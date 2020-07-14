Пермь, , 09:02 — REGNUM Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин предложил создать крупную агломерацию вокруг Екатеринбурга, объединив ряд городов. На лекции для выпускников Российской экономической школы Кудрин заявил что в России необходимо повышать самостоятельность регионов, сообщает ИА «Новый день».

»Можно создать крупную агломерацию мирового уровня, сопоставимую, ну, или хотя бы приближающуюся к Москве и Петербургу, вокруг Екатеринбурга — там есть Пермь, и Челябинск, и другие крупные регионы. Можно создать поволжскую крупную агломерацию», — сказал Алексей Кудрин.

По мнению главы Счётной палаты, создание крупных агломераций положительным образом отразится на производительности, мобильности рабочей силы и сделает крепче сплав науки и производства.

Как отмечает ИА «Красная весна», любые предложения об объединении регионов Урала следует рассматривать в историческом контексте, а слова Кудрина об объединении регионов России можно рассматривать как сигналы начала активизации сепаратизма в регионах при помощи либеральных сил из Москвы.