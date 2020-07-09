В Башкирии впервые за долгое время отсутствуют контрэлиты, сформирована жесткая вертикаль власти, а главные вызовы носят социально-экономический, а не политический характер. Агентство политических и экономических коммуникаций представило доклад «Управленческая конфигурация в Башкирии: оценки устойчивости и прогнозы эволюции».

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

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Стилистика позиционирования республиканской власти предполагает преемственность с первым постсоветским руководителем республики М. Рахимовым и демонстративное отстранение от предыдущего руководства регионом. Первое время команда Р. Хабирова неоднократно публично критиковала политику экс-главы республики Р. Хамитова, однако сейчас эти акценты ушли на второй план. Посткоронавирусная ситуация со значительной степенью вероятности сформирует иную систему координат: оценки социально-экономических процессов будут идти скорее по принципу «до пандемии/после пандемии», а не по принципу «при Хамитове"/ «при Хабирове».

Структуру федерального бэкграунда Р. Хабирова можно охарактеризовать как асимметричную и не лишенную уязвимых мест. В ряде сегментов у Р. Хабирова есть полная поддержка центра, однако некоторые влиятельные игроки выступали против его назначения в октябре 2018 г.

Glavarb.ru Радий Хабиров

В отличие от правительства предыдущего периода, нынешнее руководство придерживается другой финансовой политики. Несмотря на федеральные тренды, предыдущее республиканское руководство исполняло бюджеты 2016 г. (10 млрд руб.), 2017 г. (11,5 млрд руб.) и 2018 г. (24 млрд руб.) с профицитом.

Сейчас выбрана иная стратегия: средства активно вкладываются в реальный сектор экономики, также выделяются деньги на финансирование муниципалитетов. Например, резко увеличилось (на 5 млрд руб.) финансирование городского бюджета Уфы. Проблемными в социально-экономическом плане остаются демография и отток населения. Среди достижений — создание ОЭЗ «Алга» и открытие инфекционного центра по борьбе с COVID-19.

Сформированная конфигурация власти характеризуется устойчивостью и жестко выстроенной вертикалью. Она направлена на формирование в республике пассивной политической культуры с высоким уровнем лоялизма и слабо проявленным собственным интересом жителей. Риски подобного развития событий значительны.

Несмотря на в целом высокий уровень федеральной поддержки, Р. Хабиров не рассматривается в республике как проводник политики федерального центра, и это требует от него большей субъектности, прежде всего в глазах ядерной группы поддержки (этнические башкиры в сельской местности, а также малых и средних городах республики). Этот фактор будет оказывать влияние на политическое поведение главы республики.

Елена Хованская ИА REGNUM Рабига Ярмиева и Аниса Туманшина в башкирских национальных костюмах. Село Саитбаба, Башкирия

Для Р. Хабирова крайне важно выстроить отношения с федеральным центром. Лоббисты в его команде есть и, судя по траншам, центр Башкирию не обижает. Сейчас в республике нет контрэлит, способных поколебать влияние Р. Хабирова. Есть безусловный и мощный игрок — Тимербулат Каримов (зять руководителя «Роснефти» И. Сечина), однако он, в отличие от «позднехамитовского» периода, сейчас не проявляет политических амбиций. Впрочем, ситуация может поменяться. Управляемость власти в регионе высокая, среди вызовов команде Хабирова, на мой взгляд, протесты по поводу разработок шиханов, некоторые трения по поводу «Башнефти», а также эффективное восстановление экономики в период пандемии.