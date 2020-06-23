Москва, , 13:14 — REGNUM Главный виновник ухудшения франко-турецких отношений — это Турция, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию вокруг вмешательства ряда стран в ливийский конфликт, а также переход к жёсткой риторике в диалоге между Парижем и Анкарой.

«Франция занимает достаточно активную позицию в ливийском конфликте, — сказал Шаповалов. — Франция как бывшая колониальная империя, в состав которой входила Ливия, по-прежнему рассматривает Ливию в качестве своей сферы влияния, и я не думаю, что конфликт с Турцией закончится уходом Франции. Франция будет наращивать своё влияние. Поэтому возможно дальнейшее усиление конфликта между Францией и Турцией. Конечно, это не будет военный конфликт. Стороны сохранят остатки разума и рациональности. Но то, что отношения стремительно ухудшаются, это очевидно, и сейчас основным раздражителем выступает именно Турция. Она своими необдуманными действиями разрушила ту систему баланса сил и интересов, которая постепенно формировались вокруг Ливии и которая могла привести к переговорному процессу и установлению какого-то мира».

Но действия Турции, как подчеркнул Шаповалов, привели к необратимым последствиям и разрушили попытки мирного урегулирования ситуации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия Турции в Ливии. По его словам, Турция «играет в опасную игру в Ливии».

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