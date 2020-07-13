Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило очередной, уже 7-й по счёту, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. Председателем наблюдательного совета АСИ является президент Владимир Путин, а аффилированность АСИ с властью заставляет экспертов рассматривать инвестиционный рейтинг как фактическую оценку центром качества работы региональных руководителей на этом направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

На первом месте рейтинга ожидаемо расположилась столица. Москва обладает наиболее высоким потенциалом постиндустриальной экономики, которая привлекает инвесторов значительной степенью диверсификации. На втором месте расположился Татарстан. Кроме того, в топ-30 рейтинга попали ещё пять регионов Приволжского федерального округа (ПФО): Башкирия (9-е место), Ульяновская (17-е место), Нижегородская (18-е место) и Самарская области (22-е место), а также Удмуртия (29-е место). Положительную динамику демонстрирует Башкирия, поднявшаяся по сравнению с прошлым рейтингом на 7 позиций, на два места в рейтинге поднялась Самарская область, позиции Удмуртии остались прежними, а вот Ульяновская область опустилась на 7 мест, что, впрочем, не помешало ей остаться в числе наиболее привлекательных для инвесторов регионов.

Кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает:

«Результаты рейтинга АСИ отражают важнейшие тенденции, связанные с экономическим развитием регионов. Сегодня, в условиях очередного кризиса, выход из которого окажется не столь простым, как ранее, данное исследование представляется особо интересным. Следует обратить внимание на то, что ряд регионов сумели осуществить инвестиционный прорыв (Калининградская, Тульская области, Краснодарский край, Башкирия). Следует признать, что руководство этих регионов сконцентрировало максимум усилий, чтобы создать территории, комфортные для ведения бизнеса.

Фактически региональные управленческие команды вплотную работали над созданием эффективного инструментария, позволяющего в удобном режиме взаимодействовать с потенциальными инвесторами. Система «зонтика», когда к каждому инвестору прикрепляется куратор, успешно зарекомендовала себя в регионах-лидерах рейтинга АСИ. При этом симптоматичным представляется и падение в исследовании ряда регионов. Так, Ульяновская область рухнула в рейтинге АСИ на семь позиций, Тамбовская — сразу на девять. Но ведь именно власти Ульяновской области позиционировали регион едва ли не как инвестиционный рай. Очевидно, что в этой истории превалировала пиар-составляющая. Падение, на мой взгляд, является вполне закономерным — говорить о каких-то реальных оглушительных успехах я бы не стал. Если бы они были, то уровень жизни в указанных регионах был бы совсем другой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва в период режима ограничений

Следует отметить, что рейтинг АСИ даёт комплексную оценку инвестиционной привлекательности, а не просто статистический объём привлеченных в регион средств. Впрочем, статистические данные тоже весьма любопытны. В частности, они свидетельствуют, что по итогам первого квартала 2020 г. (докоронавирусные показатели) Башкирия увеличила объём инвестиций на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Удмуртия — на 7%, а вот в Ульяновской области объём инвестиций вырос по сравнению с предшествующим годом в два раза. При этом один из лидеров рейтинга — Татарстан демонстрирует отрицательную динамику — минус 9% по сравнению с первым кварталом прошлого года, на 2% сократились инвестиции и в Нижегородской области.

Руководитель научно-исследовательского центра БАГСУ Николай Евдокимов отмечает, что рост происходит в индустриальных регионах, но прежде всего за счет сектора услуг:

«Инвесторы прежде всего обращают внимание на качество экономического управления, развитость инфраструктуры и доступность различного рода услуг. В этом отношении такие проекты, как «Маркетплейс» или индустриальный парк «Саба» в Татарии, являются показательными. В период COVID-19 перед региональными администрациями встала проблема эффективного восстановления экономики. Учитывая, что крупные промышленные предприятия — это скорее федеральная сфера влияния, регионалы концентрируют усилия на восстановлении сектора конкурентной экономики, и прежде всего сектора услуг.

Ситуация в экономике непростая, поэтому инвесторы идут только туда, где есть чёткие и понятные правила взаимодействия бизнеса и региональной власти. Подходы в Татарстане и Башкирии во многом схожи: власть берёт под собственную опеку каждого инвестора. Возможно, стратегически это и неправильно, но тактически это даёт результат. Регионы живут в условиях жесточайшей конкуренции друг с другом, в том числе за инвесторов, и сегодня конкурентное преимущество получает тот, кто создает для инвестора режим наибольшего благоприятствования».

Saby.tatarstan.ru Строительство индустриального парка «Саба»

Среди удачных проектов эксперты отмечают соглашение по строительству в Удмуртии ТОСЭР «Сарапул» одного из крупнейших в стране логистических центров, в Чувашии в индустриальном парке города Канаш был запущен проект «Аркто» по производству холодильных шкафов, в Нижегородской области частный инвестор направил 1 млрд рублей на создание экспортно ориентированного производства молочной сыворотки в Княгининском районе. Каждый из этих проектов способен привлечь в региональный бюджет новые инвестиции.

Тем не менее инвестиции не могут решить все экономические проблемы регионов. Наряду с позитивной динамикой имеются и тревожные тенденции. В Башкирии, например, уже в этом году уже был закрыт Мелеузовский сахарный завод, объявлено банкротом Башкирское речное пароходство. В Саратовской области существует риск закрытия завода резервуарных металлоконструкций, а в соседней — Самарской — введён режим простоя на одном из крупнейших системообразующих предприятий области — РКК «Прогресс».

Kremlin.ru РКЦ «Прогресс»

»Показатели 2019 г. — это одно, а по итогам 2020 г. мы можем увидеть совсем иную картину и, как следствие, динамику в рейтинге. Ключевое значение здесь будет играть не столько объемы привлечения инвестиций, сколько эффективное администрирование малого бизнеса и создание условий для скорейшего восстановления сектора услуг. Полагаю, крупная промышленность в этом вопросе более защищена (в том числе и федеральной повесткой). По мере восстановления мирового рынка будут восстанавливаться и позиции тяжелой промышленности. А вот с сектором услуг всё гораздо сложнее», — полагает Михаил Белый.

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