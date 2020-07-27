Москва, , 18:24 — REGNUM Большинство жителей России не хотят создавать семью наподобие той, в которой воспитывались они сами. Об этом на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Иван Куликов. Семья за столом. 1938

«Мы опрашивали молодых ребят, 400 человек опросили. Спросили у них, хотите ли, чтобы у вас была такая же семья, как у ваших родителей. Только 43% ответили, что да, все остальные — нет», — сказала Кузнецова.

По её словам, у людей нет образца и понимания того, как нужно создавать семью.

Кузнецова констатировала, что сегодня в России есть мало специалистов, к которым молодые люди смогли бы обратиться с подобной проблемой.