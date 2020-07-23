Белград, , 16:23 — REGNUM Издание Srpski telegraf 22 июля преподнес российской дипломатической миссии в Сербии «неприятный и возмутительный сюрприз», опубликовав на первой полосе статью, в которой автор «без каких бы то ни было доказательств пытается продвинуть невероятную выдумку насчет российского «глубинного государства». Об этом написал на своей странице в «Твиттере» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 23 июля.

В упомянутой статье, опубликованной на страницах сербского дневного издания под заголовком «Российское «глубинное государство» рушит Вучича за спиной у Путина» утверждается, что сербский оппозиционный деятель Младжан Джорджевич «заключил пакт» с российскими парагосударственными структурами и противниками президента России Владимира Путина. Вместе они якобы пытаются «сменить президента Александра Вучича» и воспрепятствовать любому продвижению недавно возобновленного переговорного процесса между Белградом и Приштиной под эгидой Брюсселя. В качестве представителей этого «глубинного государства» автор статьи назвал супругу бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлану Медведеву, бывшего директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, главу Россотрудничества Евгения Примакова, а также Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Напомним, что официальным учредителем Фонда Горчакова является министерство иностранных дел Российской Федерации, а в состав попечительского совета фонда входит глава российской дипломатии Сергей Лавров.