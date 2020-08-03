Контрольный пакет в компании супруги главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова планирует приобрести управляющий активами Игоря Шувалова. ООО «Кате», долю в котором и хотят выкупить, была участником проекта «Кортеж». Фирма разработала коробки передач для российских автомобилей представительского класса — кабриолетов Aurus. В преддверии сделки ИА REGNUM проанализировало активы Екатерины Игнатовой — супруги Сергея Чемезова.

Kremlin.ru Сергей Чемезов

О сделке по продаже доли

О том, что компания Сергея Котляренко — ООО «КСП Капитал Управление активами» обратилась с ходатайством в ФАС, в котором просит одобрения на приобретение 70% доли в ООО «Кате», сообщает портал РБК со ссылкой на документ.

По данным ЕГРЮЛ, компания Котляренко учреждена для управления фондами в сентябре 2007 года в Москве. Ее уставный капитал — 50 млн рублей. Директор с мая 2012 года — Юлия Короткова. В активе Котляренко — доли еще в ряде компаний Москвы и Смоленской области, в том числе в ООО «Столичная рента управление недвижимостью» и «Ситиматик» (сбор неопасных отходов). По данным с сайта «КСП Капитал Управление активами», «под крылом» компании — 11 фондов: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный», «Осознанный», ЗПИФ рентный «Активо один», «Активо два», ЗПИФ недвижимости «Активо пять», «Активо одиннадцать», «Активо двенадцать», «Столичная рента», «Саввинские палаты», «E3 Групп» и ЗПИФ смешанных инвестиций «Перспективный».

Удачная сделка фрагмент картины Квентина Массейнса. Сборщики податей

Пока неизвестно, чьи доли планируется выкупить в «Кате», так как владельцев двое.

Из открытых источников известно, что Котляренко ранее работал в правовом управлении Российского фонда федерального имущества, когда тот возглавлял Игорь Шувалов. Позднее именно компания Котляренко стала управляющей активами семьи Шуваловых.

О компании — фигуранте сделки

ООО «Кате» было создано в декабре 2004 года. Её уставный капитал — 25 тыс. рублей. Владельцы — супруга главы Ростеха Екатерина Игнатова (70% доли) и директор ООО Максим Нагайцев. Последний ранее был вице-президентом «АвтоВАЗа» (в 2005—2010 годы), гендиректором ЗАО «Тахо Трансмишн», гендиректором государственного научного центра ФГУП «НАМИ», который выполнял контракты Минобороны РФ. На сайте «НАМИ» на сегодня Нагайцев указан как советник генерального директора по инновациям. Также известно, что Нагайцев руководил «освоением производства автомобилей семейств «Приора» и «Калина», разработкой новой платформы класса «С»».

ООО «Кате» является владельцем двух компаний в Калининградской области — ООО «Кате-Девелопмент», созданном в мае 2005 года для производства комплектующих для автотранспортных средств, и ООО «Кате-Продакшн», учрежденном в сентябре 2005 года для производства электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств.

На сайте компании «Кате» уточняется, что в 2019 году в Параде Победы на Красной площади принял участие кабриолет Aurus — «новинка в семействе российских автомобилей представительского класса», в котором компания разработала коробку передач.

«АКП R932 эксплуатируются в автомобилях AURUS Senat и Arsenal гаражом особого назначения ФСО РФ», — заявлялось на сайте.

Автомобильная коробка передач

Помимо этого, продукция компании испытывалась и в автомобилях LADA Kalina, которые выпускает «АвтоВАЗ».

Активы Игнатовой — супруги Чемезова

Екатерина Игнатова является второй супругой Сергея Чемезова, занимающего пост главы госкорпорации «Ростех» с 2007 года. В активе госкорпорации — 700 компаний, в том числе сферы авиастроения и оборонной промышленности.

По данным ЕГРЮЛ, помимо 70% доли в ООО «Кате», Игнатова имеет в своей собственности доли в трёх действующих компаниях, а также была совладельцем ООО «Группа агропредприятий «Ресурс». Среди совладельцев последней отметились Виктор Наурузов и ЗАО «Адыгейское бройлерное объединение». Фирма проработала с 2004 по 2008 год, и была после реорганизации ликвидирована. Правопреемником стало одноимённое ЗАО.

На сайте группы уточняется, что «Ресурс» «занимает лидирующие позиции среди крупнейших отечественных производителей и является ведущим экспортером продукции из мяса птицы». Холдинг имеет шесть комбикормовых заводов, шесть перерабатывающих предприятий, 43 площадки для выращивания бройлеров, 36 племенных хозяйств и многое другое. Активы фирмы базируются в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Тамбовской и Оренбургской областях, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Птицефабрика

Имеет ли Игнатова долю в ЗАО, неизвестно.

Среди её действующих активов — участие в ТСЖ «Поварская 28» в Москве (среди соучредителей также есть компания «О`Коннел Уолш энд Партнерс Лимитед» с Виргинских островов), ООО «Лаборатория умного вождения» и ООО «Салон красоты «Нэкст».

«Лаборатория умного вождения» (ЛУВ) создана в марте 2015 года для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — более 415 млн рублей, директор с июля 2019 года — Михаил Анохин. Половина доли принадлежит Игнатовой, а половина — ЗПИК «Инвестиционные решения». Доля была выкуплена в декабре 2019 года и управляет ею компания Котляренко — ООО «КСП Капитал Управление активами».

Салон красоты «Нэкст» был создан в апреле 2009 года. Игнатовой принадлежит 100% доли. Директор в компании с декабря 2019 года — Екатерина Лохова. Она же является директором АО «Центр авиационной медицины» и АО «Финброктраст». В 2016 году ФАС РФ одобрил Ростеху приобретение пакета акций в центре авиамедицины, что довело его долю в АО до 50%.

В активе Екатерины Игнатовой также 6,5% акций в банке «Международный финансовый клуб», созданном миллиардером Михаилом Прохоровым.

По данным из декларации Сергея Чемезова, в 2018 году он заработал 332 283 566,2 рубля, а его супруга — 181 085 846,1 рубля. Доходы несовершеннолетнего ребёнка Чемезова были 16 329 382,58 рубля.

Дети-бизнесмены в семьях крупных чиновников: что в активе у Чемезовых?