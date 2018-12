Что стоит за «Русским Mass Effect»: интервью с разработчиком видеоигр

Артём Дубровский, , 20:02 — REGNUM

С развитием игровой индустрии сильно изменились и основные принципы разработки и выпуска новых видеоигр. Популярны стали инди-игры — проекты независимых разработчиков без поддержки крупных издателей. Так, в сети недавно появился первый сюжетный трейлер Orange Cast — футуристического экшена, созданного командой независимых разработчиков из России Team Rez. Видео под названием «Пылающие миры» впервые детально показало вселенную игры: загадочные антропоморфные существа, космический флот и главный герой, использующий энергетическую броню в сражениях. Все эти аспекты привлеки к проекту пристальное внимание игровой общественности. Не обошлось и без критики — многим геймерам не понравилась любительская озвучка персонажей и качество их анимации. Пока игроки разделились на два лагеря, нам удалось пообщаться с Александром Петровым, разработчиком проекта, и узнать секреты создания независимых игр в России.

Сколько человек трудится над Orange Cast?

Orange Cast, в данный момент, разрабатывается группой из 4 человек. Среднесписочное число людей в студии, активно занятых работами с игрой — 6 человек. Сейчас число активных разработчиков уменьшилось, потому что для них у нас, элементарно, закончились задачи. Team Rez функционирует как абсолютно стандартная студия, с той лишь с разницей, что люди работают только в свободное время и на чистом энтузиазме.

Получается, что разработка Orange Cast для людей из Team Rez — не основная работа?

Нет, разные люди из нашей команды задействованы в самых разных видах работы в игровой индустрии и за её пределами. Кто-то занимается фрилансом, а у кого-то есть постоянная работа в других компаниях.

Почему Orange Cast? У этого словосочетания есть несколько вариаций перевода, какая из них используется в названии вашей игры? (Orange Cast — «Оранжевый оттенок"/ «Оранжевое литьё"/ «Бросок апельсина» и др.)

Как ни странно, все варианты переводы Orange Cast так или иначе актуальны для сюжета нашей игры. О большем, к сожалению, пока сказать не могу.

После выхода сюжетного трейлера игру окрестили «Русским Mass Effect». Как вы относитесь к такому сравнению? (Mass Effect — популярная видеоигра о приключениях капитана Шепарда, созданная студией Bioware, прим. ред.)

Mass Effect входит в список произведений, которыми мы вдохновлялись. Это вдохновение может прослеживаться в некоторых элементах нашей вселенной или дизайне окружения. Ну, и к тому же людям гораздо проще воспринимать наш проект как Mass Effect. Тогда сразу отпадает необходимость долго объяснять, что это за проект и на что он ориентирован.

Одному из игроков в комментариях вы ответили, что между Mass Effect и KOTOR (Star Wars: Knights of the Old Republic) ваша игра будет более схожа с KOTOR. В чём выражается это сходство?

Это сходство выражено в общей атмосфере происходящего. Orange Cast — это мир, находящийся на грани апокалипсиса. В нём происходят страшные вещи, но при этом он достаточно умиротворённый. Нечто подобное игроки уже могли видеть в KOTOR.

После выхода трейлера, геймеры в острой форме начали критиковать Orange Cast за слабую анимацию и низкокачественную озвучку. Как команда TeamRez относится к такой критике?

Для нас она не имеет особого значения. В основном нас критикуют в сравнении с проектами, у которых есть достаточный бюджет и издатель, способный взять часть задач на себя. Такая критика в каком-то смысле даже радует нас — мы, по крайней мере, добрались до этапа, на котором между нами вообще возможны сравнения. Мы трезво оцениваем свои силы и рассчитываем всё так, чтобы уверенно добраться до релиза.

В своей группе «ВКонтакте» вы кидали клич на поиск актёров озвучки среди игроков. Каким был итог этой акции?

Мы получили много предложений, и огромное число людей предоставило нам свои голоса. Это тронуло команду до глубины души. В результате нам удалось поднять этот аспект со дна Марианской впадины — раньше у нас не хватало голосов даже для того, чтобы озвучить хотя бы ключевых персонажей игры! Многим кажется, что и сейчас озвучка сильно хромает, но во многом это обусловлено тем, что игроки встретили ее пока лишь в формате трейлера. В игре обработанные голоса поддерживают общую атмосферность визуальной части и фонового эмбиента. (Эмбиент — стиль электронной музыки, основанный на модуляциях звукового тембра, прим. ред.)

Не было ли попыток подобным способом привлечь всех желающих к другим аспектам разработки проекта?

Люди из нашего сообщества очень сильно помогли с созданием Orange Cast. Это была неоценимая помощь в плане консультаций, критики и моральной поддержки. Во многом благодаря подобной помощи от людей и некоторых журналистов (нам так же помогают отечественные СМИ), проекту и удалось выстоять и продолжить развиваться.

Как долго идёт процесс разработки Orange Cast, и как скоро вы планируете его релиз?

Процесс разработки Orange Cast был полностью перезагружен в августе 2017 года. Тогда мы отбросили большее число старых наработок и начали тотально перерабатывать нашу игру почти с нуля, пользуясь лишь самыми удачными решениями прошлых концепций. Это было обусловлено тем, что прежние «варианты» игры мы бы потянуть нормально не смогли и этот факт мог привести к трагическому исходу. Можно оценить, насколько удачным было это решение — с того момента прошло почти полтора года и сейчас по большей части разработка игры уже закончена.

Сколько времени отнимает разработка ежедневно?

В зависимости от занятости и поставленных задач — от 4 до 6 часов.

Сколько стоит создать игру масштаба Orange Cast?

Мы потратили в районе $70 тыс. В целом создать игру с подобным контентным наполнением будет стоить примерно $550 — 600 тыс.

Для создания Orange Cast разрабатывается целая игровая вселенная со своими особыми терминами и мифологией. Кто занимается её созданием?

Мир нашего проекта в данный момент не очень масштабен. Всё, что выходит за рамки событий в игре, помещается во внутриигровой «Кодекс». Всё обрисовано так, чтобы ключевые события «из прошлого» никак не отвлекали игрока от общей истории, потому что она довольно локальна. По сути, всё за ее пределами станет действительно важным, только если Orange Cast превратится во франшизу. Созданием вселенной по большей части был занят именно я — мною были прописаны все основные события, сюжет игры и характеры персонажей. Некоторые удачные решения были позаимствованы от других людей, работающих над проектом.

Расскажите об Октавиане Сайларе, главном герое Orange Cast. Чем он примечателен как протагонист?

Сайлар Октавиан — это имя вашего профиля в игре по умолчанию. Игроки вольны называть своего героя как угодно — некоторые персонажи в игре даже будут по-своему реагировать на это. Другой вопрос, почему игра предлагает именно такое имя персонажа по умолчанию. И вот тут уже игроков ждет интересный сюрприз.

Будут ли в игре другие возможности для персонализации своего персонажа, помимо имени?

Да, у игроков будет возможность кастомизировать (от customize в знач. «индивидуализировать», — прим. ред.) своего героя. Но этот процесс будет происходить не так, как мы привыкли видеть в других играх. Также в игре будет возможность принимать сложные моральные решения в различных ситуациях.

На какую группу игроков рассчитан проект?

В основном это хардкорная аудитория от 16 лет. Я полагаю, что фанатам научной фантастики и людям от 30 этот проект тоже по-своему может показаться интересным.

Планирует ли TeamRez другие проекты на ближайшие несколько лет?

Сейчас создаются прототипы двух проектов, которые студия может выбрать для себя «на будущее». Но в основном наши планы как студии отталкиваются от успеха Orange Cast.

Как в условиях развития современной игровой индустрии создать свою студию и выпустить первую игру?

Это очень сложный вопрос, который прежде всего зависит от самих проектов, вокруг которых будет сконцентрирована будущая студия. Релизы мобильных и компьютерных проектов, например, довольно сильно отличаются, как и сами разработки. В отдельных случаях следует задуматься, нужна ли вам студия в принципе.

Какой совет вы могли бы дать молодым разработчикам?

Ставьте себе задачи, которые вы способны реализовать, и старайтесь адекватно воспринимать любую критику. Даже среди отпетых хейтеров могут найтись ваши покупатели (улыбается).

