Блок НАТО, быть может, и считается «самым успешным альянсом в истории», как его охарактеризовал генсек Йенс Столтенберг, однако этот союз может оказаться на грани провала. После ряда непростых лет, когда после прихода президента СШАДональда Трампа к власти Вашингтон и альянс все больше отдалялись друг от друга, произошел резкий накал отношений между Францией и Турцией. Такое развитие событий в еще большей степени выявило хрупкость альянса, пишет бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио в статье, вышедшей 15 июля в Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

Напряженность в отношениях между Парижем и Анкарой возникла в середине июня, когда фрегат ВМФ Франции, находившийся под командованием НАТО в Средиземном море, попытался провести инспекцию грузового корабля, подозреваемого в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию. Во Франции утверждают, что три турецких корабля, сопровождавшие грузовое судно, проявляли «крайнюю агрессию» по отношению к фрегату. В Турции опровергли такую версию событий, выдвинутую Францией, утверждая, что агрессию по отношению к ее кораблям проявлял именно французский фрегат.

Какими бы ни были подробности произошедшего, очевидно одно: два союзника по НАТО оказались на грани боевого столкновения в рамках миссии альянса. Такое развитие событий, которое стало определенным антирекордом в отношениях внутри блока, может знаменовать собой то, что альянс обречен.

Согласно известному высказыванию первого генерального секретаря НАТО Гастингса Исмея, задача альянса состоит в том, чтобы «не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию». За последующие десятилетия эта динамика очевидным образом изменилась, особенно в отношении Германии. Однако прежним остался фундамент сотрудничества стран — членов НАТО: общее представление об угрозах, сильное американское лидерство и единое чувство цели.

Саммит стран блока НАТО

Без лидерства со стороны США есть риск того, что вся структура НАТО начнет разваливаться. Не является совпадением и то, что в прошлой раз, когда союзники по НАТО оказывались так близко к столкновению друг с другом — во время вторжения Турции на Кипр в 1974 году — США были поглощены войной во Вьетнаме. Так, стычка между Турцией и Францией произошла как раз через несколько дней после того, как стало известно о решении Трампа вывести — без предварительных консультаций с союзниками Вашингтона по НАТО — несколько тысяч американских военнослужащих из Германии.

Германия, быть может, и не является больше линией фронта, как во время холодной войны, однако развернутые там американские военные по-прежнему играют роль мощного сдерживающего фактора против «российской агрессии» на восточном фланге НАТО. Своим решением о выводе войск Трамп дал очень четко понять, США больше не считают обеспечение европейской безопасности своей приоритетной задачей

Хотя отдаление США от стран Европы приняло усиленный характер при Трампе, началось оно еще при его предшественнике Бараке Обаме, который в 2011 году заявил о «повороте к Азии». Тогда же глава минобороны в администрации президента-демократа Роберт Гейтс заявил, что если НАТО не докажет свою значимость, Вашингтон может потерять интерес в альянсе. НАТО с этой задачей не справилось: до декабря прошлого года в декларациях альянса не признавались даже вызовы, которыми чревато усиление КНР. К тому моменту США уже потеряли интерес, теперь же, при Трампе, незаинтересованность превратилась в открытую враждебность.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Дональд Трамп

Без США в качестве рулевого, отмечает Паласио, страны — члены НАТО начали двигаться в противоположных направлениях. Самым ярким примером является Турция, которая еще до своего столкновения с Францией пошла на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 вопреки протестам США. Более того, она пошла на вопиющее по своему характеру вмешательство в Ливии, предоставляя авиаподдержку, оружие и бойцов Правительству национального согласия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, кажется, уверен, что его близкое знакомство с Трампом убережет его от каких-либо последствий его поведения. Решение главы Белого дома не вводить никаких санкций против Анкары в случае с покупкой ею российских систем, помимо исключения ее из программы создания истребителя F-35, по всей видимости, лишь убеждает Эрдогана в его правоте.

Тем не менее Турция не единственная страна, которая решила действовать самостоятельно. Франция пошла тем же путем, в том числе в Ливии. Предоставив военную поддержку в обмен на противодействие исламистам генералу Халифе Хафтару, которого поддерживает Россия и который контролирует восток Ливии, Париж пошел вопреки своим союзникам по НАТО. И хотя президент республики Эммануэль Макрон и отрицает то, что его страна поддерживает Хафтара в гражданской войне, он недавно поддержал решение Египта пойти на операцию в Ливию против Турции. По словам Макрона, Анкара несет «уголовную ответственность» за свое вторжение.

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По мере того как напряженность в отношениях с Турцией будет расти, Франция будет все активнее настаивать на жизненной важности европейского подхода, в котором ключевая роль будет принадлежать фактически Парижу, к обеспечению безопасности в регионе. И тот факт, что Макрона внутри республики поддерживает все меньше граждан, лишь подталкивает его к подобным шагам.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Если забыть на время о политических мотивах, то выходит, что Макрон лишь вслух сказал то, что мало кто до этого признавал: НАТО действительно переживает «смерть мозга» из-за сомнительности приверженности Трампа защите своих союзников. Если же учесть, что пропасть между США и НАТО начала расширяться задолго до Трампа, мало причин считать, что этот процесс можно обратить, хотя его и можно приостановить в случае поражения Трампа в ноябре. Если страны Европы не начнут думать о себе как о геополитической силе и не возьмут на себя ответственность за собственную безопасность, как говорил Макрон, они больше не смогут «определять свою судьбу».

В прошлом году блок НАТО отмечал свое семидесятилетие, в течение этого периода ему удалось добиться мира, стабильности и процветания по обе стороны Атлантического океана. Тем не менее все глубже становятся трещины внутри альянса, из-за чего многие серьезно сомневаются в том, что альянс сможет дожить до своего 75-летия. Пришло время странам Европы укрепить свои оборону и потенциал.