Пока продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стал теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, и проверяется его причастность к новым эпизодам, империя семьи затрещала по швам. В арбитраж поступают всё новые и новые финансовые претензии к активам, вплоть до банкротных. ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг бизнеса семьи экс-губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Он был доставлен в Москву, где в Басманном суде ему избрали меру пресечения — арест. Тогда ещё губернатор стал фигурантом дела об убийствах и покушениях на убийство, произошедших около 15 лет назад на Дальнем Востоке. Жертвами стали бизнесмены, в том числе из той сферы, где у семьи Фургала есть активы — обработка лома чёрных и цветных металлов.

Непосредственно у Фургала даже в бытность губернатором сохранились доли в компаниях — «Алькума» и «Дальпромснаб», которыми он владел совместно с Павлом Бальским и ещё одним фигурантом уголовного дела, хабаровским депутатом Николаем Мистрюковым. На период замещения госдолжности доли были переданы в доверительное управление компании «Скрап фар ист». Примечательно, что доли всех участников находятся в залоге у московского АО «Армада» по кредитным договорам от 2017 года. В том же году в числе владельцев появился и Павел Бальский. Запись о залоге долей в ЕГРЮЛ обнародована 14 июля 2020 года — уже после ареста Фургала.

У Стародубовой в бизнес-портфеле — доли в пяти компаниях, включая ООО «Торэкс» и «Сталком» (обработка отходов и лома черных металлов), сталелитейное ООО «Торэкс-Хабаровск» (владеет компанией «Амурметалл-литьё»), ООО «Диалог», ООО «УК «Амурсталь». В совладельцах отметились Николай Мистрюков, Павел Бальский и АО «Армада».

Претензии на банкротство

Практически одновременно с задержанием Фургала в хабаровский арбитраж поступили два банкротных иска.

Претензии к ООО «Торэкс», где 25% принадлежит Стародубовой и 75% — «Армаде», арбитраж начнёт рассматривать 3 августа 2020 года. Истцом в деле выступает АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», заявившее долг на сумму более 500,51 млн рублей. Иск к производству приняла судья Авдеева.

АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

Если претензии банка не признают обоснованными, то в деле есть ещё один кредитор, чей иск будут разбирать в порядке очередности. На сегодня ООО «Ресурсинвест» пытается вступить в дело о банкротстве «Торэкса». Долг перед компанией составляет более 8,2 млн рублей. В качестве управляющего кредитор предлагает члена союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» из Москвы.

Банк также выступил инициатором банкротства и компании «Скрап фар ист», которая управляет активами семьи Фургала. Иск судья Рябченко начнёт рассматривать 11 августа 2020 года. В качестве управляющего предлагается участник ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих». Сумма претензий к ООО у банка также превышает 0,5 млрд рублей.

Помимо банкротных исков, эту же сумму, что фигурирует в них как долг, госбанк пытается взыскать в рамках отдельного спора с третьего актива семьи Фургала. Соответствующее исковое заявление было подано 13 июля 2020 года к ООО «Торэкс-Хабаровск».

В споре, где «Скрап фар ист» выступает третьим лицом, планируют взыскать задолженность в сумме 500 513 666,77 рубля. Претензии возникли по договорам ссуды, оформленным в августе 2019 года. В сумму входят как сам долг, так и неустойки. Рассматривать спор судья арбитража Москвы Новиков начнёт 18 августа 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Финансовые претензии к активам Фургала

На претензиях от банка проблемы бизнеса бывшего губернатора не заканчиваются. Выделяются в этом блоке споры двух фирм, где полностью совпадают владельцы — по 25% в них принадлежит Ларисе Стародубовой и по 75% — «Армаде». Только за июль 2020 года «Торэкс-Хабаровск» подал к ООО «Торэкс» шесть финансовых исков, среди которых выделяются два.

9 сентября судья хабаровского арбитража Никитина начнёт рассмотрение спора на 145,041 млн рублей, а 23 сентября она же рассмотрит иск той же компании к тому же ответчику на более чем 768,668 млн рублей. Из-за чего у ООО, имеющих одних и тех же владельцев, возникли такие колоссальные долги, пока не сообщается. Между тем данные споры говорят о конфликте в империи семьи Фургала. Ведь подача иска — это шаг, который делается только в случае, если миром решить спор не удалось.

Продажа долей и попытка оспорить сделки

Мнение о наличие внутреннего корпоративного спора подтверждает и попытка Стародубовой обжаловать продажу 25% доли Николая Мистрюкова в ООО «Торэкс».

Этот спор тянется с конца марта 2020 года. Истица считает, что, продав торговой компании «Армада» четверть доли, бывший бизнес-партнёр нарушил её преимущественное право на выкуп. После сделки у «Армады» (учреждена Иваном Манохиным) в руках сконцентрировался основной пакет актива — 75% доли.

Стародубова попыталась блокировать возможность смены гендиректора компании, заявив соответствующее ходатайство о наложении обеспечительных мер, но суд отклонил претензии. На сегодня в фирме директором всё ещё числится Станислав Сорокодум, занимающий этот пост с 2007 года. Основной же вопрос иска суд планирует рассмотреть 11 августа. Заседания уже неоднократно откладывались.

Сорокодум был владельцем трёх на сегодня ликвидированных компаний — «Голдстайл» (морские пассажирские перевозки), «Дас-телеком» (деятельность в области связи на базе проводных технологий) и «СТК» (ликвидировано в феврале 2019 года). Последняя работала также в сфере связи, и вторым владельцем был Сергей Бочкарев. Данные последнего совпадают с данными депутата Хабаровской краевой думы. На официальном сайте госоргана также уточняется, что депутат — начальник участка ООО «Сталком» (в компании с таким названием имеет долю жена экс-губернатора) и представляет фракцию ЛДПР, в которой состоит и Фургал.

Конфликт с Бальским: домыслы или факты?

В хабаровских СМИ всё чаще звучат мнения, что у семьи бывшего губернатора не всё гладко и в отношениях с появившимся в 2017 году бизнес-партнёром Павлом Бальским. За 2018−2019 годы тот как минимум семь раз подавал иски к компаниям, которыми владеет совместно с Ларисой Стародубовой и Сергеем Фургалом. Везде речь шла об истребовании документов. К примеру, пакет документов он пытался истребовать в споре с «Торэксом», но пока шло рассмотрение дела истец продал свою долю ООО.

А в марте 2020 года суд обязал компанию «Сталком», где Бальский владеет 50% доли, предоставить огромный пакет внутренней финансовой документации. При этом в ходе слушаний заявлялось, что Бальский планирует продать свою долю в «Сталкоме». Вероятно, документация нужна для оценки реального положения дел в фирме и определения продажной цены. Пока же, судя по данным из ЕГРЮЛ, доля остаётся во владении Бальского.

Бизнесмена в СМИ связывают с миллиардером Аркадием Ротенбергом. Между собой они знакомы через национальный союз ветеранов дзюдо, президентом которого является Бальский, а Ротенберг входит в высший совет. В последний входит и Борис Ротенберг.

Kremlin.ru Аркадий Ротенбер

Говоря об активах семьи Фургал, будет не лишне упомянуть ООО «Торговый дом «Амурсталь». Владеет компанией, созданной в марте 2017 года для оптовой неспециализированной торговли, Алексей Иванович Фургал, чьи данные совпадают с данными брата экс-губернатора, депутата Заксобрания Амурской области одного из созывов (фракция ЛДПР).