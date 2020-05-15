Москва, 15 мая 2020, 12:22 — REGNUM В России необходимо изменять закон о труде в той части, в которой фиксируется ответственность предпринимателей за снижение заработной платы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 15 мая заявил на пресс-брифинге «Мониторинг состояния бизнеса в регионах» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов сообщил, что в РФ банки часто отказывают предпринимателям в выдаче кредита на выплату заработной платы.