Москва, , 12:22 — REGNUM В России необходимо изменять закон о труде в той части, в которой фиксируется ответственность предпринимателей за снижение заработной платы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Необходимо изменять закон о труде в той части, в которой фиксируется ответственность предпринимателей за снижение заработной платы. Потому что сегодня по закону снижать заработную плату нельзя. Единственное, можно на две недели отправлять в неоплачиваемый отпуск. Всё остальное — это увольнения и увольнения только с выплатой компенсаций. Мы просили правительство РФ о том, чтобы разрешить временно снижать заработную плату предпринимателям. К сожалению, пока эта мера не принята», — посетовал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов сообщил, что в РФ банки часто отказывают предпринимателям в выдаче кредита на выплату заработной платы.