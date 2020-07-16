В новостройках Москвы и Петербурга упал спрос на квартиры эконом-класса. А вот на жилье в регионах, напротив, вырос. Эксперты рынка не исключают возобновления спроса уже в ближайшие месяцы и, соответственно, значительного роста цен. Однако с учетом слов главы российского государства об историческом шансе решить квартирный вопрос радикально стоило бы уловить другой аспект этого тренда. И приветствовать не спрос на жилье в раздутых агломерациях, а идеи о развития регионов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мегаполис

Нет, уезжать в регионы сейчас, мягко говоря, опрометчиво. И понятно желание людей ехать в крупные города, где проще найти работу, не только денежную, а вообще. Эту тенденцию хорошо улавливает Кудрин, который предложил создать в нашей стране еще одну агломерацию, приближающуюся к Москве и Петербургу, которая объединила бы вокруг Екатеринбурга Пермь, Челябинск и другие крупные города. Такая «крупная агломерация мирового уровня», как и любое создание крупных агломераций, позитивно скажется «на производительности, мобильности рабочей силы и сделает крепче сплав науки и производства». И это верно. Только вот рождаемость в этих агломерациях будет падать, а регионы — пустеть. Ими не будут заниматься, они не будут вносить свой вклад в развитие страны, а мы будем терять не только тактически — но и стратегически, ведь свято место пусто не бывает, и на территорию, с которой само государство обращается как с «не особо нужной», всегда найдутся щедрые «инвесторы» из-за рубежа, которые внесут свое выгодное предложение: господа, если вам всё равно не надо, давайте мы там обустроимся. Поставим свое производство, завезем своих граждан и свои кадры, освоим, так сказать, ваши земли. Территория будет формально ваша, просто жить и работать на ней будем мы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург

Неужели у нас мало примеров подобной уловки? Вокруг Байкала не резвятся китайцы? Курилы не хотят «совместно хозяйственно-экономически развивать» японцы, которым дела нет до наших граждан, а есть дело только до наших земель? Как давно идут за пределами нашей страны разговоры о том, что нечестно, когда такая большая и богатая территория принадлежит одной России? Россия отбивается от подобных поползновений юридически и политически, и было бы очень кстати подкреплять наши слова и законы действиями на местах, а лучшим действием было бы развивать наши земли. Не бездумно увеличивать на них расходы, потому что это оказывается буквальным закапыванием денег в землю, а подойти к вопросу стратегически. Да, придется заняться экономическим планированием, что звучит по-советски, а потому токсично, но признать, что далеко не во всем советская система уступала нынешней. Вопрос с жильем — это только одно из проявлений действия системы, но пример показательный. Как отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, социалистическое государство шло по пути кардинального решения жилищного вопроса, а капиталистическое государство снабжать людей жильем не будет, люди так или иначе вынуждены будут его покупать.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки в Санкт-Петербурге

Не приходится ждать, что в виде кардинального решения вопроса с обеспеченностью граждан жильем государство пойдет на баснословные «подарки» в виде безвозмездного обеспечения граждан жильем или хотя бы расширенных условий соцнайма — хотя это не «подарки», а как раз самые настоящие, самые ценные и ликвидные инвестиции, — в народ, его благосостояние и воспроизводство. Если, конечно, идея в том, чтобы возвысить мощь России на стратегически долгое время, а не создать золотые парашюты для ничтожной кучки миллиардеров и их прислуги. По счастью, принятые недавно поправки к Конституции, так же, как и смысл национальных проектов, позволяют надеяться, что цели у руководства страны масштабные и благие, и на пути к ним страна наконец свернет с гибельного пути монетаризма. А исполнение грандиозных (и сложнейших!) планов окажется достойно замысла. Так не имеет ли смысла попытаться пробудить пусть ту же пресловутую госкапиталистическую стратегию, раз уж за 30 лет российский либеральный капитализм оказался неспособен ни на что, кроме вышибания быстрого дохода при минимальных вложениях?

Всякий раз, когда люди слышат о планах и проектах, призванных сделать Россию великой, они интересуются — что ж мы такие великие лишь в потенциале? Разве мы глупее немцев? Разве территория у нас беднее, чем у норвежцев? Отнюдь. Понятно, что такую территорию, как наша, нельзя просто взять и развить. Но это осуществимо — если вспомнить, что дух истории, или национальная миссия, или Сам Бог, как ни назови, действуют через людей. Обширность задачи не исключает возможности ее выполнения, чудеса случаются, просто это не случайная халява, а способность присмотреться к людям и увидеть в них эту искру истории и миссии. Не улучшая вместо них их жизни, но давая им реальную возможность их улучшить самостоятельно. В этом подходе центральное место принадлежало бы освоению наших регионов — размещению производств в них, развитию науки в них, созданию рабочих мест в них, строительству жилья в них. Не стягиванию производства и науки, по совету Кудрина, в и без того крупные города, а подачи свежего воздуха регионам. Да, такого слона придется есть не целиком, а по кусочкам, но это будет тем самым необходимым продвижением и развитием — и долгосрочным, и куда более устойчивым перед кризисами, подобным нынешнему.