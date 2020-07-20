Ош, Киргизия, , 13:39 — REGNUM В южную столицу Киргизии прилетели из Москвы 15 медицинских работников, вызвавшихся помочь своим коллегам в городе Оше бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Ошской мэрии.

Российских медиков в аэропорту встретили спикер городского парламента Жапарбек Ормонов и вице-мэр Эмилбек Шадыханов.Размещение российских специалистов в южной столице Киргизии займется фонд «Исмаил Матраимов». Он же покрывает затраты на авиабилеты и зарплату медиков. Чиновники высказали слова благодарности медикам и пожелали им удачи в борьбе за здоровье населения.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии зарегистрировано 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе в городе Оше — 77 и в Ошской области — 55.

Также за сутки в республике зафиксировано 34 летальных исхода среди пациентов с диагнозом «COVID-19». В том числе в Оше — один и в Ошской области — четыре.