объясняется этим. Отступать, судя по комментариям представителей в СМИ, общество не планирует.

«Данный вопрос [геологоразведка] пока на паузе. Но мы, естественно, намерены эту работу продолжить», — заявил в комментариях ТАСС замгендиректора предприятия Рустем Басыров.

В качестве аргумента звучит в том числе и необходимость сохранить рабочие места для почти 6 тысяч сотрудников. 10 августа 2020 года предприятие даже вывело своих рабочих на акцию в защиту компании, во время которой звучали требования «не препятствовать геологоразведке на месторождении». В своём пресс-релизе компания довольно своеобразно подала и ситуацию, которая произошла вечером 9 августа. Она заявила, что работники БСК приехали готовить площадку для геологов, чтобы продолжить те работы, что были приостановлены в выходные дни, но «прибывшие группы радикально настроенных молодых людей из националистических организаций перекрыли подъездные пути и воспрепятствовали движению». Это экоактивисты-то — группа радикально настроенных националистов?

Цитата из вмдео на YouTube Производство на БСК

Выступая перед сотрудниками, директор БСК Эдуард Давыдов эмоционально заявил, что противники разработки Куштау «хотят уничтожить нашу промышленность»:

"Сколько лжи льётся на нас в последние дни. Но мы в своем праве и будем его отстаивать!»

Ну что ж. Рассмотрим объективно, что представляет собой компания, чьи интересы она защищает и какие сложились у нее отношения с надзорными органами, в частности с Росприроднадзором.

Содовая компания: о владельцах, активах и долгах

6 августа 2020 года на сайте компании сообщалось, что ещё в августе 2019 года «дочка» БСК — АО «Сырьевая компания» получила от департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу лицензию на геологическое изучение и промышленную разработку известнякового месторождения на шихане Куштау сроком на 20 лет. В июне 2020 года этой же компанией с министерством лесного хозяйства Башкирии был подписан договор аренды лесного участка для геологоразведки. В июле был согласован с министерством лесного хозяйства региона проект освоения участка, подана лесная декларация и определены территории, где пройдёт вырубка. Геологоразведкой по договору с «Сырьевой компанией» занимается ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» из Екатеринбурга.

АО «Башкирская содовая компания» создана через объединение ОАО «Сода» и ОАО «Каустик» в 2013 году. В выписке ЕГРЮЛ датой создания юрлица значится декабрь 1991 года. В феврале 2018 года в результате реорганизации к фирме присоединили АО «Транснефтехим».

Уставный капитал БСК — более 165,66 млн рублей. На конец июня 2020 года стоимость активов компании оценивалась в 41,56 млрд рублей. Директор — Эдуард Давыдов. Он также с июля 2019 года является руководителем АО «Березниковский содовый завод» в Пермском крае, работающего с 1999 года.

В свою очередь, у БСК есть доли как минимум в семи действующих юрлицах — ООО «Эколь» (производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, создано в 2012 году), ООО «Стерлитамакский завод нестандартного оборудования» (создано в мае 2020 года для обработки металлических изделий), ООО «Башхимтранс» (создано в мае 2020 года для деятельности автомобильного грузового транспорта), ООО «Комбинат питания» (учреждено в мае 2020 года для деятельности предприятий общественного питания по прочим видам организации питания), ООО «Санаторий-профилакторий «Ольховка» (учреждено в мае 2020 года для санаторно-курортной деятельности), «Башхиммонтаж» (создано в мае 2020 года для монтажа промышленных машин и оборудования) и ООО «Торговый дом «Башхим», созданное в 2014 году.

Ural-66 Вагон-цистерна для хлористого кальция

У пяти из шести свежеиспечённых компаний довольно большие уставные капиталы, которые в целом превышают 1,02 млрд рублей.

По открытым данным, на 30 июня 2020 года основными акционерами БСК являются АО «Башкирская химия» (доля — 57,18%) и АО «Региональный фонд» — 38,28%. На март 2015 года владельцем 100% акций АО «Башкирская химия» была кипрская компания Modisanna Limited. Более свежих данных об аффилированных лицах в открытом виде не удалось найти. Что касается АО «Региональный фонд», то он позиционируется как ключевой институт развития республики. На его сайте указано, что «единственным акционером фонда является Республика Башкортостан в лице министерства земельных и имущественных отношений». Создан фонд в 2007 году, уставный капитал — более 36,5 млрд рублей.

В отчёте компании за 2019 год отмечается, что проектным решением отработка всех запасов месторождения «Шахтау» заканчивается в 2026 году. Лицензия на добычу камня-известняка (сырья для кальцинированной соды) принадлежит зависимому обществу БСК — АО «Сырьевая компания».

Несмотря на хорошие показатели по итогам года, у компании высокая и кредитная нагрузка, которая в 2020 году только выросла. Так, к примеру, 7 августа текущего года БСК заключила договор возобновляемой кредитной линии с ПАО «Росбанк». Срок действия кредита — до 7 августа 2023 года. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента — «с учётом максимальной процентной ставки 10 200 000 000 рублей, что составляет 24,54% от балансовой стоимости активов эмитента».

Цитата из вмдео на YouTube Производство на БСК

В это же время было заключено дополнительное соглашение к договору поручительства от 2018 года, по которому БСК несёт солидарную с акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (должником) ответственность перед «Росбанком» за обязательство по кредитной линии. С учётом всех допсоглашений лимит задолженности составляет 2,1 млрд рублей, с учётом максимальной процентной ставки в 14% годовых — 2,354 млрд рублей.

Содовая компания: отношения с надзорными органами

Похвастаться ровными отношениями с надзорными инстанциями «Башкирская содовая компания» не может. Фирма была объектом плановых и внеплановых проверок 77 раз.

К примеру, в сентябре 2019 года управление Росприроднадзора провело плановую проверку и выявило, что «АО «БСК» (объект 80−0102−000138-П) с 25 сентября 2019 года по 08 октября 2019 года осуществляло пользование р. Белая с нарушением условий решения использования водного объекта по пп.3, 5, 6, 15, 16, что привело к засорению р. Белая в районе выпуска №4 АО «БСК».

Отметило ведомство также, что «АО «БСК» производит эксплуатацию объекта размещения отходов — шламонакопителя «Белое море» — с нарушением экологических требований, допуская превышение уровня хлоридов в наблюдательных скважинах объекта размещения отходов шламонакопителя «Белое море» относительно фоновых величин», а также, что 9 октября 2019 года компания вела сброс загрязняющих веществ со сточными водами в реку Белая «с концентрациями загрязняющих веществ в воде, превышающими установленные разрешением на сброс».

Помимо этого, как следует из заключения госоргана, компания на тот момент производила «выведение из эксплуатации объекта размещения отходов — полигона захоронения промышленных отходов «Цветаевский» — в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию по выведению из эксплуатации и рекультивации объекта размещения отходов».

Цитата из вмдео на YouTube Башкирская содовая компания

И это далеко не все нарушения, выявленные в последние годы на предприятии.

Также на 3 сентября 2020 года назначено заседание по иску управления Росприроднадзора с БСК «о взыскании в доход бюджета денежных средств в размере 19 942 762,1 рубля по оплате за негативное воздействие на окружающую среду».

Владельца лицензии на разработку Шахтау — АО «Сырьевая компания» надзорные органы проверяли не менее 18 раз. В июне 2017 года Ростехнадзор выявил на карьере «нарушение требований промышленной безопасности» (подробности не уточнялись). Подобная формулировка фигурировала в результатах ещё нескольких проверок, но без указания деталей.

На 15 августа в Башкирии назначен экологический флешмоб в поддержку Куштау. Планируется очистить гору от нежелательного мусора, сделав шиханы ещё чище.