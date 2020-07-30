Любимая западными СМИ тема пресловутого «российского вмешательства» в политические процессы других стран за последний год довольно часто отражалась и в медийном пространстве Сербии. В частности, в ноябре 2019 года произошёл «шпионский скандал», когда в сербской прессе со ссылкой на видео в YouTube была опубликована новость о том, как «российский разведчик» Георгий Клебан вербует сербского офицера. Публикация спорного материала не первой свежести (с момента записи и до публикации видео прошло несколько лет) тогда породила множество вопросов, но на межгосударственные отношения скандал не повлиял.

Иван Шилов ИА REGNUM

На днях ряд сербских СМИ попытался сфабриковать новую «аферу» — первую страницу издания Srpski telegraf украсила огромная фотография президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, снабжённая заголовком одной из статей номера — «Российское «глубинное государство» рушит Вучича за спиной у Путина». Представителей этого «глубинного государства» автор публикации опознал в лице супруги бывшего премьер-министра России Светланы Медведевой, экс-директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова и главы Россотрудничества Евгения Примакова. Также в качестве организации, которая продвигает интересы «глубинного государства», был назван Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, учредителем которого является МИД РФ.

О причинах новой антироссийской кампании в сербских СМИ ИА REGNUM рассказывает профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

ИА REGNUM Почему тема «злокачественного влияния России» на политику балканских стран в эти дни опять поднимается в сербской прессе? Кто может быть заинтересован в этом?

По всей видимости, за этой кампанией может стоять неформальный советник президента Александра Вучича по работе со СМИ — Владимир Беба Попович. Он осмыслил всю кампанию вокруг русофобского «госпереворота» в Черногории в день парламентских выборов в октябре 2016 года. За попытку организовать мнимый государственный переворот в этой балканской стране суд в Подгорице приговорил, кроме черногорских граждан, еще нескольких граждан Сербии, а также двух граждан России, о которых до сих пор неизвестно, существуют ли они вообще. После того как в издании Srpski telegraf была опубликована спорная статься, телеканал Pink, подконтрольный Вучичу и его советнику Поповичу, организовал в утреннем эфире дискуссию на тему российского «глубинного государства». В этой передаче с участием редактора телеканала, бывшей супруги президента Сербии Ксении Вучич и главного редактора издания Srpski Telegraf Милана Ладжевича в очередной раз были озвучены все эти бессмысленные утверждения насчет России. Так что можно предположить, что последняя антироссийская кампания в сербских СМИ прошла не без ведома президента страны.

Kremlin.ru Российско-сербские переговоры

ИА REGNUM Тем не менее мы знаем, что официальный Белград поддерживает хорошие отношения с Москвой. Зачем сербскому руководству портить отношения с российскими коллегами, и при этом именно сейчас?

Да, это логичный вопрос. Почему именно сейчас? Редактор издания Srpski telegraf в этой передаче даже оговорился, сказав, что российское «глубинное государство» намерено сорвать недавно возобновившиеся переговоры между Александром Вучичем, Евросоюзом и США по Косово и Метохии. Как вы знаете, сербский лидер так и не пригласил Москву присоединиться к этим переговорам, хотя Россия является постоянным членом СБ ООН и гарантом Резолюции 1244 по Косово и Метохии. Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Белград в июне текущего года озвучил позицию России касательно того, что переговоры о будущем южного сербского края должны вестись в рамках этого документа, одобренного СБ ООН.

По моему мнению, все факты в данный момент говорят в пользу того, что Александр Вучич идет к подписанию всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Приштиной, которое будет в той или иной форме содержать признание независимости Косово и согласие Белграда на вступление этого сепаратистского формирования в ООН. По всей видимости, Россия против того, чтобы вопрос Косово решался вдали от СБ ООН.

Patrick Gruban Зал заседаний СБ ООН

ИА REGNUM Нам пока неизвестно, как отреагирует официальная Москва на соглашение, которое могут подписать Белград и Приштина при посредничестве ЕС. Существуют ли, на Ваш взгляд, какие-то причины для того, чтобы Москва не поддержала это соглашение, несмотря на заявления российского руководства о том, что для России приемлема любая договоренность, которую достигнут в процессе переговоров сербские и албанские представители?

Я не могу говорить о политике России, но могу говорить о международном праве. Даже простые люди, далекие от юридической науки, понимают, что соглашение, которое Вучич собирается подписать с Приштиной по указке Запада, никак не соответствует международному праву. Если Россия с этим не согласится, она не будет действовать против Сербии или против Запада, а просто будет выступать в защиту международного права и Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии 1999 года. Я хотел бы напомнить, что этот документ приняли не Сербия, не США и не Евросоюз, а СБ ООН. Поэтому Косово — не только внутренний вопрос Сербии: это вопрос всего международного права. Гарантами Резолюции 1244 являются, помимо западных стран, еще и Россия и Китай. К тому же любому, кто интересуется международной политикой, понятно, что это Россия вложила свой дипломатический авторитет в кампанию отзыва признания Косово 17 странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Я считаю, что Москва действует исходя из необходимости соблюдения международного права, а не только исходя из интересов развития российско-сербских двухсторонних отношений. Тем более, защищая международное право, Россия в данном случае защищает и сербские национальные интересы. Мне кажется, что Москва, когда придет время определяться по поводу возможного соглашения между Белградом и Приштиной, будет учитывать и этот факт.

Filmpro.ru Постер фильма Виталия Манского «Свидетели Путина»

ИА REGNUM Хотя в антироссийской кампании, если можно ее так назвать, участвуют прежде всего негосударственные СМИ, могут ли их необоснованные обвинения в перспективе нанести реальный ущерб сербско-российским отношениям?

Я хотел бы напомнить, что в этой кампании участвовал и государственный телеканал РТС, который в этом году неоднократно продемонстрировал в эфире одиозный фильм «Свидетели Путина». Мне кажется, что прежде всего нужно понять, что является целью всей этой кампании. По моему мнению, пропаганда президента Вучича готовит почву на случай, если Россия в какой-то момент не поддержит соглашение, которое он вопреки сербской конституции подпишет с Приштиной. В таком случае сербским избирателям надо будет объяснить то, что очень сложно поддается рациональным объяснениям — как самый популярный политик в Сербии Владимир Путин мог не поддержать план «патриота» Александра Вучича, который тот придумал вместе с Западом. Поэтому нужно выдумать российское «глубинное государство», которое вместе с сербским оппозиционером Младжаном Джорджевичем якобы создает в России движение, способное обмануть самого Путина. Если до этого дойдет, сербским избирателям надо как-то объяснить, почему Москва не поддерживает соглашение, которое их президент подписал фактически не с Приштиной, а с Западом, и которое они должны воспринимать как лучшее из возможных. Это не значит, что так обязательно будет, но пока кажется, что всё идет в этом направлении.