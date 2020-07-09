Москва, 9 июля 2020, 21:20 — REGNUM Лидерство Москвы в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата не вызывает сомнений в силу концентрации крупных финансовых потоков и высокого уровня постиндустриальности экономики. Позиции Тульской области при Алексее Дюмине последовательно улучшаются, причем не только в рейтинге, но и на практике. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.
По мнению эксперта, в Тульской области неплохо работает ОЭЗ в Узловой, а также проведена работа по созданию рабочих мест. Характерно, что тульский губернатор по итогам 2019 года акцентировал внимание не столько на количестве, сколько на качестве и уровне зарплат.
Среди регионов ПФО в первой двадцатке Татария (2-е место), Башкирия (9-е), Ульяновская (17-е) и Нижегородская (18-е) области.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями ежегодно составляется национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Президент России Владимир Путин выделил Поволжье в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. И обратил внимание на соперничество Татарии и Башкирии, которые вошли в десятку лидеров.
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