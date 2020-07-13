Как коронавирусный кризис изменит рейтинг АСИ и оценку регионов
Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило очередной, уже 7-й по счёту, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. Председателем наблюдательного совета АСИ является президент Владимир Путин, а аффилированность АСИ с властью заставляет экспертов рассматривать инвестиционный рейтинг как фактическую оценку центром качества работы региональных руководителей на этом направлении.
На первом месте рейтинга ожидаемо расположилась столица. Москва обладает наиболее высоким потенциалом постиндустриальной экономики, которая привлекает инвесторов значительной степенью диверсификации. На втором месте расположился Татарстан. Кроме того, в топ-30 рейтинга попали ещё пять регионов Приволжского федерального округа (ПФО): Башкирия (9-е место), Ульяновская (17-е место), Нижегородская (18-е место) и Самарская области (22-е место), а также Удмуртия (29-е место). Положительную динамику демонстрирует Башкирия, поднявшаяся по сравнению с прошлым рейтингом на 7 позиций, на два места в рейтинге поднялась Самарская область, позиции Удмуртии остались прежними, а вот Ульяновская область опустилась на 7 мест, что, впрочем, не помешало ей остаться в числе наиболее привлекательных для инвесторов регионов.
Кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает:
Следует отметить, что рейтинг АСИ даёт комплексную оценку инвестиционной привлекательности, а не просто статистический объём привлеченных в регион средств. Впрочем, статистические данные тоже весьма любопытны. В частности, они свидетельствуют, что по итогам первого квартала 2020 г. (докоронавирусные показатели) Башкирия увеличила объём инвестиций на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Удмуртия — на 7%, а вот в Ульяновской области объём инвестиций вырос по сравнению с предшествующим годом в два раза. При этом один из лидеров рейтинга — Татарстан демонстрирует отрицательную динамику — минус 9% по сравнению с первым кварталом прошлого года, на 2% сократились инвестиции и в Нижегородской области.
Руководитель научно-исследовательского центра БАГСУ Николай Евдокимов отмечает, что рост происходит в индустриальных регионах, но прежде всего за счет сектора услуг:
Среди удачных проектов эксперты отмечают соглашение по строительству в Удмуртии ТОСЭР «Сарапул» одного из крупнейших в стране логистических центров, в Чувашии в индустриальном парке города Канаш был запущен проект «Аркто» по производству холодильных шкафов, в Нижегородской области частный инвестор направил 1 млрд рублей на создание экспортно ориентированного производства молочной сыворотки в Княгининском районе. Каждый из этих проектов способен привлечь в региональный бюджет новые инвестиции.
Тем не менее инвестиции не могут решить все экономические проблемы регионов. Наряду с позитивной динамикой имеются и тревожные тенденции. В Башкирии, например, уже в этом году уже был закрыт Мелеузовский сахарный завод, объявлено банкротом Башкирское речное пароходство. В Саратовской области существует риск закрытия завода резервуарных металлоконструкций, а в соседней — Самарской — введён режим простоя на одном из крупнейших системообразующих предприятий области — РКК «Прогресс».
»Показатели 2019 г. — это одно, а по итогам 2020 г. мы можем увидеть совсем иную картину и, как следствие, динамику в рейтинге. Ключевое значение здесь будет играть не столько объемы привлечения инвестиций, сколько эффективное администрирование малого бизнеса и создание условий для скорейшего восстановления сектора услуг. Полагаю, крупная промышленность в этом вопросе более защищена (в том числе и федеральной повесткой). По мере восстановления мирового рынка будут восстанавливаться и позиции тяжелой промышленности. А вот с сектором услуг всё гораздо сложнее», — полагает Михаил Белый.
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