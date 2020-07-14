Хабаровск, , 06:00 — REGNUM Любое управление массами — это высочайшее искусство, но в России не выработаны меры противодействия массовым протестам, прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, в тюрьму вместе с Фургалом должны сесть те, кто 15 лет не предпринимал меры по его наказанию.

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«Любое управление массами — это высочайшее искусство. У нас таких художников нет. Я не думаю, что у Фургала были фантастические достижения, что за два года он улучшил жизнь людей, но это была фигура, которая явно не симпатизировала центру», — сказал Михайлов «Московскому комсомольцу».

По его мнению, сегодня всё строится на том, чтобы ломать через колено, а заявление полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о том, что местная власть плохо работала, звучит по крайне мере, жалким оправданием.

Людей возмутил тот факт, что их «народный губернатор» арестован из-за каких-то старых грехов.

«Что это за такие консервы из неприкосновенного запаса, которые можно вскрыть в любой момент, независимо от срока давности? Как тут вообще можно это разъяснить? Человек три раза был депутатом Государственной думы, его пропустили на должность губернатора. Кто поверит-то в эти разъяснения? Ведь, по большому счёту, в тюрьму вместе с Фургалом должны сесть те, кто владел этими материалами и не предпринял меры по наказанию. Все понимают, что надо что-то делать, но не могут предложить никакого рецепта. История показывает, что массовые протесты, даже революции начинались с весьма незначительного повода», — считает Александр Михайлов.

Генерал в отставке советует не строить козни, не искать «там чью-то руку» — силовое подавление в Хабаровске может привести к всплеску протеста в других регионах.

«Мы попали, конечно, конкретно», — заключает Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, внимание не только жителей России, но и зарубежных стран, в последние несколько дней приковано к Хабаровску. Пока конкретных действий по урегулированию ситуации с протестными акциями, кроме приезда Трутнева в регион, от властей РФ не последовало.