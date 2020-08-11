11 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Ограничение вооружений и риск взаимно гарантированного уничтожения, возможно, не такое хорошее решение, как заключение разумных мирных соглашений, однако такой подход уже доказал свою способность сдерживать – по меньшей мере временно – гонку вооружений. В отсутствии чего бы то ни было лучшего, следование этому курсу должно быть приоритетной задачей.

Максим Исаев, , 13:44 — REGNUM В феврале 2021 года истекает срок действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Если срок действия договора не будет продлен или стороны не найдут какого-то иного решения, последнему соглашению о сдерживании ядерных вооружений придет конец. В результате обе страны начнут по собственному усмотрению создавать и развертывать новые виды вооружений, пишет Джейсон Дитц в статье, вышедшей 11 августа в The American Conservative.

Ракетное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Соединенные Штаты официально открыли атомный век в 1945 году, в самом конце Второй мировой войны. Через четыре года, в августе 1949 года, их примеру последовал Советский Союз, успешно испытав собственную атомную бомбу. За этим событием последовали два десятилетия безудержного роста ядерных арсеналов обеих стран. Обе стороны безответственно накапливали большие запасы оружия, применение которого было бы катастрофическим для мира.

К 1969 году стало понятно, что этот процесс нужно как-то остановить: на боевом дежурстве стояли тысячи боеголовок, было ясно, что обменяйся Вашингтон и Москва ядерными ударами, это будет означать конец человеческой цивилизации, если не полное исчезновение человечества. Тем не менее истинной причиной переговоров стал не страх перед ядерной войной, а скорее тот вред, который гонка вооружений наносила экономике обеих стран, тративших каждую копейку на создание дополнительного оружия.

Ядерный взрыв Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Таким образом, две страны, вместо того чтобы отказаться от стремления к взаимному уничтожению, решили лишь определить рамки этого уничтожения. В 1969 году был заключен Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ), в рамках которого обе стороны обязались пойти на ограничение своих арсеналов. За этим соглашением последовал Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) 1972 года, который значительно ограничил развертывание систем противоракетной обороны.

Оба договора играли важные роли. Так, Договор ОСВ ограничил арсеналы двух стран на таком уровне, который бы обеспечил им взаимное гарантированное уничтожение, в то время как Договор по ПРО не позволял одной стороне защититься от удара другой, что бы подтолкнуло вторую сторону к наращиванию своего ядерного потенциала. Идея заключалась в том, чтобы оставить обеим сторонам значительный, но разумный в плане экономических издержек арсенал. Так и конец света можно было устроить одним лишь нажатием кнопки и ни одной стране, желающей сохранить за собой подобный потенциал, не грозило бы банкротство.

К сожалению, такой подход не сработал так, как предполагалось, и вскоре арсеналы снова начали расти. Договор ОСВ-2, заключенный в 1979 году, стремился не только ограничить, но и сократить размеры арсенала до достижения паритета. К этому моменту арсеналы выросли настолько, что не оставалось ничего, кроме как идти на их сокращение.

Это стремление имело неоднозначный успех — от Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) до первого Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В обоих случаях поводом для беспокойства стал вопрос мониторинга. Всё еще находящийся в силе Договор СНВ-3 предполагал более обширные проверки соблюдения его условий сторонами, но и он был сопряжен с большими трудностями в достижении амбициозных целей сокращения огромных ядерных арсеналов.

Подписание российско-американского Договора о сокращении и ограничении СНВ. Прага. 2010 Kremlin.ru

СНВ-3 и Договор о ракетах средней и меньшей степени (РСМД), из которого США вышли только недавно, подвергались критики, но они также служили очевидной цели — не дать обеим странам обанкротить друг друга из-за масштабной гонки вооружений. Договор РСМД во многих отношениях был так же важен для Договора СНВ-3, как Договор по ПРО для Договора ОСВ-1. Идея заключалась в ограничении ракет средней дальности, сокращении возможности нанесения внезапного первого удара и сохранении для стратегов предсказуемости начала войны, которая могла бы уничтожить весь мир. США вышли из ДРСМД из-за того, что якобы не было средств заставить другую сторону соблюдать его условия, однако последствия отказа от этого соглашения намного хуже. Сейчас Россия обеспокоена тем, что США развернут в Европе ракеты средней дальности. На это Москва готова ответить своими гиперзвуковыми ракетами, запускаемыми с кораблей. В обоих случаях вероятность первого удара возрастает, что чревато очередной гонкой вооружений.

Целью Договора СНВ-3 было предотвратить эту гонку вооружений, поэтому крайне необходимо найти решение проблемы скорого окончания срока его действия. Ни США, ни Россия не могут позволить себе новую безудержную гонку вооружений. Ежегодные военные расходы США уже стремительно приближаются к триллиону долларов. Россия же не хочет участвовать в гонке вооружений со страной, которая и по объемам, и по расходам на оборону во много раз превосходит ее собственные возможности.

Но после отказа от Договора РСМД США, по-видимому, считают, что СНВ-3 не столь важен, поэтому переговоры о его продлении практически не ведутся. Основной целью Вашингтона на этих переговорах было привлечение Китая, в чем США терпят неудачу.

Это сильно затормозило переговоры о продлении соглашения. Внешняя политика США в значительной степени ориентирована на Китай, но относительно небольшой ядерный арсенал Китая означает, что Пекин не пойдет на такое ограничение своего ядерного арсенала, которое необходимо для переговоров между США и Россией. Россия считает, что США поднимают вопрос Китая для отвлечения внимания. Такое поведение Вашингтона определенно отвлекает внимание, неясно, правда, намеренно ли это делается или просто именно таким образом США проводят сейчас свой курс.

Испытания китайской баллистической ракеты DF-16 Mil.huanqiu.com

Как бы то ни было, время на проведение переговоров о чем-то новом уходит. Официальные лица России почти отчаялись по этому поводу, но реальность такова, что Договор СНВ может быть продлен в том виде, в котором он существует в настоящее время, чтобы выиграть время для новых переговоров.

Тем не менее было бы пустой тратой времени продлевать Договор СНВ, если официальные лица не будут искренне добиваться заключения договоров об ограничении ядерных вооружений на более длительные сроки. Однако альтернатива новой гонки вооружений настолько плоха, что единственным разумным путем является продление существующего договора и начало самым серьезным образом переговоров о заключении нового.

Молодые читатели, возможно, не помнят, но для тех, кто рос в годы холодной войны, даже в последние годы ядерная война представлялась почти неизбежной, всего лишь вопросом времени. Это было мрачное время, и в случае новой гонки вооружений эта ситуация может повториться, а вместе с ней и риск ядерного уничтожения.

Ограничение вооружений и риск взаимно гарантированного уничтожения, возможно, не такое хорошее решение, как заключение разумных мирных соглашений, однако такой подход уже доказал свою способность сдерживать — по меньшей мере временно — гонку вооружений. В отсутствии чего бы то ни было лучшего, следование этому курсу должно быть приоритетной задачей.