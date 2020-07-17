В Чувашии с добровольной отставкой вице-премьера — министра экономики 47-летнего Ивана Моторина — завершилось не только кадровое обновление нового состава правительства республики, но целая эпоха в государственном управлении. На госслужбе Моторин продержался 20 лет, в том числе более 14 лет был членом правительства — министром экономики, вице-премьером, премьер-министром. Это главный и единственный долгожитель руководящего состава чувашского правительства, который сохранялся из команды в команду — начинал карьеру и совершил карьерный взлёт при Николае Федорове, став министром, укрепился при Михаиле Игнатьеве, возглавив кабинет министров, и перешёл в правительство Олега Николаева с объективным понижением (врио главы Чувашии Николаев возложил на себя обязанности главы правительства). Профессиональный Моторин стал частью политического интерьера, дистанцировавшись от самой политики и персоналий, корпя в своей бумажной и переговорной бюрократической вотчине.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Матери в Чебоксарах

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Собственно, сам вопрос об отставке такого опытного чиновника, как Моторин, с назначением врио главы Чувашии Олега Николаева вряд ли даже поднимался: он за эти годы сумел наладить множество связей, знал изнутри государственную машину и подводные бюрократические камни, в политику не лез, с оппонентами старался сохранять гибкость, где надо — дипломатичность и дозированную лесть. Идеальный вариант, особенно для переходного периода. Его особо ценили журналисты за умение объяснить то, что порой не понимали сами чиновники, разложить на простые составляющие запутанные проблемы.

Моторин устраивал многих, был единственным и последним министром во всех трёх правительствах последнего 20-летия. Ровный и невозмутимый, не имеющий откровенных врагов, избежавший скандалов, хотя порой и его стальные нервы (или меланхоличность характера?) сдавали публично, один из ярких эпизодов — обмен «любезностями» на собрании вкладчиков рухнувшего «Чувашкредитпромбанка», где Моторин назвал члена партии «Справедливая России» Сергея Семенова «упырём», за что потом получил от мирового судьи устное замечание. Собственно, пожалуй, это самое «нецензурное» и ругательное слово, которое публично вылетело из уст интеллигентного Моторина за годы его чиновничества.

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Возможно, Иван Моторин просто подустал, и не только от чиновничества. В декабре 2019 года, когда корреспондент ИА REGNUM собирал комментарии к Новому году от чиновников, он был единственным не в духе, даже по-человечески грустил и не пытался выжать улыбку. В любом случае Олег Николаев принял решение освободить Моторина от должности ещё до своих выборов, словно отделяя настоящее и будущее республики — от эпохи уходящей.

Cap.ru Олег Николаев

В Чувашии считают, что отставка Ивана Моторина «была предопределена изначально», освобождение от должности — «запоздалое», раскрывая секрет его политической выживаемости.

«На мой взгляд, отставка Ивана Моторина была предопределена изначально. Более неожиданным было его назначение на должность зампреда кабина Чувашии после ухода Михаила Игнатьева. Думаю, при этом была договорённость, что он поработает несколько месяцев, обеспечит спокойную передачу дел новому составу правительства и уйдёт. В этой отставке неожиданной является только дата ухода — незадолго до выборов. Но и здесь, если присмотреться к ситуации, всё вполне объяснимо. Во время режима ограничений уходить вице-премьеру было бы совсем недопустимо, а дожидаться проведения выборов Моторин, видимо, по каким-то личным причинам никак не мог. В любом случае через два месяца состав кабинета министров будет обновлён. Так всегда происходит после выборов», — говорит депутат Чебоксарского горсобрания Дмитрий Евсеев (КПРФ).

«Освобождение от должности Моторина можно охарактеризовать как правильное решение, и если быть точнее, то и «запоздалое» решение. Сегодня республике нужны инициативные и деятельные министры. Моторин всегда относился к другой категории, что и позволяло ему так долго продержаться на различных руководящих должностях. Он правильно усвоил, что инициатива часто бывает наказуема и, если была возможность её избегать, старался это делать. Вот его секрет долгожительства.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов Сегодня для руководителей другие требования, вот он и не вписался. За годы работы на разных должностях он набрался большого опыта и прошел курс «выживаемости», и с этим багажом обязательно найдет себе применение, так как востребованность в таких «специалистах» в нашем обществе еще есть».