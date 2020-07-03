Совсем недавно популярный онлайн-сервис Steam проводил «Летний фестиваль игр». На нём разработчики (как ветераны индустрии, так и совсем неизвестные широким кругам творцы) могли показать сообществу свои новые проекты.

Team Rez Постер Orange Cast

Одним из них стала демоверсия Orange Cast — научно-фантастического шутера от российских разработчиков из Team Rez и издательства Valkyrie Initiative. В течение нескольких лет группа из четырёх человек усердно трудилась над созданием проекта, который в народе окрестили «русским Mass Effect». В преддверии скорого релиза Orange Cast (он состоится 10 сентября 2020 года), корреспондент ИА REGNUM вновь пообщался с автором игры Александром Петровым и узнал новые подробности из жизни проекта.

Читайте подробнее в: Что стоит за «Русским Mass Effect»: интервью с разработчиком видеоигр

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Над Orange Cast всё ещё работают четыре человека? Или вместе с амбициями проекта выросла и его команда?

Александр Петров: На самом деле, нет. Студия закончила разработку игры в том самом составе (из четырёх человек) и сейчас лишь периодически полирует и перерабатывает то, что выглядит недолжным образом.

Амбиции — это не про нынешних нас. Мы просто старались придерживаться изначальных планов, чтобы закончить игру.

До релиза Orange Cast остаётся всё меньше времени. Как вы оцениваете степень своей готовности к этому дню?

Александр Петров: На самом деле, я не думаю, что готов к этому. Разработка и постпродакшн стали крайне длительным этапом, в течение которого релиз неоднократно переносился. Думаю, что у наших подписчиков было достаточно времени, чтобы скиснуть от ожидания. Вот теперь они на нас и отыграются (улыбается).

Что будет после релиза? Команда Team Rez выдохнет и возьмёт долгожданный отпуск или займётся разработкой DLC?

Александр Петров: Полагаю, прежде всего нас будут интересовать результаты релиза Orange Cast и успехи в разработках наших новых прототипов и концепций. К слову о прототипах: в этот раз мы куда более серьёзно подошли к делу. В данный момент у студии уже есть несколько описанных концепций (в том числе сиквел Orange Cast), а часть из нас и вовсе работает над новым проектом, который уже находится на стадии активной разработки. Но, увы и ах, — он не является творением Team Rez.

Недавно в Steam можно было «пощупать» демоверсию Orange Cast. Какую обратную связь вы получили от игроков? Как сообщество оценило проект?

Александр Петров: На самом деле, у нас было не так много обратной связи, чтобы сформировать точное представление. Очевидно, что у игры есть достоинства, которые очень понравились игрокам. В противовес — у неё есть и проблемы. Одно могу сказать точно — к фидбеку мы прислушиваемся и вносим правки по мере возможности.

Team Rez Скриншот игры Orange Cast

Признаться честно, больше всего в демоверсии мне понравилось читать игровой кодекс: узнавать про устройство этого диковинного мира и его историю. Планируется ли в будущем добавить к кодексу изображения для наглядности?

Александр Петров: Это здравая идея, и думаю, что мы также расширим сам кодекс уже после релиза игры. Дело в том, что сейчас — это довольно простая и хорошо отсортированная выжимка из лора (история вселенной проекта, прим. ред.) игры. Информация там представлена таким образом, чтобы ее чтение не успело вам надоесть и при этом вы получили довольно неплохое представление о «бэкграунде» Orange Cast.

Тем не менее это всё ещё выжимка. Как и весь Orange Cast, кодекс лишь мельком проходится по довольно объемной вселенной, придуманной нами изначально. Если честно, то я очень надеюсь, что мы сможем раскрыть потенциал этого мира в своих будущих играх.

Озвучка стала звучать куда профессиональнее и убедительнее, чем в дебютном трейлере. Кто подарил свои голоса героям Orange Cast?

Александр Петров: Здесь всё предельно просто — мы тупо попросили помощи у нескольких довольно талантливых актеров озвучки, а также научились лучше работать со звуком и его обработкой в игре. Помимо этого, ребята «из народа», добровольно вызвавшиеся подарить свои голоса некоторым персонажам, очень сильно нас удивили — в самом хорошем смысле.

СейчасOrangeCast выглядит очень «по-западному». Стоит ли игрокам ожидать больше вкраплений русского колорита?

Александр Петров: Да, но в основном этот колорит нужно будет хорошенько «выцеплять». Ведь пепелац в кустах сам себя не найдет!

Team Rez Скриншот игры Orange Cast

Планируется ли в будущем релиз Orange Cast на других площадках, помимоSteam?

Александр Петров: К сожалению, мы пока не можем назвать все магазины, но другие площадки определённо будут. И, кстати, в этом отношении геймеров ждёт большой сюрприз.

Цена игры — всё ещё один из главных секретов Orange Cast. Готовы ли вы, наконец, раскрыть его?

Александр Петров: Это не совсем секрет, но нам не хотелось бы сообщать эту информацию раньше времени. Однако можем заверить, что для России цена будет очень приятной.

Как будет выглядеть поддержка Orange Cast после релиза?

Александр Петров: Мы обязательно будем оказывать поддержку сообществу (и «замаливать свои грешки») патчами и фиксами — если последние вообще потребуются.

Ну, а что касается обновлений и нового контента в целом — как вы сами понимаете, это зависит от успеха нашей игры. У нас есть планы. У нас есть документация. У нас есть даже неиспользованный контент, который может превратиться в основу для нового масштабного расширения. В этом плане у нас все очень хорошо.

Давайте вспомним командуTeamRezв начале разработкиOrangeCast и сравним её с тем, что имеем сейчас. Каким основным качествам и навыкам вы обучились за прошедшие годы?

Александр Петров: Orange Cast — это, в принципе, история про обучение разработке игр и про постоянное исправление ошибок. Структурных, личностных, да каких угодно! Я думаю, что о создании нашего проекта уже можно снимать комедийный сериал и сразу несколько драм. На мой взгляд, это и есть показатель того, что за прошедшие годы был приобретён огромный (хоть и очень болезненный) опыт.