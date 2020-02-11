Как известно, пресловутому «жилищному вопросу» руководство нашей страны стало уделять усиленное внимание ещё со времени послевоенного восстановления страны и вплоть до развала Советского Союза. Рыночная же трансформация экономики, безусловно, привнесла много нового и полезного в её жилищно-строительный сектор. Но при этом она же (трансформация) весьма двусмысленно сказалась на доступности жилья для населения, разбогатевшего за годы весьма неоднородно и разнонаправлено. То есть, наиболее нуждающаяся в жилье часть населения ещё и наименее платежеспособна. Причём — хронически, что продолжает сказываться на снижении численности населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Почти половина респондентов — более 48% среди опрошенных жителей России — отметили, что детей вокруг них стало меньше, а немногим более трети выразили противоположное мнение. При этом поддержку семьям с детьми, которая часто «озвучивается» представителями власти как высший приоритет, 76% участников того опроса посчитали недостаточной либо вовсе отсутствующей. Отсутствие достаточного уровня доходов и, как следствие — возможности накопления капитала соотносятся не только с «отрицательным воспроизводством» населения, но тормозит и иные отрасли, в частности — такую развитую отечественную сферу производства, как строительство жилья. Получается в некотором роде замкнутый круг: как следует из результатов опроса ИА REGNUM «Ипотека: жильё или жизнь?» проводившегося с 11 февраля по 30 июня текущего года, абсолютное большинство — 62% из 21,4 тысячи респондентов — обеспеченными жильем себя не считают.

ИА REGNUM

Прежде, чем перейти к рассмотрению мнений респондентов об ипотеке, как финансовом инструменте, призванном на роль «волшебной палочки», взмах которой наделит всех страждущих собственным жильём, рассмотрим и прочие, помимо выкупа в собственность, варианты обеспечения жильём. Как их видят сами респонденты, а именно:

ИА REGNUM

На первом месте по популярности (34%) оказалась «длительная беспроцентная рассрочка» за приобретенное жильё; безубыточное для государства лишь в случае дефляции — также довольно опасного для экономики явления. На втором месте находится четверть (24,5%) респондентов с совсем не рыночными ожиданиями «предоставления жилья по договору соцнайма без передачи в собственность». А вот «ипотека под значительно более низкие проценты для всех», то есть — под государственное субсидирование процентной ставки, находится тоже на призовом, но — только лишь третьем месте (23,5%). То есть, абсолютное большинство участников опроса в той или иной степени уповают на существенную поддержку государства при обеспечении их жильем. А именно: от 72% — за вычетом сторонников прямой покупки жилья на рыночных условиях (4%) и долевого строительства (14%) до 96% — если учесть, что долевое строительство тоже будет гарантироваться государством с помощью финансовых инструментов.

Самый интересный для операторов рынка вопрос в новых условиях кредитования жилищного строительства — о достаточности личных финансовых возможностей респондентов для улучшения жилищных условий, получил прямой ответ. И ответ этот — отрицательный.

ИА REGNUM

Как видно из распределения однонаправленных ответов на вопрос № 6, абсолютное большинство респондентов (72%) достаточными финансовыми возможностями для приобретения жилья не располагает. Лишь девять с половиной процентов опрошенных заявили о том, что могли бы позволить себе приобретение нового жилья, однако две трети таковых счастливцев в том необходимости не испытывают.

Здесь стоит заметить, что многие банки благотворительностью, конечно, тоже иногда занимаются, однако массовая выдача льготных кредитов банками, как коммерческими структурами, невозможна по определению. В противном случае к ним возникнут вопросы от ЦБ, ФНС и прочих государственных структур, с перспективами на отзыв лицензии и/или банкротство (что раньше наступит).

То есть: основную тяжесть практически безвозмездной помощи на себя берет государство. Так, Правительство РФ снизило размер первоначального взноса по ипотеке, о чём 3 августа сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства также напомнил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% и объявил, что теперь будет сделан следующий шаг — снижение размера первоначального взноса с 20 до 15%. По мнению премьер-министра, льготная ипотека стала «одним из самых успешных инструментов поддержки» и покупателей недвижимости, и всей стройиндустрии. То есть, поддержка государства будет направлена не только лишь населению, но (в основном) строительной индустрии и финансовому сектору. За неделю до столь знакового решения Правительства замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил об опасениях Минфина насчёт нарастания «ипотечного пузыря» на рынке ипотеки, ведь даже под даже под 0% взять кредит могут не более 60% россиян.

Угрозу нарастания «пузыря» на рынке ипотеки обнаружили в Минфине России. Также финансисты обращают внимание, что в случае системного субсидирования процентных ставок, помимо «пузыря», есть также риск роста стоимости жилья, — сообщает РИА «Новости»

Приведенные Минфином пессимистичные данные об отсутствии у 60% россиян возможности взять «бесплатный» по процентной ставке кредит подтверждаются и данными опроса ИА REGNUM:

ИА REGNUM

Наиболее популярной среди респондентов оказалась условная третья группа — «Неуверенность и страх» с максимальными 42,6%, на втором месте — группа «Нет денег» (29,5%). На наличие проблем со здоровьем, либо преклонный возраст сослались 18% опрошенных. Нет проблем с получением ипотечного кредита у 9,8% респондентов. Причём десятая часть данной категории опрошенных в ближайшее время намерена оформить ссуду на жилье.

То есть, однозначно не смогут взять кредит 47,6% опрошенных по причинам отсутствия средств, пребывания в преклонном возрасте либо проблем со здоровьем. Приведенная цифра несколько меньше «минфиновских» 60%, но вот если к ней добавить 42,6% респондентов, неуверенных в завтрашнем дне и просто опасающихся за благополучие своей семьи, картина станет ещё куда более удручающей — 90,2% либо неспособных к обслуживанию кредита, пусть и льготного, либо неуверенных в себе. Но опрос проводился задолго до 3 августа и, возможно, число пессимистов несколько сократилось. В любом случае, почти 43% людей, не уверенных в своих возможностях по обслуживанию кредита — это существенный задел для банковского сектора и прочих сфер реальной экономики. Которой нужен рост, а он и решит большинство их проблем. Пока же — слово за нашим государством, которое наверняка способно изыскать возможности для взращивания того самого «среднего класса» — основы рыночной экономики. Раз уж мы вернулись на её неисповедимые пути.