Федеральная антимонопольная служба России обнаружила признаки картельного сговора сразу в 475 торгах на техобслуживание медицинского радиологического оборудования. Сумма сделок превысила 3 млрд рублей. ИА REGNUM выяснило, что две из пяти компаний, которые подозреваются в нарушениях, за две недели до этого уже были признаны виновными по схожим делам в Новосибирской области.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

Детали дела о сговоре

Следователи из Южного округа Москвы направили в ФАС РФ материалы уголовного дела, ранее возбуждённого по статьям «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве» и «Получение взятки». Проанализировав материалы этого дела, подробности которого не сообщаются, антимонопольный орган усмотрел признаки крупного картельного соглашения. Ведомство считает, что пять компаний поддерживали цены на 475 торгах на техническое обслуживание медицинского радиологического оборудования. Сумма контрактов превышала 3 млрд рублей.

Дело в отношении фигурантов возбудили по п. 2. ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов»). Штрафы для компаний могут составить до 50% от максимальных цен тендеров. Должностным же лицам по вменяемой статье может грозить и уголовная ответственность.

В списке компаний, у которых антимонопольный орган обнаружил «признаки антиконкурентного соглашения» — ООО «Сибмер», ООО «Радиационная техника», АО «НИИТФА», ООО «МСМ» и АО МФ «Радий».

О фигурантах: новосибирские компании

В середине июля 2020 года Новосибирское УФАС России признало ООО «Сибмер» (ИНН 5 408 160 218) и ООО «Радиационная техника» (ИНН 5 402 582 132) нарушившими закон о защите конкуренции. Отмечалось, что «нарушение выразилось путём заключения и реализации антиконкурентного соглашения (картеля), целью которого является обеспечение победы определенному хозяйствующему субъекту при проведении открытых электронных аукционов». Наказание компаниям пока не определено, а решение УФАС может быть обжаловано. Материалы дела также направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).

Sibmer.com Сергей Кошечкин

В ходе рассмотрения антимонопольного дела выяснились некоторые подробности. По данным из базы Росфинмониторинга, компания «Сибмер» с 2018 года и до июля 2020 года стала исполнителем по 158 контрактам на общую сумму более 489,8 млн рублей. Выборочный анализ документации, проведённый УФАС, показал, что в основном в тендерах на поставку медтоваров и услуг по ремонту медоборудования конкурентом «Сибмера» выступала компания «Радиационная техника» и «указанные организации в большинстве случаев выступали единственными участниками закупок».

Антимонопольный орган отметил, что общая начальная (максимальная) цена торгов с совместным участием ответчиков по делу составляет 286,763 млн рублей. Сумма 52 заключённых контрактов с ООО «Сибмер» — 173,792 млн рублей, с «Радиационной техникой» — 89,93 млн рублей (32 госконтракта).

Анализ финансовых операций компаний выявил «иные сомнительные финансовые операции, совершенные с их участием». В частности, в феврале-июле 2019 года со счета «Радиационной техники» в пользу двух сторонних компаний была уплачена некая сумма.

«По информации банков, выявленные операции не имеют явного экономического смысла, обладают признаками транзитного движения денежных средств, направлены на их обналичивание», — отмечается в материалах дела.

Новосибирский УФАС заявил, что и «Сибмер», и «Радиационная техника» «входят в одну группу лиц».

Оба фигуранта с претензиями не согласились, заявив, что «совместное участие в аукционе компаний, входящих в одну группу лиц, и обладающих разным набором компетенций, лицензий, аккредитаций, позволяет обеспечить доступ к участию более широкого круга лиц и конкурентные условия проведения закупки». Компании также отметили, что договор о техническом сотрудничестве, заключенный ими 1 июня 2017 года, не является картельным соглашением. Но УФАС эти доводы не убедили.

На обжалование решения фигурантам даётся три месяца.

Претензии ФАС к фармкомпаниям: дело из Хакасии

Тем временем участник другого дела о картельном соглашении — крупная фармацевтическая компания «Р-Фарм» попыталась в суде оспорить штраф ФАС почти на 100 млн рублей. Дело уже дошло до Верховного суда РФ, которому предстоит рассмотреть жалобу одной из фирм.

R-pharm.com Фармацевтическая компания «Р-Фарм»

ФАС России год назад выявила, что в 29 открытых аукционах на поставку медицинских изделий, лекарственных препаратов, расходных материалов в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Хакасии в 2016 году было реализовано антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен.

Попытки ООО «МК Вита-Пул», АО «Р-Фарм», АО «Современные диагностические системы», ЗАО НПО «Гарант», ООО «Гарант-М» обжаловать решение ФАС в конечном итоге не удались. В марте 2020 года вторая инстанция пересмотрела вердикт арбитража Москвы, который исключил из списка «наказанных» «Р-Фарм», и фактически подтвердила законность привлечения к ответственности всех фигурантов.

Свидетели, опрошенные в ходе расследования дела, прямо заявляли, что коллегиально перед проведением того или иного аукциона обсуждали, какая из «фирм выиграет, чтобы не бросалось в глаза, что побеждает только одна постоянно». После этого, по словам свидетеля, в ходе аукциона делалось «по несколько шагов (на понижение начальной максимальной цены)», но не более чем на 10%.

Tirdanir Алексей Репик

Между тем претензии к «Р-Фарм» есть не только у ФАС. Минпромторг России обратился в арбитраж Москвы с требованием к компании на 41 118 300 рублей. Иск подан 3 августа 2020 года. Подробности пока неизвестны, дело к производству ещё не принято.