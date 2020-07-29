Белград, , 11:08 — REGNUM Спецпредставитель Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 30 июля в Брюсселе вручит делегации Белграда во главе с директором канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джуричем проект всеобъемлющего соглашения, который подразумевает признание независимости Косово со стороны Сербии. Об это 28 июля сообщило сербское издание Novosti со ссылкой на дипломатические источники.

Тем временем министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире сербского государственного телеканала РТС заявил, что он, как и другие граждане страны, узнал об этом проекте соглашения из новостей. По его словам, было бы очень странно, если бы посредники Евросоюза представили этот документ именно на встрече делегаций Белграда и Приштины 30 июля, так как там не будет президента Сербии Александра Вучича.

«Ему (Вучичу) сказали, что диалог будет продолжен только в сентябре. Если этот документ и будет, какая польза от того, чтобы его кому-то передали с тем, чтобы тот потом передал бумаги Вучичу? Наверное, для того, чтобы получить дополнительное время для внешнего и внутреннего давления на Сербию. Международное сообщество могло бы использовать этот документ для шантажа Сербии. На внутриполитической сцене есть те, кто поддерживает эти давление с помощью насилия на улицах. Это две стороны одной и той же медали», — сказал Дачич.

По словам главы сербской дипломатии, Евросоюз увяжет вступление Сербии в ЕС с подписанием окончательного соглашения о «нормализации отношений» с Приштиной. Он также отметил, что уличные демонстрации в стране должны передать президенту Вучичу следующий посыл: «если не слушаешься, мы можем отстранить тебя от власти с помощью улицы».

Дачич также отметил, что Вучич ознакомит общественность с содержанием документа, если он будет передан сербской стороне. «На него мы ответим исходя из наших национальных интересов», — добавил министр иностранных дел Сербии.

Напомним, что переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве Брюсселя недавно были возобновлены после почти двухлетнего перерыва.

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