Лидер сепаратистского Косово Хашим Тачи 13 и 14 июля дает показания перед Специальным трибуналом по преступлениям «Армии освобождения Косово» в Гааге. Примечательно, что обвинительный акт трибунала, который был представлен общественности 24 июня, все еще не подтвержден — процесс предварительного судебного заседания может продолжаться до октября этого года. В настоящее время известно только то, что Тачи вместе со своим соратником и преемником на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели обвиняется более чем в ста убийствах, пытках, военных преступлениях и устранении политических противников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гаага

Обвинительный акт трибунала был опубликован за несколько дней до запланированной на 27 июня встречи Хашима Тачи и президента Сербии Александра Вучича в Вашингтоне, которая должна была стать «прорывной» в процессе косовского урегулирования.

Нужно ли сербам ожидать справедливости от Специального трибунала, и как в перспективе следует решать косовский вопрос, в интервью ИА REGNUM рассказывает белградский адвокат Горан Петрониевич, который защищал перед Гаагским трибуналом бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.

ИА REGNUM Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет Международный трибунал по преступлениям «Освободительной армии Косово»? Само название «международный трибунал» ассоциируется с Гаагским трибуналом по бывшей Югославии. Можно ли сравнивать эти два трибунала?

Прежде всего нужно сказать, что Международный суд по военным преступлениям в Косово с 1998 по 2000 год рассматривает те преступления, которые были совершены в этот ограниченный промежуток времени. Это косовский суд, который был учрежден по законам самопровозглашенного «государства» Косово по требованию международной общественности после публикации отчета докладчика Совета Европы, швейцарского адвоката Дика Марти. В этом отчете Марти привел серьезные данные и доказательства причастности «Освободительной армии Косово» к массовым преступлениям. Отчет содержал данные о торговле человеческими органами, массовых убийствах и других преступлениях, которые уже никто не мог игнорировать. Важно подчеркнуть, что это не международный суд — это косовский суд, который работает по законам сепаратистского Косово, прокуроры исключительно из США, а судьи в основном из стран ЕС или из каких-то третьих стран. О международной составляющей этого трибунала можно говорить лишь на основании этих фактов, а также на основании того, что он заседает в Голландии — считалось, что это обеспечит спокойную работу судьям, так как в Косово судебные заседания, по всей вероятности, сопровождали бы протесты и волнения.

Foreign and Commonwealth Office Встреча Рамуша Харадиная (справа) с Министром по делам Европы Дэвидом Лидингтоном, 11 февраля 2013 года

Новый суд был учрежден для того, чтобы исправить недостатки Гаагского трибунала. Вспомним, что перед Международным трибуналом по бывшей Югославии из лидеров АОК предстал только Рамуш Харадинай, но, к сожалению, он был оправдан. Один албанец был приговорен, но наказание получил лишь символическое, а все остальные албанцы, которые значились среди обвиняемых, также были оправданы. Что касается Харадиная, то заранее было известно, что за судебный процесс ему предстоит — бывшему командиру АОК разрешили защищаться, находясь на свободе, участвовать в политической жизни Косово. Поэтому он мог продолжать свою преступную активность — он запугивал свидетелей, 12 из них были убиты. К сожалению, некоторые сербы, которые должны были давать показания против Харадиная, просто были подкуплены. Албанцев запугивали, а сербов подкупали, так как тех свидетелей, которые уже проживали на территории центральной Сербии, Харадинай не мог запугивать.

В итоге он был оправдан, причём дважды. Хашим Тачи, Кадри Весели, Фатмир Лимай и остальные причастные ко многим преступлениям, совершенным в Косово и Метохии, начиная с Клечки (в июле 1998 года там произошло массовое убийство 22 мирных сербов — ИА REGNUM) и Радоничского озера, к убийствам, похищениям, торговле человеческими органами, пока уходят от ответственности.

ИА REGNUM Значит ли это, что от суда по преступлениям АОК не стоит ждать справедливости, так же, как и от Гаагского трибунала?

Формирование этого суда является очередным доказательством того, что Гаагский трибунал был незаконным, что он работал под полным контролем НАТО, а теперь можно сказать, что и под контролем той части американского «глубинного государства», которая поддерживает бывшую администрацию демократов и глобалистскую внешнюю политику США. Они попытались замять следы преступлений АОК по следующим причинам: её создали страны НАТО, в первое время в ее формировании участвовало ЦРУ, которому помогали немецкие разведслужбы. Позже инструкторы НАТО обучали боевиков на территории Албании в лагерях рядом с сербско-албанской границей (Кукес, Тропоя, Байрам Цурри). Потом эти боевики заходили на территорию Косово, чтобы совершать там террористические акты. В итоге произошёл массовый бунт против легальных институтов сербского государства.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Пока АОК активно действовала, альянс помогал ей информацией, предоставлял спутниковые данные. Можно сказать, что действиями этого паравоенного формирования фактически руководили из штаб-квартиры НАТО. Североатлантический альянс также затеял военную интервенцию с воздуха, забрасывая бомбами и ракетами всю Сербию и частично Черногорию, а АОК в это время вместе с инструкторами и офицерами НАТО воевала на земле с легальными структурами безопасности Сербии. АОК и НАТО были союзниками, разделяя одну цель и одни методы, поэтому они должны разделить и ответственность за совершенные преступления. Ко всему, что сотворила АОК, причастен Североатлантический альянс, и в этом основная проблема.

Примечательно, что за семь лет с момента своего формирования суд по преступлениям АОК почти ничего не сделал. Сменяли друг друга прокуроры из разных стран, только год назад начался опрос свидетелей. Я лично считаю, что эта деятельность началась лишь потому, что официальная администрация США меняет подход к решению косовского вопроса.

ИА REGNUM После того как 24 июня был опубликован неподтвержденный обвинительный акт против Хашима Тачи, в интервью косовским СМИ Вы заявили о том, что это «юридически теракт», направленный на срыв переговоров в Вашингтоне. Критики Вашей позиции высказалимнение, согласно которому этим заявлением Вы фактически принимаете сторону Тачи. Уточните, пожалуйста, Вашу позицию.

Подобные комментарии просто бессмысленны. Это может сказать только тот, кто ничего не понимает в международном праве. На мой взгляд, срыв переговоров был направлен против президента США Дональда Трампа, из рук которого его оппоненты из рядов демократов хотят выбить даже малейший козырь, который он мог бы использовать в предвыборной кампании. Для него прорыв в косовском урегулировании был бы хоть и небольшим, но успехом на внешнеполитическом направлении.

Трамп очевидно олицетворяет тех американцев, которые считают, что внешняя политика США за последние 30 лет была ошибочной, и что США превратились в мирового полицейского, который тратит огромные ресурсы для того, чтобы держать под контролем каждую точку планеты. Это, конечно, глупо, и мы годами ждали, чтобы кто-то в США это понял. Заявление Трампа от декабря прошлого года о том, что будущее принадлежит патриотам, на самом деле надо понимать как крах концепции глобализма.

Richard Grenell Брифинг Ричарда Гренелла

Так как администрация Трампа понимает, что у нее есть очень коварный противник в собственном государстве, она решила действовать обманным путем, чтобы достичь результатов. Вопреки обычной практике они наметили встречу Вучича и Тачи в Вашингтоне в очень короткий срок. Скорее всего это было сделано для того, чтобы у оппонентов не осталось времени сорвать эту встречу. По моему глубокому убеждению, эта встреча состоялась бы, если бы представитель президента США в переговорах Белграда и Приштины Ричард Гренелл в какой-то момент не раскрыл возможную повестку дня. Он заявил о том, что будут обсуждаться только экономические вопросы — инвестиции в Сербию (вместе с территорией Косово,) а также во все Балканы. Речь шла о десяти миллиардах долларов, что для нас очень внушительная сумма, и я думаю, что от этих инвестиций не отказались бы ни Белград, ни Приштина. На повестке дня не было политических вопросов, так как политического и юридического решения косовского вопроса в данный момент нет. Исходя из Резолюции 1244 СБ ООН мы знаем, на что мы можем рассчитывать, албанцы тоже должны были бы это знать.

Противники Трампа использовали проект обвинительного акта против Тачи и Весели, чтобы сорвать переговоры в Вашингтоне. Это злоупотребление судом в политических целях, хотя сам этот суд политизирован с самого начала. Прокурор Смит, который опубликовал проект обвинительного акта, тем самым совершил уголовное преступление. Расследование до момента подтверждения обвинительного акта должно оставаться в тайне. Это очередное доказательство того, что суд по преступлениям АОК является политическим, и что он действует вопреки юридической практике. Не стоит ожидать, что он будет работать над тем, чтобы ответственные за военные преступления АОК действительно были наказаны. Это доказывает и тот факт, что Тачи в ответ на проект обвинительного акта заявил, что подаст в отставку, а потом решил подать в отставку тогда, когда суд окончательно выдвинет обвинение. Я лично верю, что судья будет максимально затягивать с этим, и есть все шансы, что Тачи останется до конца своего мандата (а это еще примерно год) на посту президента сепаратистского Косово.

Так что мои слова про Тачи были вырваны из контекста. Нет юриста, который мог бы сегодня заявить о том, что Тачи преступник, так как на его стороне презумпция невиновности. К сожалению, я весьма пессимистичен, когда речь идет о работе суда по преступлениям АОК. Он был создан для того, чтобы работать, но не для того, чтобы что-то сделать.

U.S. Department of State Хашим Тачи оставляет запись в книге гостей Майка Помпео. 26 ноября 2018 года, Вашингтон

ИА REGNUM Пока я Вас слушала, у меня создалось впечатление, что от встречи в Вашингтоне Вы ожидали положительных результатов…

Что касается возможных результатов встречи в Вашингтоне, которая так и не состоялась, нужно подчеркнуть один факт, который часто забывают учесть. Не надо обманывать себя и думать, что администрация Трампа может быть настолько беспристрастной и справедливой, что перейдет на сторону сербов. Этого не будет никогда. Новая концепция внешней политики, которую создает Трамп, является прямым последствием изменений, которые происходят в мире. Многополярный мир уже формируется. Россия в нем заняла свое место как государство с сильной армией, Китай как государство с огромным экономическим потенциалом. Американский доллар всё еще является мировой валютой, хотя его позиции пошатнулись. США уходят от того, чтобы любую точку земного шара провозглашать собственным национальным интересом, но они не оставят стремления доминировать в мире. Они также не откажутся от расширения на Восток и претензий на российские природные ресурсы. Но их методы меняются. Администрация Трампа не откажется полностью от Косово, но она понимает, что на Балканах усиливается влияние России, Турции, Германии.

ИА REGNUM Как Вы видите дальнейший ход переговоров по Косово и Метохии?

На мой взгляд у Сербии в этих переговорах есть только одна задача — не сломаться под давлением и не подписать невыгодное для нее соглашение. Время в любом случае работает на нас, так как формирование независимого косовского государства на территории Сербии — это концепция, которая появилась в период полной гегемонии США в мире. Албанцы в год одностороннего провозглашения независимости (2008) имели за собой Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, Великобританию, ЕС и США. Сегодня они потеряли Иран как союзника, и это заслуга внешней политики России, потеряли Турцию благодаря собственному отношению к ее лидеру Реджепу Эрдогану. Эрдоган много раз был на Балканах, но пока ни разу не посетил Приштину, так как считает её власти предателями — есть данные, что косовские албанцы участвовали в неудавшемся покушении на турецкого лидера. Саудовская Аравия всё еще является союзником косовских албанцев благодаря влиянию Великобритании. Союзниками остаются, конечно, и США, особенно та часть американского истеблишмента, которая связана с Демократической партией.

Сегодня посредником Евросоюза в переговорах Белграда и Приштины является Мирослав Лайчак. Надо сказать, что он тоже является проводником интересов бывшей американской администрации. Также мы являемся свидетелями усилий, которые Франция и Германия приложили к возобновлению переговоров Белграда и Приштины. Но не надо думать, что это их национальный интерес — это тоже последствия того влияния, которые США и прежде всего американское «глубинное государство» оказывают на эти европейские страны. Они желают, чтобы Балканы выглядели в соответствии с их геополитическими интересами, их не интересуют интересы сербов или албанцев.

EU2016 SK Мирослав Лайчак

ИА REGNUM Как Вы видите роль России в косовском урегулировании? Согласны ли Вы с тезисами о том, что Россия только через косовский вопрос может сохранить свое влияние на Балканах?

У России совершенно другая концепция внешней политики по сравнению с западной. Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы защитить собственную территорию и интересы проверенных друзей, таких как Сирия и Венесуэла. Я надеюсь, что Сербия тоже станет таким проверенным другом России. Я не могу говорить про сербские власти, так как я не принадлежу к ним. Но зато могу сказать, что сербский народ является искренним другом российского народа и российского государства. Даже часть черногорского народа думает аналогично большинству сербов, как мы можем понять на основании событий последнего года, связанных с Сербской православной церковью. Я не знаю, существуют ли какие-либо спорные места в позиции сербских властей по отношению к вопросам российской внешней политики. Я допустил бы даже, что такие спорные вопросы существуют, так как политика, при которой вы стараетесь понравиться всем, может быть действенной какое-то время, но это время ограниченно. В какой-то момент вы просто должны определиться. Я надеюсь, что когда наступит это время, действующие сербские власти выберут того, кто является искренним другом их страны.

Так что в будущем я вижу намного более активную роль России. Россия не является гегемоном во внешней политике и считает, что проверенные друзья сами попросят о помощи, когда это им понадобится. Этим российская политика отличается от агрессивной американской политики, и такая позиция правильна с точки зрения международного публичного права. Многие не понимают эту российскую позицию, но я ее понимаю. Официальная Москва заявляет о том, что она поддержит любое решение косовского вопроса, которое приемлемо для Сербии. Но я всегда слежу за нюансами этих заявлений. Первый нюанс — Россия поддержит любое решение, приемлемое для Сербии. Второй нюанс — мы поддержим то, что Сербия подпишет. Теперь Москва заявляет о том, что она приемлет всё то, что приемлемо для сербского народа. Косово нельзя признать без соответствующего решения парламента и референдума. Мы надеемся, что сербский народ в своей борьбе за сохранение Косово и Метохии всегда сможет рассчитывать на поддержку России.