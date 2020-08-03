До парламентских выборов в Киргизии, назначенных на 4 октября, осталось два месяца. Схватка за 120 мандатов обещает быть ожесточенной и насыщенной событиями. Как разворачивается агитационная кампания на фоне пандемии коронавируса и кто является фаворитом предвыборной гонки за депутатские кресла? Об этом в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Парламент Киргизии

COVID, экономический кризис, слабая и разрозненная оппозиция, рост исламизации, слабая система госуправления — таков фон, на котором проходит предвыборная борьба между партиями в Киргизии. Желающих получить депутатские корочки достаточно. В ЦИК для участия в выборах заявилось более 40 партий.

Нынешняя ситуация будет заметно отличаться от предыдущих. Виной тому пандемия коронавируса и экономический кризис. Киргизские политики готовились к выборам, искали союзников, договаривались об альянсах.

Коронавирус смешал карты

Во второй половине июня 2020 года болезнь накрыла страну. В первой половине июля она захлестнула Бишкек, во второй — охватила регионы Киргизии. Местные власти имели несколько месяцев на подготовку, но, как это регулярно случается в России, «в ноябре — внезапно для коммунальщиков — выпал снег». В случае с погодой ценой халатности становится паралич дорожного движения и десятки разбитых машин. Череда ошибочных решений в Киргизии обошлась стране значительно дороже.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

Сотни умерших и сотни тысяч переболевших оказались не просто цифрами в новостях — болезнь затронула практически каждую семью в столице Киргизии. В условиях острого дефицита лекарств, мест в больницах и медиков жители Бишкека были вынуждены выживать сами, без надежды на власти, с трудом и запоздало признавшие наличие проблем в стране.

Отчаянье, шок и злость сами по себе не лучший фон для выборов, но в случае с Киргизией болезнь не делала выбора — вирус поразил десятки ключевых фигур из киргизской политики и их ближайшего окружения. Штабы партий оказались парализованными.

Пример: Один из ключевых сотрудников штаба партии «Кыргызстан» неожиданно умер во время пандемии.

«Невозможно работать — половина сотрудников болеют, в том числе и глава штаба. Не можем ни бюджет согласовать, ни агитпродукцию в регионы доставить», — так описывал ситуацию сотрудник одного из предвыборных штабов в Киргизии в середине июля. Только сейчас, за два месяца до самих выборов, партии-претенденты начинают разворачивать агитацию.

Прогнозы

За 120 депутатских мандатов будут бороться 42 партии. Претендентов можно разделить на три группы: партии-лидеры, чьи шансы попасть в парламент наиболее высоки, партии со средними шансами и партии, шансы которых близки к нулю.

Смысл участия первых двух групп понятен — члены партий надеются победить и попасть в парламент либо выйти из гонки, передав своих избирателей соперникам в обмен на политические и финансовые бонусы. Третья группа состоит из партий-спойлеров, созданных либо для удовлетворения личных амбиций их хозяев, либо для использования их в качестве инструмента для ослабления ключевых партий.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Текущий фон делает прогнозы менее точными, однако в качестве предположения рискнем озвучить цифры. Явка на предстоящих выборах в Киргизии может превысить 75%, в парламент попадут 4, максимум — 5 партий. При этом не исключен вариант, когда три из них фактически смогут собрать «контрольный пакет акций».

Фавориты

В список фаворитов, которые наверняка получат депутатские места в парламенте, можно включить три партии: «Биримдик» («Единство»), «Мекеним Кыргызстан» («Моя Родина Кыргызстан») и «Кыргызстан».

Все три партии имеют серьезные ресурсы для ведения предвыборной кампании, обладают широкой региональной сетью, налаженными связями среди чиновников, силовиков и предпринимателей.

«Биримдик» тесно связан с президентом и его окружением. «Мекеним» — с известным в стране кланом Матраимовых и представителями южных элит, «Кыргызстан» — с чиновниками и преимущественно северным крупным бизнесом. Три перечисленные партии могут суммарно получить более 60 мест в парламенте, при этом ни «Мекеним», ни «Кыргызстан» на данный момент не являются оппозиционными по отношению к действующей власти.

По отношении к России ни одна из трех партий с критикой не выступала. «Биримдик» близка к президенту Сооронбаю Жээнбекову, который регулярно напоминает о дружественных отношениях с Москвой. «Кыргызстан» и особенно «Мекеним» объединяют людей, чьи интересы состоят в сохранении устойчивых отношений с Россией.

Примечательна судьба предыдущей партии власти. СДПК, чьим хозяином был экс-президент Алмазбек Атамбаев, шансов на попадание в парламент не имеет. После трехлетнего конфликта между бывшим и нынешним президентами республики когда-то доминировавшая в стране социал-демократическая партия развалилась, а бывший глава государства и ряд его соратников осуждены за тяжкие преступления. Попытки пиарщиков Атамбаева в российских СМИ заявить о партии как о реальной силе, ничего общего с реальностью не имеют.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Благотворительность

На фоне пандемии киргизские партии были вынуждены изменить подходы к агиткампании. Частично свернуты массовые мероприятия, например концерты на стадионах.

Несколько партий, обладающих значительным финансовым и кадровым ресурсом, решили перенести акцент на благотворительность. Государственная медицина, несмотря на самоотверженную работу медиков и волонтеров, захлебнулась в потоке больных, и партии взяли на себя заботу по обеспечению медпомощи — политики собрали средства, закупили технику и лекарства из-за рубежа, оборудовали стационары, привезли из России и оплатили труд десятков медиков.

Пример: партия «Мекеним Кыргызстан» развернула несколько стационаров в республике, доставив самолетом врачей из Москвы.

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Обычно в ходе предвыборных кампаний партии-претенденты дарят избирателям продуктовые подарки, ремонтируют инфраструктуру, облагораживают придомовые территории. Польза от подобной деятельности невелика — подарки съедаются, ремонт довольно быстро ветшает. Нынешнее решение сделать акцент на медицине спасло десятки, если не сотни, жизней и принесло наибольшую пользу рядовым гражданам Киргизии.

Эта же активность выгодно выделила из общего числа партий, претендующих на посты в парламенте, те объединения, которые на деле смогли помочь согражданам. Затратив серьезные средства на спасение людей от вируса, киргизские политики показали себя в деле и резко повысили шансы на попадание в парламент.