7 июля 2020 | Время чтения 19 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дальнейшая актуализация социальной повестки, а также обсуждение мер независимого контроля за деятельностью чиновников различных уровней стали формирующим фактором политики центра в отношении регионов не только в июне 2020 года, но и на более длительную перспективу.

Во-первых, одобрение конституционных поправок в ходе общероссийского голосования создает основания для корректировки не только федерального, но и регионального законодательства (прежде всего затрагивающего социальную сферу). Вероятно, работа над этим будет заметно влиять на политическую повестку в июле-сентябре 2020 года. Такая ситуация может дать дополнительные политические очки «Единой России» — стоит вспомнить об активном взаимодействии между федеральными и региональными структурами партии в вопросе подготовки законодательных инициатив на уровне субъектов Федерации.

Во-вторых, важнейшим лейтмотивом федеральной политики в июне 2020 года стало обсуждение мер контроля за реализацией ключевых проектов в регионах. При этом руководство страны применяет дифференцированный подход к реализации подобных мер. Так, на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным Владимир Путин поставил задачу по доведению до суда уголовных дел в отношении картельных сговоров и недобросовестных подрядчиков в сфере нацпроектов. А обращаясь к новому составу Общественной палаты, президент призвал усилить независимый контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, и предстоящей реализацией долгосрочного плана действий по восстановлению экономики, деловой жизни и занятости. Во второй половине 2020 — 2021 годах вероятна дальнейшая активизация взаимодействия между федеральными властями (в том числе правоохранительными органами) и общественными структурами на местах в сфере организации подобного контроля. На этом фоне могут стать более интенсивными мероприятия, предполагающие прямое общение между президентом и лидерами общественного мнения из регионов. Среди кандидатов в Госдуму следующего созыва от «Единой России» может вырасти доля представителей социально ориентированных НКО, объединений волонтеров и представителей региональных общественных палат.

В-третьих, позитивные тенденции развития эпидемиологической ситуации не противоречат сохранению актуальности темы поддержки учреждений здравоохранения в федеральной и региональной политических повестках. Недаром Владимир Путин на встрече с сотрудниками медицинских учреждений напомнил о необходимости «укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу». Это создает возможности как для более проблемных в социально-экономическом отношении субъектов Федерации, которые могут получить дополнительную поддержку центра по строительству социальной инфраструктуры, так и для регионов, в которых размещены предприятия по производству медицинского оборудования (в связи с вероятным ростом объемов соответствующих закупок в ближайшей перспективе). В то же время от усилий региональных властей во многом будет зависеть дальнейшее эффективное функционирование таких учреждений (в том числе в контексте реализации мер социальной поддержки медицинских работников). Значение «медицинской» темы для оценки эффективности работы глав регионов в дальнейшем будет сохраняться, что будет определять и направления критики губернаторов оппозиционными политиками.

Владимир Путин во время видеоконференции с медицинскими работниками Kremlin.ru

Вообще повестка, заданная информационной кампанией, предшествовавшей общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, не теряет актуальности после 1 июля 2020 года и будет влиять на политические кампании в регионах, а также приоритеты политики Кремля в отношении субъектов Федерации в долгосрочной перспективе (возможно, в течение всей первой половины 2020-х годов).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

События июня 2020 года можно считать маркером начала нового этапа ужесточения контроля над региональными и муниципальными чиновниками, а также хозяйствующими субъектами, выполняющими крупные государственные и муниципальные контракты. Так, заметным стал арест руководителя департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства мэрии Иркутска в связи с организацией в конце 2019 года аукциона на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения. В Ульяновске был задержан первый замглавы города Михаил Сычев (в связи с вопросами о распоряжении муниципальным имуществом). В Удмуртии был задержан директор дорожного предприятия «Ижевское» по обвинению в превышении служебных полномочий при проведении дорожных работ в 2019 году.

Михаил Сычев Ulmeria.ru

Безусловно, усиление внимания правоохранительных органов к деятельности региональных и муниципальных чиновников в субъектах Федерации в первый год после смены губернатора или главы соответствующего муниципального образования (как в Иркутской области) — распространенная практика. В других случаях при оценке развития сюжетов, связанных с подобными громкими уголовными делами, стоит акцентировать внимание на внутриэлитной ситуации в регионе.

Политическое руководство страны концентрирует внимание на усилении ответственности чиновников. Владимир Путин, обращаясь к населению накануне голосования по одобрению конституционных поправок, заявил о необходимости «эффективной власти, подотчетной обществу». Во второй половине 2020 — 2021 годах стоит ожидать интенсификации резонансных расследований в отношении региональных и муниципальных чиновников — прежде всего в связи со злоупотреблениями в сфере дорожного строительства, городского благоустройства, реконструкции объектов и систем ЖКХ. Выше вероятность подобных расследований в связи с деятельностью чиновников и управленцев в административных центрах регионов.

При этом решение подобных задач может быть связано не только с деятельностью правоохранительных органов, но и с шагами самих губернаторов и недавно занявших свои посты глав муниципальных образований в сфере контроля за распоряжением бюджетными средствами, а также исполнением государственных и муниципальных контрактов. Например, мэр Челябинска Наталья Котова в середине июня 2020 года провела встречи с главами внутригородских районов по вопросам реализации муниципальными властями соответствующих задач («посмотрим все ваши контракты») — в том числе на фоне перераспределения в пользу местных бюджетов в соответствии с инициативой губернатора Алексея Текслера налогов, собираемых в регионе.

Наталья Котова Cheladmin.ru

В июле-августе 2020 года можно ожидать дальнейшего развертывания интенсивных информационных политических кампаний в регионах, где ожидаются достаточно конкурентные выборы губернаторов (как в Иркутской области) или депутатов региональных законодательных собраний (как, например, в Челябинской области). Возможно продолжение инерционных негативных медиа-кампаний в регионах, главы которых оказывались в центре информационных атак в течение весны — начала лета 2020 года (например, в Краснодарском крае, Ростовской, Архангельской областях).

Будет развиваться процесс дальнейшей кадровой перезагрузки в региональных органах власти и руководстве административных центров в ряде регионов, в которых смена губернаторов прошла в 2018—2019 годах (можно обратить внимание, например, на прошедшие в июне 2020 года перестановки в правительстве Мурманской области).

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Реализация крупных проектов в сфере транспортной и социальной инфраструктуры, антикоррупционные расследования, а также последствия негативных событий резонансом — значимые факторы, определявшие уровень влияния глав регионов в июне 2020 года. Фиксируется восходящий тренд для большинства действующих губернаторов и многих врио глав регионов, выходящих на выборы.

Продолжается восходящий тренд для большинства действующих губернаторов, получивших позитивную реакцию президента в связи с их намерением выдвигаться на новый срок: главы Татарии Рустама Минниханова (с 8-го на 6-е место), губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 14-го на 13-е место), главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 28-го на 23-е место), губернатора Смоленской области Алексея Островского (с 39-го на 38-е место), главы Пензенской области Ивана Белозерцева (с 62-го на 61-е место), губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 78-го на 67-е место), главы Костромской области Сергея Ситникова (с 72-го на 69-е место). Тем не менее после жалоб сотрудников медучреждений, работающих с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, по ситуации с выплатой соответствующих надбавок покидает группу с сильным влиянием губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 49-го на 51-е место).

Александр Богомаз The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Вообще позитивный тренд затрагивает влияние ряда врио глав регионов: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева (с 31-го на 29-е место), врио главы Калужской области Владислава Шапши (с 47-го на 45-е место), врио главы Республики Коми Владимира Уйбы (с 58-го на 56-е место), врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (с 69-го на 63-е место).

На фоне прогнозов ряда экспертов о вероятности конкурентной кампании в Иркутской области незначительно ослабевают позиции врио главы региона Игоря Кобзева (с 39-го на 38-е место). Развивается нисходящий тренд для участников публичной инициативы об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа: врио глав соответствующих регионов Александра Цыбульского (с 48-го на 52-е место, покидает группу с сильным влиянием) и Юрия Бездудного (с 64-го на 74-е место). Кроме того, теряют позиции врио главы Чувашии Олег Николаев (с 51-го на 57-е место) и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов (с 66-го на 68-е место).

Игорь Кобзев Kremlin.ru

Фактором укрепления позиций губернаторов остается реализация крупных инфраструктурных проектов. После анонсирования планов строительства 57-километрового участка трассы М5 «Урал» по территории Мордовии и Рязанской области укрепляются позиции глав этих регионов — Владимира Волкова (с 13-го на 11-е место) и Николая Любимова (с 55-го на 48-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Заявленные планы строительства трех двухуровневых развязок на участке трассы «Кавказ» на территории Ингушетии, а также завершения в текущем году 26-километровой трассы от станицы Троицкой работают на укрепление позиций главы республики Махмуда-Али Калиматова (с 52-го на 47-е место, переходит в группу с сильным влиянием). На фоне решения правительства выделить по поручению президента из федерального бюджета дополнительно около 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги усиливается влияние губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (с 30-го на 25-е место). После сообщений о планах выделить Кировской области из федерального бюджета около 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры заметно укрепляются позиции губернатора региона Игоря Васильева (с 71-го на 59-е место).

Игорь Васильев Kirovreg.ru

Визит в Кабардино-Балкарию главы Минпромторга Дениса Мантурова, пообещавшего региональным производителям медицинского оборудования помощь с выходом на рынки дальнего зарубежья, а также состоявшийся ввод в эксплуатацию Верхнебалкарской ГЭС становятся позитивными информационными поводами для главы республики Казбека Кокова (с 45-го на 37-е место). Решение о выделении Республике Крым около 3,8 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку пострадавших на пике пандемии отраслей экономики способствует укреплению позиций главы региона Сергея Аксенова (с 17-го на 16-е место). После решения правительства выделить республике около 2 млрд рублей на строительство трех многофункциональных медицинских центров, а также заявлений о постепенной нормализации эпидемиологической обстановки в регионе продолжает отыгрывать позиции глава Дагестана Владимир Васильев (с 23-го на 21-е место).

После задержания сотрудниками ФСБ директора дорожного предприятия «Ижевское» по обвинению в превышении служебных полномочий при проведении дорожных работ в 2019 году теряет позиции глава Удмуртии Александр Бречалов (с 21-го на 26-е место). Скандал с разливом топлива в Норильске продолжает задавать нисходящий тренд для губернатора Красноярского края Александра Усса (с 33-го на 36-е место).

Александр Усс Krskstate.ru

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в мае Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,17 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,66 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 3 7,07 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 4 5 6,93 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 4 6,57 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 6 8 6,45 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 7 6 6,41 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 8 9 6,35 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 9 7 6,30 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 10 10 6,28 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 11 13 6,25 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 12 12 6,23 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской област 13 14 6,20 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 14 11 6,18 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 15 15 6,10 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 16 17 6,05 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 17 16 6,02 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 18 19 5,93 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 19 18 5,90 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 20 20 5,87 Сильное влияние Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 21 23 5,85 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 22 21 5,82 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 23 28 5,78 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 24 25 5,76 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 25 30 5,71 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 26 21 5,65 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 27 26 5,63 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 28 24 5,59 Развожаев Михаил Владимирович И. о. губернатора города Севастополя 29 31 5,55 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 30 32 5,50 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 31 27 5,47 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 32 29 5,45 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 33 35 5,42 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 34 34 5,40 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 35 36 5,37 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 36 33 5,34 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 37 45 5,30 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 38 39 5,28 Кобзев Игорь Иванович И. о. губернатора Иркутской области 39 38 5,23 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 40 37 5,19 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 41 41 5,15 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 42 43 5,12 Махонин Дмитрий Николаевич И. о. губернатора Пермского края 43 42 5,10 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 44 40 5,05 Шапша Владислав Валерьевич И. о. губернатора Калужской области 45 47 5,00 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 46 44 4,92 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 47 52 4,86 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 48 55 4,83 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 49 50 4,80 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 50 46 4,77 Среднее влияние Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 51 49 4,75 Цыбульский Александр Витальевич И. о. губернатора Архангельской области 52 48 4,71 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 53 59 4,68 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 54 57 4,65 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 55 53 4,60 Уйба Владимир Викторович И. о. главы Республики Коми 56 58 4,58 Николаев Олег Алексеевич И. о. главы Чувашской Республики 57 51 4,55 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 58 54 4,51 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 59 71 4,45 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 60 56 4,42 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 61 62 4,40 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 62 60 4,37 Гольдштейн Ростислав Эрнстович И. о. губернатора Еврейской автономной области 63 69 4,33 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 64 61 4,28 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 65 63 4,23 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 66 65 4,19 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 67 78 4,10 Солодов Владимир Викторович И. о. губернатора Камчатского края 68 66 4,00 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 69 72 3,85 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 70 75 3,80 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 71 70 3,72 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 72 67 3,70 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 73 68 3,67 Бездудный Юрий Васильевич И. о. губернатора Ненецкого автономного округа 74 64 3,64 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 75 76 3,60 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 76 73 3,58 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 77 74 3,53 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 78 79 3,51 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 79 81 3,47 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 80 77 3,40 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 81 83 3,38 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 82 80 3,33 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 83 82 3,29 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 84 84 3,22 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 85 85 3,18

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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