Содержание возобновившихся в Брюсселе переговоров между Белградом и Приштиной одинаково волнует как сербскоязычные, так и албаноязычные СМИ. Тем не менее информации пока недостаточно, чтобы понять, что конкретно европейский посредник Мирослав Лайчакпредложит сторонам для достижения пресловутого компромиссного решения, и готовы ли сербские власти к подписанию «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений», которое в той или иной форме будет содержать признание независимости южного сербского края.

Сербия

Так, перед началом очередного раунда переговоров в Брюсселе на уровне экспертов 30 июля в сербские СМИ просочилась информация о том, что Лайчак вручит главе сербской делегации, директору Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джуричу текст соглашения, который составил Евросоюз, и что этот текст будет содержать своего рода ультиматум с требованием к Сербии признать независимость Косово. Уже после встречи в Брюсселе представители делегации косовских сепаратистов заявили телеканалу РТК, что имели возможность ознакомиться с подготовленным Лайчаком планом урегулирования, состоящим из девяти пунктов, который якобы будет в дальнейшем представлен переговорным сторонам. По их словам, последний, девятый пункт предусматривает дебаты между Сербией и Косово по поводу возможности взаимного признания.

О перспективах урегулирования косовского конфликта под эгидой Брюсселя, о том, как развязка косовского узла повлияет на ситуацию в балканском регионе, ИА REGNUM рассказал профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ) и редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович.

Medija centar Beograd Срджа Трифкович

ИА REGNUM Переговоры между Белградом и Приштиной недавно были возобновлены после длительного перерыва. В ряде сербских СМИ еще до их официального старта появились прогнозы о том, что окончательное соглашение между сторонами будет подписано до конца текущего или в начале следующего года. Насколько, на Ваш взгляд, эти предположения соответствуют действительности, и кто так торопится поставить точку в споре, который длится уже десятилетиями?

Единственные, кто спешит поставить точку в косовском вопросе — это бюрократы Евросоюза. После неартикулированного и нескоординированного ответа на возникновение пандемии коронавируса, после краха европейской солидарности, который мы наблюдали на примере Италии и Испании, которых Германия бросила на произвол судьбы, Евросоюз теперь ищет повод, чтобы показать свою силу. Для этого они и сорвали уже намеченную на 27 июня встречу президента Сербии Александра Вучича и лидера сепаратистского Косово Хашима Тачи в Вашингтоне. Было запланировано, что на повестке дня этой встречи окажутся не политические, а исключительно экономические и технические вопросы, которые смогли бы повлиять на поднятие уровня жизни всего населения Косово и Метохии независимо от национальности. Но брюссельская бюрократия усмотрела в этом возможность напакостить Дональду Трампу, даже ценой полной дискредитации суда по преступлениям «Освободительной армии Косово» 1998−2000 гг. Этот суд за три дня до планируемой встречи опубликовал еще неподтвержденные обвинительные акты против Хашима Тачи.

President-ksgov.net Встреча Александра Вучича и Хашима Тачи

Это довольно прозрачная игра Евросоюза, в которой важное место занимает дискредитировавший себя словацкий бюрократ Мирослав Лайчак. До этого он уже сыграл неприглядную роль в референдуме о независимости Черногории в 2006 году. Теперь он хочет, чтобы мы его запомнили как дипломата ЕС, который достиг прорыва в косовском урегулировании. Но беда в том, что ему абсолютно нечего предложить сербам.

ИА REGNUM Почему Вы так считаете?

Потому что во все эти истории про то, что ЕС ускорит евроинтеграцию Сербии в обмен на конкретные уступки по поводу Косово и Метохии здесь и сейчас, уже никто не верит. После сказки о европейском пути Сербии, которую ЕС рассказывает уже два десятилетия, Сербия усвоила урок. Мне кажется, что если бы Александр Вучич и был готов подписать какое-то соглашение в обмен на небольшие уступки со стороны ЕС, у Лайчака бы даже не нашлось таких мелких уступок, чтобы предложить их Сербии. У него ничего нет. Это король, у которого нет одежды.

ИА REGNUM Считаете ли Вы обоснованным тезис о том, что США заинтересованы в скором завершении переговоров Белграда и Приштины и подписании «всеобъемлющего договора о нормализации отношений», который мог бы принести внешнеполитические очки президенту Трампу во время его предвыборной кампании?

Трампу в предвыборной кампании косовский вопрос не может принести даже 0,1% голосов. Каким бы ни было влияние избирателей албанского или сербского происхождения в США, числа говорят совершенно четко: 99,9% албанцев в США проголосует за Джо Байдена, 99,9% избирателей-сербов проголосует за Дональда Трампа. Так что с точки зрения выборного уравнения косовский узел не в состоянии повлиять на результаты голосования, и для предвыборной кампании Трампа намного умнее не трогать его вообще.

Если бы американский лидер принудил сербов и албанцев к какому-то решению, которое не устроит ни тех, ни других, а мне кажется, что он этого не сделает, он только оттолкнул бы от себя обе группы. Вернее, албанцев он никак не может переманить на свою сторону, а сербов может только отдалить, если заставит их признать Косово. Иными словами, в предвыборной стратегии Трампа Косово не существует, и если его советники обладают здравым смыслом, они посоветуют ему обойти стороной это минное поле.

Sémhur, перевод Переход Артур Карта Косово

ИА REGNUM Недавно член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что решение косовского вопроса надо увязать с судьбой Республики Сербской. Он сказал, что не может одно правило распространяться на Косово, а другое на Республику Сербскую, когда речь идет о праве народа на самоопределение. Как Вы воспринимаете это заявление Додика?

Я воспринимаю эти слова как заявление превосходного государственного деятеля, которого Белград должен поддержать. Мне очень жаль, что президент Вучич не проявил солидарность с Додиком по этому вопросу. Уже надоели все эти сказки Запада о том, что каждая ситуация на постъюгославском пространстве — это ситуация sui generis (единственная в своем роде). Для Запада Косово нельзя сравнить с Республикой Сербской, Республику Сербскую нельзя сравнить с Республикой Сербской Краиной (автономия сербов в Хорватии, существовавшая во время югославского конфликта 1990-ых годов — ИА REGNUM), а Республику Сербскую Краину нельзя сравнить с Черногорией, которую, в свою очередь, никак нельзя сравнивать с Воеводиной.

Каждая проблема на сербских территориях рассматривается отдельно от всего остального. У меня лично неоднократно были споры с представителями так называемого международного сообщества на эту тему. Когда я им задавал вопрос, почему Республика Сербская как энтитет гибридного государства Босния и Герцеговина, созданного на основании Дейтонского соглашения, не имеет право отделиться от этого ходячего монстра, а Косово и Метохия, признанная резолюцией ООН территорией Сербии, может, они мне отвечали, что это две разные вещи. Но я никогда не понимал, почему это разные вещи.

В случае Сербии они утверждают, что суверенитет этой страны был нарушен после того, как сербы нарушили нормы цивилизованного поведения по отношению к албанцам в Косово. Этим они якобы потеряли моральное право на свою территорию. А хорваты, которые массово убивали сербских стариков и старушек в Сербской Краине, это право не потеряли. Слава Богу, этим заявлением Додик дал понять, что эти двойные подходы уже не проходят.

Medija centar Beograd Милорад Додик

ИА REGNUM Ранее Милорада Додика обвиняли в том, что он мечтает об отделении Косово от Сербии, чтобы воспользоваться этим как поводом для отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. Можно ли толковать его слова таким образом?

Нет, нельзя. Это на самом деле говорят враги сербов, которым выгодно, чтобы между Белградом и Баня-Лукой пробежала чёрная кошка. На самом деле существует одна поговорка на английском, которая в свободном переводе звучит так: что является соусом для гуся, является соусом и для гусыни. Мы можем обсуждать точные границы Республики Сербской, но не можем обсуждать ее право на отделение. Мы не сможем согласиться с тем, что Косово является независимым государством, которое может вести переговоры с сербскими властями только о форме взаимного признания и процедуре открытия диппредставительств в Приштине и Белграде, в то время как Республика Сербская является лишь частью унитарной Боснии и Герцеговины — кандидата на вступление в НАТО и ЕС. Извините, господа, это не пройдет!

Додик ни в коем случае не говорит: давайте отдадим Косово, чтобы сохранить Республику Сербскую. Но когда мы однажды поймем, что это сообщающиеся сосуды, и что эти вопросы нельзя рассматривать по отдельности, для сербов откроются новые перспективы. Не надо спешить. Нельзя терять голову и подписывать какие-то соглашения. Потому что Сербия, и я это ответственно заявляю, никогда не вступит в Евросоюз.

Samirzahirovic Церковь Христа Спасителя. Баня-Лука

ИА REGNUM Переговоры между Белградом и Приштиной были возобновлены совсем недавно, но это не помешало Приштине уже нарушить обещание не лоббировать прием сепаратистского Косово в международные организации, которое ее представители дали международным посредникам в переговорах…

Обещания Приштины ничего не стоят. Она столько раз уже нарушала их за последние два десятилетия с момента окончания конфликта в Косово и Метохии 1999 года. Чего только стоит этот ужасный погром сербского населения, который албанцы устроили весной 2004 года. Может, для кого-то в так называемом международном сообществе обещания Приштины чего-то значат, но сербская сторона точно не должна воспринимать их всерьез.

Косовские албанцы — это лженация, которая пытается консолидироваться, с одной стороны, на базе племенной и клановой системы, а с другой — на базе постмодернового мафиозно-наркотического государства. Албанское население в Косово в основном понимает, что для него там тоже нет жизни, и поэтому сегодня албанцы покидают Косово. Сербы, которые там остались жить, так и живут, но албанцы уезжают. Скоро это лжегосударство лишится биологического субстрата.

Я не буду говорить о международно-правовом обосновании его существования. Поэтому я считаю, что единственным решением для Косово является его возврат в рамки конституционного устройства Сербии в качестве автономного края. Любая другая форма его существования грозит усугублением нестабильности и криминала на юго-востоке Европы.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

ИА REGNUM Давайте вернемся к вопросу, поставленному в начале нашего с Вами разговора. Ожидаете ли Вы скорого подписания соглашения между Белградом и Приштиной, или их переговоры под эгидой Брюсселя всё-таки обречены на провал?

Я ответственно заявляю, что никакого сдвига в переговорах не будет, так как албанская сторона ожидает, что Байден победит на президентских выборах в США в ноябре этого года, и что тогда к власти вернутся кадры Билла Клинтона и Барака Обамы, которые полностью пропитаны сербофобией. Албанцы не в состоянии вести какие бы то ни было конструктивные переговоры. С другой стороны, у Сербии нет причин для спешки, она не должна ничего подписывать.