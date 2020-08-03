Москва, , 11:13 — REGNUM В России снижается размер первоначального взноса по ипотеке. Об этом 3 августа сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ипотека Mil.ru

Глава правительства напомнил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% и объявил, что теперь будет сделан следующий шаг — снижение размера первоначального взноса с 20 до 15%.

«Соответствующее постановление подписано», — заявил Мишустин.

По словам главы правительства, таким образом в программу будут привлечены те заёмщики, которые не успевали накопить нужную сумму к 1 ноября 2020 года.

По мнению премьер-министра, льготная ипотека стала «одним из самых успешных инструментов поддержки» и покупателей недвижимости, и всей стройиндустрии.