Москва, , 21:20 — REGNUM Лидерство Москвы в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата не вызывает сомнений в силу концентрации крупных финансовых потоков и высокого уровня постиндустриальности экономики. Позиции Тульской области при Алексее Дюмине последовательно улучшаются, причем не только в рейтинге, но и на практике. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

По мнению эксперта, в Тульской области неплохо работает ОЭЗ в Узловой, а также проведена работа по созданию рабочих мест. Характерно, что тульский губернатор по итогам 2019 года акцентировал внимание не столько на количестве, сколько на качестве и уровне зарплат.

Среди регионов ПФО в первой двадцатке Татария (2-е место), Башкирия (9-е), Ульяновская (17-е) и Нижегородская (18-е) области.

«Татарстан, несомненно, опережает Башкирию по параметрам постиндустриальности, а это сейчас важнейший драйвер развития экономики. Прогресс республик ПФО обусловлен зонтичным подходом к инвесторам, которым республиканские власти и в Татарстане, и в Башкирии обеспечивает зеленый свет в ручном режиме. Плюс в Башкирии делают ставку на кластеризацию, и это, действительно, работает.

Что касается соперничества Башкирии и Татарстана в рейтинге АСИ, то президент ничего не говорит случайно. Центр не совсем доволен низкой конкурентностью на выборах президента Татарстана. Стратегически Москва заинтересована, чтобы Башкортостан составил конкуренцию экономике Татарстана, и стимулирует активность Уфы.

Перспективы этих и других регионов ПФО будут зависеть от эффективности мер по восстановлению конкурентного сектора услуг, который концентрируется в мегаполисах и крупных городах. Строго говоря, от восстановления темпов промышленности от глав и губернаторов не так много зависит: ключевое значение здесь играет мировая конъюнктура», — отметил Михайличенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями ежегодно составляется национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Президент России Владимир Путин выделил Поволжье в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. И обратил внимание на соперничество Татарии и Башкирии, которые вошли в десятку лидеров.

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