30 июня 2020 | Время чтения 8 мин

Сербы видят, что Россия открыто встала на сторону сербского народа. Сегодня она защищает сербов от их собственного президента и правительства, которые готовят самое грандиозное предательство в истории Сербии.

Иван Иванович, , 00:18 — REGNUM На 28 июня приходится Видовдан — церковный праздник, который имеет большое значение для каждого серба, потому что в этот день в 1389 году произошла славная битва на Косовом поле между сербами и турками, в которой погибли и турецкий султан Мурад, и сербский князь Лазарь, причисленный к лику святых в Сербской и Русской православной церквях. Святой князь вышел на поле брани против в несколько раз численно превосходящей его войско турецкой армии и возглавил сербских витязей в борьбе за защиту Отечества и православной веры, положив свою жизнь во славу Царства небесного и духовных идеалов.

Пая Йованович. Предатель

Современные сербы живут во времена, когда их собственный президент Александр Вучич призывает отречься от Косовского обета, объясняя это тем, что сербский народ «должен перестать прославлять свои поражения». Вучич пытается убедить сербский народ в том, что он должен стать народом предателей и отказаться от Косово — территории, где зародилась сама Сербия, земли, которая олицетворяет все наши идеалы, нашу духовную вертикаль.

С момента своего прихода к власти Вучич начал трудиться над изменением сознания сербского народа в целях построения независимости Косово, причем в качестве религиозного и культурного образца, который следует принять сербам, он неоднократно ссылался на протестантизм. В начале его мандата, в 2013 году, он подписал Брюссельский договор, что послужило введением в финальный акт предательства Косово и Метохии. Заключением этого договора правительство Вучича отменило существование всех институтов Республики Сербии, которые существовали в Косово и Метохии с 1912 года.

Александр Вучич нашел надежных партнеров в этом грязном предприятии в лице Хашима Тачи и Рамуша Харадиная — полевых командиров террористической «Освободительной армии Косово», ставшими лидерами сепаратистов благодаря коллективному Западу. Все политические действия с целью признания независимости Косово до малейших деталей планируются на дистанции Белград — Приштина, а связи режима Вучича и лидеров косовских албанцев распространяются на сферу бизнеса и организованной преступности.

По этой причине Вучич в соответствии с законами Республики Косово сформировал так называемый Сербский список, политическую партию, которая принимает участие в фиктивных муниципальных выборах, организованных албанцами, и напрямую оказывает поддержку каждому правительству, лидерами которого являются Тачи и Харадинай. Сербы в Косово становятся жертвами шантажа и угроз с целью заставить их голосовать за «Сербский список», а против всех противников данной партии ведется беспощадная агитация.

Стево Тодорович. Собор в Призрене перед Косовской битвой

Оливер Иванович, сербский политик из Косово и Метохии, который возглавлял гражданскую инициативу «Свобода, демократия, справедливость» был убит перед штаб-квартирой своей партии, его убийцы до сих пор не найдены. Александр Вучич вел против него агрессивную пропаганду через подконтрольные ему СМИ, в то время как представители «Сербского списка» называли движение Ивановича «антисербской коалицией». Этой трагедии предшествовал поджог автомобиля Ивановича пособниками «Сербского списка», а на телеканале «РТВ Пинк», близком к режиму Вучича, в эфир был пущен рекламный ролик, в котором Иванович был охарактеризован как человек, который «пятнадцать дней оплакивал свою машину, предал доверие Белграда и пользуется поддержкой Приштины». Вскоре после этой медийной атаки Оливера Ивановича убили.

Тем временем Вучич представляет предательство собственного народа как высший акт патриотизма. Этот акт действующий президент Сербии объясняет тем, что он хочет решить косовскую проблему ради нашего будущего и будущего наших детей. Судя по Вучичу, Косовский обет сербского народа — не более чем миф и «кровавая история», которые не должны обременять будущее Сербии, — это он заявил именно на Видовдан 2020 года. Благодаря ему лжегосударство Косово оказалось в шаге от окончательного признания, осталась лишь последняя ступень — согласие Сербии на вступление Косово в ООН.

В день накануне Видовдана, 27 июня, по инициативе Ричарда Гренелла, представителя президента США Дональда Трампа в переговорах Сербии и Косово, Вучич был приглашен в Вашингтон на официальную встречу с президентом Косово Хашимом Тачи и премьер-министром данного непризнанного государства Авдуллахом Хоти. Темой этой встречи должен был быть статус Косово, а определенные СМИ уже стали сообщать, что в Вашингтоне произойдет заключение «исторического договора» между Белградом и Приштиной.

Со своей стороны, Ричард Гренелл объявил, что его целью в переговорах Белграда и Приштины является создание «мини-шенгенской зоны», и что он фокусирует свои усилия на вопросах экономического сотрудничества Сербии и Косово. Предательство Косово должно быть скрыто за дискурсом об улучшении качества жизни сербов и албанцев, создании новых рабочих мест, в рамках которого Вучич подчеркивал, что он больше всего заинтересован в торговле ресурсами, которые добываются в Косово.

Пая Йованович. Два башибузука у ворот

Однако данная встреча не состоялась. Из Брюсселя неоднократно посылали ясные и недвусмысленные сигналы о том, что статус Косово не может быть решен без участия Евросоюза. Но ни сербская, ни албанская стороны, которые принимали участие в переговорах в Вашингтоне, не обращали внимание на эти призывы ЕС. Ответ Брюсселя на их молчание был решительным. За несколько дней до переговоров в Вашингтоне спецпрокуратура Гаагского суда предъявила косовскому президенту Хашиму Тачи обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Началась полная суматоха со всех сторон. Сначала поездку на встречу в Вашингтон отменил Тачи, а вскоре после него и премьер-министр Хоти. В Белграде все стихло. Вучич, который готовился к финальному акту сдачи Косово военным преступникам и лидерам криминального мира, получил неожиданный удар от тех, кого он до недавного времени считал союзниками и которых все время называл «лучшими друзьями».

Германия не могла остаться немой и позволить США решать косовскую проблему без нее путем изменения границ на территории Европы. Переговоры в Вашингтоне отложены на неопределенный строк, а Гренелл объявил, что дата нового их раунда будет назначена позже. Тогда в сербских режимных СМИ и таблоидах началась целая кампания, в которой разные политические аналитики и коалиционные партнеры действующего президента высказывали полную поддержку Вучичу и Тачи в процессе переговоров, которые должны были закончиться признанием независимости Косово. Но и сербская оппозиция подвергла Вучича критике за его попытки предать Косово.

Сербский политик Младжан Джорджевич выступил в эфире телеканала «Н1» с осуждением Александра Вучича и ведущихся им переговоров с людьми, которых судебные органы Сербии осудили как террористов, выдав ордер на их арест. Джорджевич также пояснил, как Вучич через подконтрольный ему «Сербский список» помогал своему политическому партнеру Хашиму Тачи и Ричарду Гренеллу в свержении премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти. Курти не состоит ни в каких деловых отношениях с Вучичем, и его руки не в крови, как у Тачи и Харадиная.

Пая Йованович. Раненый черногорец. 1882

Курти объявил серьезную войну преступности в Косово, и он препятствовал тому, чтобы «военная коалиция», составленная из Тачи, Харадиная и Кадри Весели снова пришла к власти. Это не совпадало с интересами Вучича, который хотел продолжить сотрудничать со своими многолетними партнерами из числа лидеров косовских албанцев. Младажан Джорждевич также сказал, что после выдвинутых против Тачи и Весели обвинений в военных преступлениях никто не имеет права вести переговоры с убийцами сербского народа.

В той же передаче на канале Н1 Елена Милич, директор неправительственной организации «Центр евроатлантических исследований» (ЦЕАС), известная как лоббист НАТО и составитель списков прорусских политических партий и организаций, которая отправляет свои отчеты конгрессменам в США, полностью поддержала Александра Вучича в контексте переговоров с албанскими террористами, назвав их «переговорами за будущее Сербии».

Плечом к плечу с Еленой Милич встал и адвокат Горан Петрониевич, который заявил, что решение спецпрокуратуры обнародовать обвинение против Хашима Тачи и Кадри Весели до того, как его подтвердил Специальный суд, представляет собой акт политического давления и манипуляции, направленный на недопущение переговоров, которые должны были пройти в Вашингтоне. Таким образом Петрониевич открыто поддержал Александра Вучича и албанского террориста Хашима Тачи, который, кстати, скорее всего скоро уйдёт в отставку.

Павле Йованович. Возвращение черногорцев после боя. 1888

И в этот Видовдан 2020 года сербы видят, что Россия открыто встала на сторону сербского народа, о чем лучше всего свидетельствуют слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который после встречи с Вучичем на прошлой неделе заявил, что ЕС не должен «изолироваться в решении косовской проблемы», а Россия «продолжит защищать интересы Сербии в международных организациях». Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает все попытки, которые могут привести к взаимному решению вопроса статуса Косово, включая переговоры при посредничестве ЕС, но на основании Резолюции 1244.

После этого последовал срыв встречи в Вашингтоне, которая должна была стать введением в финальный акт предательства Косово. Предательство вновь отложено, и особенно нас должна обнадёжить роль России, поскольку в эти моменты она защищает нас от собственного президента и правительства, которые работают во вред своему народу.

Косовский обет — обет не только сербского, но и русского народа. В нем отражено все величие нашей общей православной веры и наше братское стремление к идеалам свободы и правды. Видовдан — наше зеркало, которое ясно показывает нам, на чьей мы стороне, и как мы будем выглядеть в вечности, а президент Вучич, который пытается заставить сербский народ отречься от своей истории и корней, недостоин ни Косово, ни Видовдана.