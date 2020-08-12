На сегодняшний день состояние американо-российских отношений хуже, чем когда-либо после окончания холодной войны, тогда как обсуждение нынешнего курса Вашингтона в отношении Москвы оказывается сопряженным с большим количеством яда, которого не было за последние десятилетия. Президент США Дональд Трамп смог совместить, казалось бы, дружеские отношения с президентом РоссииВладимиром Путиным и свою привычку поддерживать только ту политику страны, которая способствует ухудшению отношений с Москвой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Кроме того, глава Белого дома моментально становится объектом жесткой критики, стоит ему лишь сделать хоть что-либо, что можно представить как выполнение поручений из Кремля. Так, совсем недавно можно было стать свидетелем коллективной паники среди членов Конгресса и внешнеполитического истеблишмента по поводу скромного сокращения американских войск в Германии, которое многие в США назвали «подарком» Путину, пишет Дэниел Ларисон в статье, вышедшей 12 августа в The American Conservative.

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Антироссийская истерия последних четырех лет заглушила почти все разумные дискуссии о возможном сотрудничестве между правительствами двух стран. Такое положение дел должно измениться, если есть надежда на предотвращение дальнейшего ухудшения отношений. Отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают обостряться, а одновременно с этим администрация Трампа активным образом разрушала архитектуру контроля над вооружениями, которую обе страны создали вместе. Трамп сумел занять наихудшую позицию из возможных: несмотря на заявляемую им заинтересованность в хороших отношениях с Кремлем, он отказывается сотрудничать с Россией в одной области, где взаимодействие между двумя странами не оспаривалось бы и даже приветствовалось бы, а именно в сфере продления Договора СНВ-3.

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Трампу приходится платить немалую политическую цену за то, что он якобы хочет угодить России в ряде областей. При этом ему же приходится мириться с издержками конфронтации и отказа от сотрудничества в других сферах. Большинство критиков главы Белого дома в Конгрессе так активно стремятся изобразить его как агента иностранной державы, что упускают возможность предложить разумную альтернативу в целом воинственной программе президента. Конгресс постоянно голосует за дополнительные санкции, выдвигая такие условия, что их отмена в рамках какого-либо будущего соглашения кажется маловероятной. Поэтому нечего удивляться, что подобные санкции ничуть не изменили поведение российских властей.

Очевидно, что политика США и России отчаянно нуждается в переосмыслении. Именно с этой аргументацией выступили десятки экспертов, а также действующих и бывших официальных лиц в новом открытом письме, впервые опубликованном на прошлой неделе. Под письмом свои подписи поставили представители самого разного политического спектра, в том числе несколько бывших послов в России и члены кабинета министров, а также некоторые из наших ведущих переговорщиков по контролю над вооружениями. Они приводят простой, но важный аргумент в пользу того, что американо-российские отношения слишком важны для международной безопасности, чтобы оставлять их без внимания и умелого управления ими, и дают ряд разумных рекомендаций, с помощью можно остановить опасный дрейф в отношениях двух стран.

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Одна из самых важных рекомендаций также и наиболее простая: полностью возобновить нормальные дипломатические отношения, которые были сокращены за последние пять лет.

«Непостижимо уму, почему у двух стран, которые способны уничтожить друг друга и известную всем цивилизацию за 30 минут, нет эффективных дипломатических отношений. После украинского кризиса ключевые контакты между Москвой и Вашингтоном были прерваны, консульства закрылись, а штат посольств резко сократился», — указали эксперты и официальные лица в открытом письме.

«Слишком часто в США ошибочно считают дипломатические контакты наградой за хорошее поведение. Однако они нужны для продвижения интересов Вашингтона и передачи жестких сообщений. Они нужны как важнейший элемент безопасности, чтобы свести к минимуму неправильные представления и просчеты, которые могут привести к нежелательной войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно быть главным приоритетом для Белого дома и поддерживаться Конгрессом», — добавили они.

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Кроме того, они призывают к продлению срока действия Договора СНВ-3 и защите Договора по открытому небу. Оба этих соглашения стабилизируют отношения между правительствами двух стран и укрепляют безопасность США и их союзников, а также могут служить основой для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями, если это необходимо.

Подписавшие письмо эксперты также рекомендуют США стать более гибкими в использовании санкций, чтобы запретительные меры могли служить вспомогательными средствами для переговоров, а не препятствовали им. За последние годы было принято слишком много накладывающихся друг на друга санкций по слишком многим вопросам, и такая ситуация гарантирует, что Россия никогда не пойдет ни на какие уступки. Поскольку условия для ослабления санкций настолько надуманы, Россия вынуждена воспринимать санкции как некую сложившуюся реальность. США не просто нужно быть более гибкими в своей готовности отменить санкции, но им также нужно быть более разумными в том, что они требуют в обмен за снятие санкций.

В письме также признается, что восприятие российским правительством своих интересов вряд ли сильно изменится, независимо от того, кто находится у власти в Москве.

«В конечном счете реальность такова, что Россия при президенте Владимире Путине действует в рамках стратегических рамок, глубоко укоренившихся в националистических традициях, которые находят отклик как у элит, так и у общественности. Возможный преемник нынешнего российского лидера, даже если он будет более склонен к демократии, скорее всего, будет действовать в тех же рамках. Основывать политику США на предположении, что США могут и должны изменить эту структуру, — значит серьезно ошибаться», — подчеркнул авторы письма.

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США не должны одобрять или поддерживать то, как Россия понимает свои интересы, но в Вашингтоне должны признать тот факт, что такое определение Москвой своих интересов никуда не денется. Есть линии, которые Россия провела в непосредственной близости от своих соседей, и США не должны пытаться их пересекать. Так, за последние 12 лет как минимум дважды можно было стать свидетелем того, насколько катастрофическим для соседних стран может оказаться «перетягивание каната» между США и Россией. Более того, США на примере Украины и Грузии поняли, что не готовы или не хотят вставать на их защиту, поэтому Вашингтон не должен подбадривать их ложными надеждами на то, что однажды они станут его союзниками.

Рекомендации в открытом письме удивительно похожи на рекомендации, содержащиеся в заключительных главах «Мира Путина», книги Анджелы Стент о России и ее международных отношениях. Как и авторы письма, Стент признает, что сферы американо-российского сотрудничества немногочисленны и ограничены, но они настолько важны, что ими нельзя больше пренебрегать.

Областями, в которых сотрудничество между США и Россией возможно и даже желательно, она называет контроль над вооружениями и нераспространение ядерного оружия, Сирию, Украину и борьбу с терроризмом. К этому списку, уверен Ларисон, следовало бы добавить восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Это заключенное в 2015 году соглашение является еще одним примером будущего сотрудничество США и России. Однако это взаимодействие возможно лишь в том случае, если США вновь подключатся к соглашению, которое они нарушили. Могут быть и другие, пока не появившиеся вопросы, над решением которых США и Россия могли бы успешно работать вместе. Такие проблемы придется рассматривать в индивидуальном порядке по мере их возникновения. Однако для того, чтобы такое сотрудничество стало возможным, необходимо приложить усилия для размораживания отношений, и США должны быть готовы сделать первый шаг.

Возможно, самый важный аргумент, который приводит Стент, заключается в том, что США и их союзники должны понять, что Россия не может быть изолирована и что попытки изолировать ее экономически и дипломатически в течение последних пяти лет предсказуемо провалились. Дело в том, что существует слишком много других стран, которые не рассматривают поведение России в таком же, как западные правительства, свете. Многим государствам нет дела до такого поведения, поэтому им ничего не мешало проводить свой курс с Россией. Убежденность в том, что США и их союзники могут заставить Россию изменить ее курс, применяя к ней методы экономического давления, основана на ложной посылке о том, насколько привержено их правительство своим позициям и к скольким другим партнерам США могут обратиться в случае необходимости.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Хельсинки. 2018

Тем не менее и Стент, и авторы открытого письма либо уделяют лишь незначительное внимание, либо совсем обходят стороной два важных вопроса взаимоотношений Вашингтона и Москвы — расширение НАТО и противоракетная оборона. Это несколько удивительные упущения, учитывая, насколько важную роль они играли в ухудшении отношений с Россией за последние двадцать лет.

Россия категорически против того и другого, и при внимательном рассмотрении США могут отказаться и от расширение НАТО, и от своей системы ПРО, не потеряв при этом ничего важного. Дальнейшее расширение НАТО не приносит альянсу ничего, кроме новых обязательств и территорий, которые он не может реально защитить. Альянс должен ввести мораторий на добавление новых членов. Со своей стороны, противоракетная оборона столь же политически вредна, как и технически бесполезна. Противоракетная оборона беспокоит Москву, фактически не делая Европу или США более безопасными, и представляет собой нечто бесполезное, на что ежегодно тратятся миллиарды долларов.

Не существует волшебного способа, с помощью которого можно было бы разрешить остающиеся разногласия между США и Россией. Тем не менее есть возможность смягчить эти разногласия и сотрудничать, несмотря на них. США не должны пытаться разжечь политические волнения в России или в какой-либо из стран, расположенных вдоль ее границ. Более того, им следует перестать вести себя как ревизионистская держава в отношении международного права и суверенитета других государств. Для этого потребуется более зрелая и сдержанная внешняя политика, в рамках которой Вашингтон бы признал, что у России есть законные интересы. Такое развитие американской стратегии потребует коренного пересмотра подхода администраций, независимо от того, из какой партии ее глава, к отношениям с Москвой. Именно такого рода конструктивное взаимодействие США должны поддерживать с Россией.