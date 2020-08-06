К Олегу Солощанскому — бывшему президенту компании «Интеко», созданной в 1989 году супругой бывшего мэра Москвы Юрия ЛужковаЕленой Батуриной, пришли с обыском. ИА REGNUM попыталось выяснить, чем следователей заинтересовал бизнесмен, расставшийся с девелоперским активом вдовы Лужкова ещё три года назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обыски: почему пришли к экс-руководителю «Интеко»?

5 августа 2020 года стало известно, что к бизнесмену, бывшему президенту «Интеко» Олегу Солощанскому (занимал руководящие посты в группе в 2011—2017 годы) пришли следователи и идёт обыск. Официально подробности дела не комментировались, но из разных СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, известно, что дело имеет экономическую подоплеку — или налогового характера, или же речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере со средствами, выделенными московским правительством на строительные проекты. Статус самого Солощанского в уголовном деле также неизвестен.

По открытым источникам, Олег Солощанский входил в состав общественного совета при Минстрое РФ, в 2006—2011 годы занимал пост вице-президента ЗАО «Интеко», а с 2011 и по 2017 год был президентом этой же компании.

Apkm.info Олег Солощанский

Он также занимал пост вице-президента Ассоциации строителей России. На октябрь 2018 года Солощанский всё ещё числился в общественном совете Минстроя (ОС), как руководитель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий. Более свежих данных на сайте ОС не приводится.

Совместно с Виктором Вексельбергом, Романом Абрамовичем, Михаилом Гуцериевым Солощанский входит в попечительский Совет Еврейского музея и центра толерантности, который был создан в феврале 2013 года.

Активы Солощанского

После ухода с постов в «Интеко» Солощанский активно занимался бизнесом в сфере недвижимости. По данным ЕГРЮЛ, в активе предпринимателя доли как минимум в 11 компаниях Москвы и Подмосковья, в том числе база отдыха в Мытищах, которой он владеет совместно с другим бывшим топ-менеджером «Интеко» Константином Эделем и Татьяной Крыловой.

New.inteco.ru «Интеко»

С Эделем и ещё одним бывшим руководителем «Интеко» — Михаилом Жуковым у Солощанского есть ряд совместных компаний — ООО «Парк Сервис», созданное в апреле 2019 года для управления жилфондом, ООО «Холдинговая компания «Юнисервис» (создана в феврале 2019 года, владеет учрежденными в марте того же года ООО «Тушино-сервис», ООО «СК-Сервис» и «Сервис-проф»), ООО «Юнисервис» (создано в апреле 2005 года). Последнее общество было соучредителем ростовского АО «Патриот-сервис», а также владеет 100% доли в ООО «Интерост» (создано в Москве в 2004 году) и 100% в ООО «Дирекция управления многоквартирными домами» (создано в столице в 2011 году).

Все вышеперечисленные компании занимаются управлением недвижимостью.

Олег Солощанский совместно с Жуковым и Эделем имеет в собственности компанию «Юником», созданную в феврале 2019 года для тех же целей, и «Сити 24», которая также появилась год назад и доля в 49% в ней остаётся за ООО «Элиткомплекс». Последнее принадлежит кипрской компании «Хлоен холдингс лимитед» и управляется ООО «РСГ — бизнес сервис» (владелец — «РСГ интернешнл ЛТД»).

Четвёртый совладелец двух активов вышеназванных бизнесменов — «Мастепроф» и «Юни премиум» — девелопер Андрей Георгиевич Лунтовский.

Asros.ru Георгий Лунтовский

У Солощанского также есть ещё несколько фирм: совместно с Ириной Прибыткиной — подмосковное ООО «ДТМ» (деятельность гостиниц, директор — Игорь Солощанский), по 100% доли в ООО «Солюшен девелопмент» (предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению) и ООО «Градостроительство и девелопмент» (работало с 2018 года в той же сфере, что и «Солюшен», на через год было объявлено о ликвидации).

По данным газеты «Коммерсантъ», Жуков, Солощанский и Эдель через «Юнисервис» занимаются управлением элитными домами и домами бизнес-класса площадью свыше 3 млн кв. м.

Помимо этого, Солощанский был единственным владельцем ООО «Управляющая компания «Интеко СНГ» (деятельность по управлению финансово-промышленными группами), которая существовала с февраля 2015 года и была ликвидирована 31 декабря 2019 года.

Судебные споры с фирмой Батуриной

В 2014—2016 году Солощанский был ответчиком по двум делам, связанным с претензиями фирмы «Аморис», которая выступала заказчиком на строительстве элитного коттеджного поселка «Горки-2» и принадлежала Елене Батуриной.

Компания «Аморис» в первом иске потребовала взыскать с бывшего директора убытки в размере 386 277 764 рублей 27 копеек, обосновав претензии тем, что права компании были нарушены заключением «сделок с заведомо недобросовестными контрагентами, ненадлежащей организацией ведения бухгалтерского и налогового учёта в ООО», из-за которого произошло доначисление налогов и налоговым органом было отказано в возмещении налога на добавленную стоимость по трём налоговым эпизодам. В удовлетворении иска к Солощанскому в 2016 году было отказано. Судья указал на то, что «наличие связи между ответчиком и ООО «Евролюкс» (подрядчиком), имеющей характер злонамеренного соглашения в отношении ООО «Аморис» и противоречащей интересам общества, истцом документально не подтверждено».

Второй иск был подан с требованием взыскать 1 438 206 299 рублей убытков. Истец посчитал, что ненадлежащее исполнение обязанностей руководителя привело к убыткам «в виде разницы между фактическими затратами, понесёнными в связи со строительством объекта, и расчётной стоимостью строительства (его рыночной стоимостью)». В основе спора лежал подрядный контракт с ООО «СК ДСК-3» (впоследствии ООО «СК Стратегия»), заключённый на строительство жилого комплекса «Горки-2» в пос. Горки Одинцовского района Московской области.

По этому делу «Аморис» также проиграла спор.