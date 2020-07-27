Хабаровск, , 11:33 — REGNUM Следственный комитет РФ проверяет экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и ещё четырёх фигурантов на причастность к преступлениям, совершённым по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По словам источника издания, уголовное дело по этим статьям возбуждено ещё в 2004 году.

Он уточнил, что преступления были совершены в одном из хабаровских сёл, а их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года. Речь в материалах дела, по данным источника, идёт о предпринимателях, занимавшихся ломом чёрных и цветных металлов.