Москва, , 10:37 — REGNUM В Москве следователи проводят обыск в квартире экс-президента компании «Интеко» Олега Солощанского. Об этом 5 августа сообщили источники сразу нескольких СМИ.

По информации издания «Коммерсантъ», к квартире бизнесмена пришли 15 человек, вооружённых автоматами.

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«Солощанский подтвердил журналистам, что к нему пришли сотрудники правоохранительных органов», — сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, мероприятия проводятся в рамках уголовного дела.

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С 2011 года компанией «Интеко», которую создала Елена Батурина, руководил Олег Солощанский.