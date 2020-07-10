10 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Самоизоляция, штраф, суд! В Москве заставляют платить за нарушение режима изоляции... даже если ты не виноват.

Екатерина Торгушина, , 11:06 — REGNUM В период пандемии коронавируса в Москве были введены новые ограничения, за нарушение которых предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, с 30 марта в столице был введен режим обязательной самоизоляции, а 2 апреля мэр Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, согласно которому вводились штрафы за нарушение режима повышенной готовности на территории города.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Оштрафовать граждан на сумму 4 тыс. рублей могли за: 1) нарушение условий карантина (для больных с подтвержденным тестом на COVID-19, для людей, контактировавших с ними, и для тех, кому поставили диагноз «ОРВИ»); 2) проезд в общественном транспорте и нахождение в магазине без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки); 3) поездки без пропуска; 4) несоблюдение социальной дистанции в общественном месте. За повторное нарушение могли наложить административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

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Обязательную самоизоляцию в городе отменили еще 9 июня, однако москвичи до сих пор обжалуют штрафы за ее нарушение. ИА REGNUM публикует истории людей, которые получили штрафы за несоблюдение режима самоизоляции.

Артём Сенчев, герой материала, получил сразу несколько штрафов за неустановку приложения «Социальный мониторинг».

— Артём, расскажите, с чего все началось?

14 мая я поехал делать КТ, выявили пневмонию. С 14 по 27 мая предписали обязательную самоизоляцию. По причине плохого самочувствия позвонил в техподдержку только на следующий день, чтобы предоставили аппарат с уже установленным приложением «Социальный мониторинг», поскольку не было технических возможностей сделать это самостоятельно.

- Сразу ли получилось дозвониться до техподдержки?

Нет, дозвониться до них нереально. 15, 16, 17 мая не было никакого ответа, линия была всё время занята. Дозвонился только 18 числа к вечеру, сообщил, что у нас нет технической возможности установки приложения. Попросил прислать аппараты. Оператор принял заявку, сказал, что со мной свяжутся и впоследствии волонтер привезет аппарат. Но на следующий день и в последующие дни никто мне так и не позвонил. Ни СМС, ни звонков не было.

— Когда вам пришел первый штраф?

С 17 мая мне приходили СМС, что необходимо установить это приложение, а 25 мая пришло сообщение о постановлении от 21.05, согласно которому мною нарушен режим изоляции по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы.

— Что вы предприняли, когда узнали об этом?

В этот же день, 25 мая, я написал в поддержку, что уже оставлял заявку, но никаких ответов не получил. 26 мая мне пришло еще одно СМС о штрафе от 25.05, также на сумму 4000 рублей. Я написал еще одно обращение. У меня таких обращений было штук 5, или даже больше, в те дни, когда приходили СМС о штрафах.

— Когда вам ответили в поддержке?

В поддержке ответили только в одном из последних обращений, 10 июня. Написали, что приносят извинения, что штрафные санкции в моей ситуации, когда устройство не было вовремя доставлено, не накладываются, что штрафы можно обжаловать в Главконтроле.

— Удалось это сделать?

Я писал в Главконтроль с 25 мая, уже прошло больше месяца, но ответа я до сих пор не получил. Также 9 июня мне прислали еще одно постановление от 5.06 об очередном штрафе, то есть уже после того, как у меня закончилось основное предписание о самоизоляции. Я написал обращение в поддержку, мне ответили, что я могу обжаловать свой штраф.

23 июня мне пришло еще одно СМС, что начислен дополнительный штраф за 27.05. То есть это штраф задним числом. Там у каждого постановления есть номер, 5 июня у меня был штраф №78, а за 27 мая — №79. То есть конкретно видно, что штраф выписали задним числом.

— Какими были ваши действия на этот раз?

Я в очередной раз написал в поддержку, где получил тот же ответ — обжаловать можно через Главконтроль. А в Главконтроль я писал по каждому штрафу обращения с просьбой отменить их, потом объединил все обращения. Ни на одно ответа так и не получил.

Сейчас я буду получать постановление, и уже составлять жалобу в суд. Запись разговора с техподдержкой у меня есть, данные, когда и во сколько я к ним обращался, и информация о том, что они обещали привезти аппарат с приложением. Скриншоты с их ответами также приложу.