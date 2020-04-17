Анастасия Степанова, 17 апреля 2020, 06:36 — REGNUM Распоряжением правительства России от 16 апреля 2020 года, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, список лекарств, которые допустимо использовать при лечении COVID-19, пополнился ещё одним препаратом. Речь идёт о лекарстве, партия которого безвозмездно поступила из Китая — гидроксихлорохин. ИА REGNUM проанализировало список препаратов, которые допустимы в лечении опасного заболевания. Оказалось, что в числе владельцев многих предприятий — производителей важных лекарств в свете пандемии коронавируса отметились иностранные компании.
По данным оперштаба, на утро 16 апреля 2020 года в России проведено 1,61 млн тестов, подтверждено 27 938 случаев заболевания, из которых за последние сутки — 3 448. За это время в стране выздоровело 2304 человека, умерло 232.
Новый препарат
Распоряжение за номером 1030-р от 16 апреля 2020 года разрешило госучреждению «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России в 2020 году применять, распределять препарат с международным непатентованным названием гидроксихлорохин в количестве 68,6 тыс. упаковок. В документе также уточняется, что препарат может распределяться и в частные клиники, а сам он поступил как безвозмездная помощь из КНР от производителя — компании «Шанхай Фармасьютикалc Холдинг Ко. ЛТД».
Напомним, в июне 2019 года Минпромторг России сообщил о создании совместного фармацевтического предприятия в Китае. Соглашение о создании новой компании подписали российская фирма BIOCAD и та самая китайская Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH). Обе компании должны стать акционерами, а капитализация актива должна составить 2,8 млрд долларов. Перед предприятием была поставлена задача создать и вывести на рынок КНР «не менее шести препаратов на основе моноклональных антител», в том числе для терапии онкологических заболеваний. Тогда же было заявлено, что инвестиции в клинические исследования препаратов составят порядка 250 млн долларов США.
Для справки: китайская компания Shanghai Pharmaceuticals Holding работает с 1994 года и на осень 2019 года имела 1892 сетевые аптеки в 16 провинциях КНР. Компания BIOCAD (Россия), созданная в 2001 году, имеет в своём активе экспортные контракты на сумму почти 1 млрд долларов США и поставляет препараты в 21 страну.
По данным с сайта российской компании, «"Биокад» означает закрытое акционерное общество «Биокад», а также общество с ограниченной ответственностью «Биокад-Фарм».
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Биокад-Фарм» учреждено в Московской области в августе 2008 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Уставный капитал — 12,5 тыс. рублей, директор — Максим Мазун, владельцы — ЗАО «Биокад» (доля 80%) и ООО «Биокад СК». Последнее «прописано» в Сколково и создано в 2011 году для научных исследований. Основной владелец — всё то же ЗАО «Биокад».
ЗАО учреждено в Санкт-Петербурге в июне 2001 года, среди учредителей — директор Дмитрий Морозов и Татьяна Дубровская. Морозов имеет в своём активе доли в ряде коммерческих компаний, в том числе в сфере разработки компьютерного программного обеспечения. Морозов также был соучредителем компании, чей основной вид деятельности — строительство прогулочных и спортивных судов (АО «Ховернетик»), которое являлось поставщиком в 33 государственных контрактах на сумму более 53,59 млн рублей.
Непосредственно ЗАО «Биокад» выступало исполнителем по порядка 3 тыс. госконтрактов на сумму свыше 34,629 млрд рублей, в том числе почти по 30 контрактам с Минздравом РФ.
Гидроксихлорохин, поставленный китайской фармкомпанией, также производит и канадская фирма «Апотекс Инк». Это противомалярийное средство.
Список лекарств
В России есть специальный список лекарств, которые допустимо применять при лечении новой болезни. Этот обновляемый перечень пока содержит всего шесть препаратов.
Тогда же уточнялось, что на стадии клинических испытаний находятся умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
Что известно о препаратах из списка?
В частности, хлорохин — это препарат от малярии, причём приём его без рекомендаций врача опасен. Ещё в 2005 году в Нигерии был введён запрет на использование хлорохина в превентивных целях без врачебного назначения. Между тем на некоторых сайтах в России препарат фигурирует как средство для профилактики малярии. Передозировка препарата чревата многочисленными последствиями.
В аптеках данный препарат можно встретить под торговым названием «Делагил». Производителем является компания из Венгрии — «Alkaloida Chemical Company Zrt», работающая с 1927 года.
В реестре лекарств также уточняется, что фармакологическая группа веществ лопинавир + ритонавир используется для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей от трёх лет в составе комбинированной терапии. Препарат встречается под несколькими торговыми названиями — калетра, калидавир, экструдат лопинавир + ритонавир, лопирита и лопинавир+ритонавир.
Препарат «Калетра» производит немецкая компания «Эбботт ГмбХ и Ко. КГ», представительство которой работает в Подмосковье — ООО «Эбботт Лэбораториз». Последнее учреждено в 2007 году, владельцы — ЭББОТТ ВОЛГА ЛЮКСЕМБУРГ С. А Р.Л. и ЭББОТТ ПОЛАНД ЛЮКСЕМБУРГ С. А Р.Л. Директор компании с января 2020 года Инна Бакуменко. ООО — крупный исполнитель по госконтрактам. По открытым данным, он фигурировал в 317 государственных контрактах на сумму свыше 888,3 млн рублей, в том числе по заключенным с больницами разных регионов.
Упаковкой медпрепарата «Калетра» занимается или сам производитель, или костромское ЗАО «Ортат», входящее в группу компаний «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика. В начале апреля 2020 года сообщалось, что последнее начало клинические исследования двух уже существующих лекарств от COVID-19.
По данным с сайтов интернет-аптек, известно, что «Лопириту» производит российское ООО «Изварино Фарма». На сайте компании сообщается, что в 1997 году американская фармацевтическая компания Серл Фарма совместно с Российским научным центром молекулярной диагностики и лечения начали строить фармацевтический завод в Московской области, недалеко от деревни Изварино. Спустя год он был запущен, но позднее предприятие было приобретено мировым фармацевтическим гигантом Pfizer. А в 2007 году его купила группа инвесторов и он получил своё действующее наименование.
ООО является владельцем ООО «Нанофарма Девелопмент», которое было создано в Татарии в 2013 году для производства медпрепаратов и за это время стало поставщиком по свыше 30 госконтрактам на сумму более 32 млн рублей.
«Изварино фарма» — поставщик в десяти госконтрактах на 273 млн рублей. Фирма полностью принадлежит двум иностранным компаниям — из Нидерландов и Швеции.
Как можно судить по открытым данным, в числе владельцев многих предприятий — производителей важных в свете пандемии коронавируса лекарств отметились иностранные фирмы.
Препараты, которые рекомендованы для использования при лечении пациентов с COVID-19, нельзя использовать для самолечения или как превентивные меры.