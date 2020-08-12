Бывший кандидат в президенты России, бизнес-омбудсмен Борис Титов, известный своими не всегда однозначными инициативами, попросил Владимира Путина ещё на два месяца продлить прямые субсидии для малого и среднего бизнеса. Речь идёт о программе субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости для предприятий, чья работа из-за коронавируса была остановлена. ИА REGNUM проанализировало активы сына бизнес-омбудсмена — Павла, и оказалось, что некоторые компании Титова-младшего относятся к отраслям, которые наиболее пострадали от пандемии. В целом же семья имеет влияние на несколько десятков компаний из разных сфер — от виноделия и рыбоводства до авиаперевозок и спортклубов.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Успех

Для справки

Борис Титов является бизнес-омбудсменом России с июня 2012 года. Он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В разные годы работал во внешнеторговом объединении «Союзнефтеэкспорт», на советско-голландском предприятии «Urals», был топ-менеджером группы компаний Solvalub, ОАО «Интерхимпром», агрохимической корпорации «Азот».

В 2000-х Титов возглавлял фонд развития промышленности минеральных удобрений, был главой правления некоммерческого партнёрства «Координатор рынка газа», гендиректором винодельческой компании «Абрау-Дюрсо».

На сегодня, помимо основной должности, он занимает пост сопредседателя «Деловой России», а с 2016 года — председателя партии «Правое Дело», сменившей название на Партию Роста. В 2018 году выдвигался кандидатом в президенты РФ, набрав всего 0,76%.

По итогам 2018 года, Борис Титов задекларировал доход в размере 69 887 546 рублей при доходе супруги 6 276 855 рублей. В активе семьи было три земельных участка, три жилых дома и квартира на 170,2 кв. м, а также автомобили «Ленд Ровер Рейндж Ровер», «Ниссан Квест», «Джип Вранглер», «Ленд Ровер Дискавери 4».

Одно из последних заявлений Титова, вызвавшее споры среди общественности, касалось разрешения для предпринимателей снижать зарплаты. Бизнес-омбудсмен заявил, что нужно «изменять закон о труде в той части, в которой фиксируется ответственность предпринимателей за снижение заработной платы». Он уточнил, что к правительству с просьбой «разрешить временно снижать заработную плату» уже обращались.

Kremlin.ru Борис Титов

Активы Бориса Титова

Помимо должности уполномоченного по защите прав предпринимателей, Борис Титов на сегодня возглавляет фонд развития промышленности минеральных удобрений, созданный в 2003 году для консультирования по бизнес-вопросам. Его в 2003 году учредили агрохимическая корпорация «Азот», межрегиональная ассоциация производителей фосфатных удобрений «Фосагро» и минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Также Титов числится соучредителем ТСЖ «Чистый переулок, 6». Средняя стоимость квадратного метра в доме с этим адресом составляет 483,1 тыс. рублей. В числе учредителей также отметились департамент имущества Москвы и владелец челябинского «Росмаша» Владимир Афанасенко.

В ноябре 2019 года Борис Титов стал создателем фонда развития жизни села Абрау-Дюрсо «Жизнь Абрау-Дюрсо». Компания учреждена для предоставления финансовых услуг. Возглавил её Игорь Лозовский.

В ресторанной компании «Актив капитал» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) Борису Титову принадлежит 100% доли. Она была создана в Москве в феврале 2003 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Возглавляет семейный бизнес сын Титова — Павел, который также является доверительным управляющим отца. В активе ООО есть доли еще в двух компаниях — 95% в ростовском ООО «Русские биоресурсы» и 98% в тверском ООО «Дантон-притецепром».

Ростовская компания создана в июне 2017 года для пресноводного рыбоводства. Возглавляет её Дмитрий Яковенко. Компания — единственный владелец ростовского предприятия по производству кормов для фермерских животных «Биоресурс». Последнее создано в городе Сальске Ростовской области в 2011 году.

Тверская фирма «Дантон-притецепром» учреждена для разведения сельскохозяйственной птицы в 2003 году и является для региона крупным предприятием. На нём работают порядка 700 человек, а уставный капитал составляет 30 млн рублей. В активе ООО было схожее подмосковное предприятие, но в 2018 году его ликвидировали.

В обеих компаниях — ООО «Русские биоресурсы» и ООО «Дантон-притецепром» — оставшиеся доли принадлежат Константину Мейснеру, руководителю компании с 20-летней историей ООО «Интерхимэкспорт». Последнее занимается предоставлением займов. Её единственный владелец — фирма с Британских островов «Солвалюб трейдинг лимитед». К слову, некоторое время назад Титов был топ-менеджером группы компаний Solvalub (Солвалюб).

Об активах сына бизнес-омбудсмена

Павел Титов, помимо управления активами отца, с осени 2019 года является президентом «Деловой России».

Facebook.com pbtitov Павел Титов

С «Абрау-Дюрсо» — винным домом, в 2020 году отмечающим свой 150-летний юбилей, — у семьи весьма тесные связи.

На 31 декабря 2019 года основными акционерами группы являлись ООО «Актив Капитал» (конечный бенефициар — Борис Титов) и Павел Титов. На 30 июня 2020 года ООО принадлежало в ПАО 60,53%, а Титову — 34,45%.

Галин Владимир Петрович Винный завод «Абрау-Дюрсо»

В 2018 году Борис Титов в письме, адресованном Владимиру Путину, попросил ввести сбор на импортные вина, объяснив своё предложение поддержкой российских виноделов. Тогда некоторые эксперты обвинили бизнес-омбудсмена в том, что он «беззастенчиво лоббирует собственные интересы».

Помимо долей в группе «Абрау-Дюрсо», Титов-младший является учредителем двух некоммерческих организаций — фонда помощи и развития спорта «Время быть сильным» (создан в декабре 2019 года для предоставления прочих финансовых услуг) и АНО развития спорта «Молодое поколение». Последний создан также в декабре 2019 года для деятельности спортивных клубов. Возглавляют оба юрлица частные предприниматели, работающие как ИП, в том числе в спортсфере.

Павлу Титову принадлежат доли и в двух компаниях Москвы. 100% в ресторанном ООО «АДКМ», созданном в мае 2018 года, которое возглавляет Евгений Мальцев.

Также Титов — собственник 60% в ООО «СКБИ Варяг». Компания создана для деятельности спортивных клубов в феврале 2017 года. Ещё 20% доли в ней владеет директор Николай Ишуткин и 20% — Артемий Григорьев.