18 февраля 2020 | Время чтения 9 мин

О проблеме Сибая стало известно более года назад — жители жаловались на невозможность дышать, содержание вредных веществ в воздухе. По факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело. Прошёл год. Поменялось ли что-то в лучшую сторону?

Анастасия Степанова, , 07:11 — REGNUM В башкирском городе Сибай, получившем печальную известность год назад из-за крупного техногенного пожара, ставшего причиной загрязнения воздуха, каждое утро начинается с переклички. Жители разных районов города в группе в соцсетях «Сибай, дыши!» опрашивают соседей о том, чем же они дышат. «Ощутили какой-то новый отвратительный запах. Состояние ужасное, постоянное недомогание, упадок сил, одышка и головные боли», — так звучат отзывы в 2020 году, спустя более полугода с обещаний местной власти в лице главы Башкирии Радия Хабирова о ликвидации катастрофы. Сегодня, 18 февраля 2020 года, городской суд рассмотрит иск жителей, в котором они требуют наказать виновных в сокрытии сведений о превышении вредных веществ в воздухе в январе 2019 года. ИА REGNUM проанализировало, что сегодня происходит в Сибае, где проживают 63 тыс. человек.

Сибайский карьер toliku

Почему жители пошли в суд?

Активисты из Сибая обратились в суд с иском к отделу Роспотребнадзора и Управлению Росприродназора Башкирии. Оба ведомства выступают административными ответчиками по иску, поданному Эдуардом Кадыровым в конце декабря 2019 года. Более подробно об иске рассказывают активисты группы «Сибай, дыши!».

«12 января 2019 года было зафиксировано превышение ПДК диоксида серы от 17,5 до 101,5 раза», — отмечают в группе, добавляя, что в этот день нельзя было выходить из дома.

Активисты напоминают, что, несмотря на ситуацию, в этот день не были эвакуированы даже те, кто проживал рядом с источником.

«Мы сами обратились в суд с целью признать это чудовищное сокрытие информации незаконным», — отмечается в обращении.

Предыстория

О Сибае в России широко стали говорить с декабря 2018 года. А уже в январе 2019 года городской прокурор обратился с иском к филиалу местного ГОК, который входит в АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». Последнее основано в 1954 году на базе Учалинского медно-цинкового месторождения и является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. На 31 декабря 2019 года 97,0862% доли в уставном капитале УГОК принадлежало ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» из Свердловской области, в состав которой входит свыше 40 компаний в России и за её пределами, в том числе в Казахстане, Сербии. Президент УГМК — Искандер Махмудов, который в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019» занимает 18-ю строчку с капиталом 6600 млн долларов США. Совет директоров Учалинского ГОК в 2018 году возглавлял Шухрат Махмудов.

Возвращаясь к иску прокурора. Он был рассмотрен в марте 2019 года и удовлетворён. Было решено обязать «Учалинский горно-обогатительный комбинат», АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат» «принять меры по ликвидации очагов окислительных процессов, происходящих в Сибайском карьере». Был даже установлен срок — до 28 апреля 2019 года. Оспорить вердикт в Верховном суде РБ ответчики в мае не смогли.

Прокурор указывал на то, что вплоть до даты слушаний «на территории городского округа Сибай установлен запах серы и смог в атмосферном воздухе». Лабораторные испытания показали, что «источник возникновения смога и запаха — чаша Сибайского карьера (глубина карьера — более 500 метров, диаметр 2000 метров»)». Уточнялось, что в разные дни и время «имелось превышение предельно допустимой концентрации (далее — ПДК) в 3 раза диоксида серы», в 3,2 раза, в 4,3 раза и так далее. Позднее к превышению ПДК диоксида серы добавилось и превышение дигидросульфида. Последнего по одному из адресов сразу в пять раз. В решении суда нет дат, когда допущено превышение, но показатели заметно росли. Постепенно в некоторых местах лабораторных испытаний превышение ПДК диоксида серы было в 15,2 раза, дигидросульфида — в 52,5 раза. В «единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 61 обращение граждан о наличии в воздухе запаха серы, сильного тумана и смога, о першении в горле, кашле, ужасного едкого дыма».

Указывалось, что принятые меры по ограничению выбросов и ликвидации очагов окислительных процессов, происходящих в Сибайском карьере, «недостаточны и малоэффективны». В мартовском решении отмечалось, что ситуация «с загазованностью на границах и за пределами санитарно-защитной зоны предприятия не улучшаются, периодически наблюдаются превышения ПДК серы диоксида и иных различных загрязняющих веществ», а жалобы от жителей продолжаются.

«Также контроль эндогенной пожароопасности (окисления) в карьере СФ АО «УГОК» в полном объёме не осуществлялся, что и привело к указанному результату. Кроме того, прокуратурой города ранее было внесено представление об устранении нарушений», — отмечалось в судебном вердикте.

Представитель ответчика АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» Р. Р. Ягудин на заседании заявлял, что «карьер не принадлежит АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» и его филиалу» (участок находится в аренде), а с «момента выявления очагов принимаются меры, утвержден план мероприятий, идёт затопление карьера». Просил в удовлетворении иска отказать. Представители Сибайского филиала поддерживали схожую позицию, заявляя, что «окислительные процессы не связаны с деятельностью» филиала, а для ликвидации очага нужен доступ к ним, но «в данном случае доступа нет, дороги разрушены, имеются оползни в связи с весенними таяниями, доступности нет, что усложняет ликвидацию очагов».

Судья в решении указал, что «АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», осуществляющий работы на земельном участке по договору генерального подряда, и АО «Сибайский горно-обогатительный комбинат», являющееся арендатором земельного участка, не предусмотрели возможность окисления руды и не приняли соответствующих мер, что повлекло превышение ПДК серы диоксида на территории ГО г. Сибай РБ на протяжении более трёх месяцев, привело к образованию едкого запаха серы и смога на территории ГО г. Сибай, что в свою очередь может оказать негативное влияние на здоровье граждан».

Верховный суд Башкирии: ответственность за ситуацию в Сибае несёт УГОК

В 2019 году жителям Сибая семь раз называли разные сроки ликвидации катастрофы. В конце июне тогда ещё врио главы республики Радий Хабиров, который за неделю до этого говорил, что полностью ликвидация очагов тления руды закончится до осени, назвал новый срок — конец июля.

Изначально прекратить задымление в городе и постоянный запах серы планировали к концу марта, когда должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера.

Жители Сибая, уставшие от обещаний, обратились с видеообращением на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Помимо этого, Сибай посетили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В УГМК, комментируя ситуацию, в середине июля 2019 года заявляли, что они в настоящее время ищут техническое решение и «повода для панических настроений, что всё повторится, нет».

Также из-за загрязнения воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). О ходе расследования не сообщается, также неизвестно, есть ли в нём конкретные фамилии ответственных лиц.

Судебные споры по Сибаю

Тем временем в арбитраже в феврале 2020 года была поставлена точка в судебном споре, связанном с ситуацией в Сибае. В феврале 2020 года Учалинскому ГОК было отказано в признании недействительным предписания №04−03/449-В/ГТ от 28.12.2018 года Управления Росприродназора по Башкирии. Из материалов дела известно, что природоохранная прокуратура совместно с управлением после размещения в сети интернет сведений о сложившейся негативной экологической ситуации в Сибае с 13 по 28 декабря 2018 года провела внеплановую проверку ГОК. Был зафиксирован «факт несоблюдения АО «Учалинский ГОК» при эксплуатации комплекса объектов капитального строительства экологических требований и их экологического состояния». Имелись также претензии к периодичности наблюдений за ситуацией на бортах Сибайского карьера.

Но это не единственный спор. На сегодня не до конца рассмотрен иск УГОК к Управлению Роспотребнадзора, поданный в конце февраля 2019 года. В нём речь идёт об обжаловании четырёх пунктов предписания от 23 января 2019 года. В частности, компания требовала признать недействительными пункты, которыми ей предписали «не допускать превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (сера диоксид, дигидросульфид) в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и селитебной территории городского округа город Сибай РБ, предусматривать мероприятия по предотвращению появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения, а также острого влияния атмосферных загрязнений на здоровье в период кратковременных подъёмов концентраций по обеспечению соблюдения максимальных разовых ПДК (ПДКмр)», своевременно информировать население и власти «об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения по проекту санитарно-защитной зоны промышленной площадки Сибайского подземного рудника и решение «об установлении санитарно-защитной зоны с проведением исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта в срок до 15.03.2019».

Дело в октябре 2019 года приостановили для проведения экспертизы, перед которой поставлен вопрос, является ли превышение ПДК загрязняющих веществ (сера диоксид, дигидросульфид) «в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и на селитебной территории городского округа город Сибай РБ результатом деятельности АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат».

Данный спор пока не возобновлён, но известно, что в декабре 2019 года в суд поступили дополнительные документы. Между тем не следует забывать, что уже имеется устоявшееся в Верховном суде РБ решение в связи с загрязнениями в Сибае и источниками оного.

Тем временем в группе соцсетей «Сибай, дыши» продолжается обсуждение ситуации с атмосферным воздухом и сбор сведений о том, чем же дышат горожане в феврале 2020 года:

«Старый Сибай — кислотный запах. Самочувствие не очень хорошее — апатия», «На улице вонища. Матросова. Запах хлора, газа и чего-то жжёного», «На въезде в город был какой-то странный химзапах, вечером поднялось давление, хотя обычно низкое», «Катались с семьёй на горках за аэропортом. Видно, как над городом висит темно-серый смог», «Едкий запах, как кислота».