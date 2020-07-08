В столице Сербии Белграде вечером 7 июля произошли столкновения между полицией и недовольными гражданами. Есть десятки пострадавших с обеих сторон. По словам руководителя столичной полиции Владимира Ребича, сотрудникам его ведомства пришлось реагировать после того, как участники протестов попытались прорваться в здание парламента Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Недовольные граждане спонтанно стали собираться на площади перед зданием парламента после пресс-конференции президента страны Александра Вучича, во время которой он анонсировал новое ужесточение мер борьбы против эпидемии коронавируса, в том числе введение комендантского часа с 18 часов в пятницу 10 июля до 6 утра в понедельник 13 июля. Судя по заявлениям протестующих, которых во время прямой трансляции в «Фейсбуке» опрашивал корреспондент портала «Србин.инфо», граждане также с большой тревогой восприняли заявление президента о том, что два миллиона граждан подлежат обязательной вакцинации — медработники, сотрудники обслуживающих сфер деятельности, контактирующие с людьми, пенсионеры. В какой-то момент часть протестующих, среди которых находился и оппозиционный политик Срджан Ного, попытался пробраться в здание парламента. Между гражданами и полицией произошли столкновения. Полиция более часа бросала в толпу гранаты со слезоточивым газом — им удалось выдавить демонстрантов с площади перед парламентом и из парка напротив. Во время акции полицейские били дубинками как провоцирующих их граждан, так и тех, кто просто оказался у них на пути.

О политическом значении событий в центре Белграда ИА REGNUM рассказал профессор факультета политических наук Университета в Белграде, председатель движения «За сохранение сербского государства» Слободан Самарджич.

Что спровоцировало вчерашние волнения в Белграде? В сербских СМИ мы можем прочитать, что столкновения с полицией инициировала группа хулиганов, за которой стоят некоторые оппозиционные лидеры. Что, на Ваш взгляд, является настоящим поводом для выхода граждан на улицы?

На мой взгляд, это было абсолютно спонтанное собрание. Сегодня никто из оппозиции не в состоянии вывести на улицы столько людей, если только речь не идет о какой-то провокации. Каплей, переполнившей чашу, стало заявление президента Сербии Александра Вучича, который в 18:00 по местному времени провел пресс-конференцию и объявил о том, что на выходных в Белграде опять будет действовать режим комендантского часа. Он по своей привычке сделал это в крайне высокомерной манере. Народу уже надоела эта политика — то жестко, то мягко. У сербского правительства нет уравновешенной стратегии борьбы против эпидемии коронавируса. Сначала оно ввело чрезвычайное положение, и эпидемиологическая ситуация улучшилась. Потом правительство почти полностью отменило меры противоэпидемиологической защиты, чтобы провести парламентские выборы. Это вызвало новую волну эпидемии. В данный момент Сербия находится выше других стран региона по количеству инфицированных. Теперь свою ошибку власти хотят исправить с помощью новых ограничительных мер в виде комендантского часа. Это каждый гражданин Сербии ощущает как несправедливость, и мне кажется, что в какой-то момент народное недовольство просто вылилось на улицы.

Srbija.gov.rs Заседание правительства Сербии

Вчера протестующие выкрикивали лозунги, связанные с Косово и Метохией, в том числе кричали полицейским «Поезжайте в Косово». Может ли дополнительным фактором, вызывающим недовольство народа, быть непрозрачность государственной политики по отношению к южному сербскому краю? Тем более что Александр Вучич во время вчерашней пресс-конференции говорил и о предстоящих встречах с европейскими лидерами по поводу Косово.

Любая политика Александра Вучича — непрозрачная и секретная. Народ мало знает о том, куда он ведет экономику страны, какие выплаты получают иностранные инвесторы, каким образом богатеют современные олигархи. Общественность иногда узнает о разных событиях, таких как афера, связанная с торговлей оружием через компанию «Крушик», или афера, связанная с выращиванием марихуаны на плантации «Йованица». Но обычно такая информация не доходит до сербских СМИ. То же самое касается Косово и Метохии. С 2012 года мы не знаем, какую политику Александр Вучич ведет в косовском направлении. Наоборот, кажется, что у него нет никакой косовской политики. Все, что он делает, сводится к выполнению запросов Запада. Это продолжается с момента подписания Брюссельских соглашений в 2013 году и вплоть до запланированной в Париже видеоконференции по Косово и Метохии, в которой должен принять участие президент Сербии. Все происходит вдали от глаз сербской общественности, и люди подозревают, что за этой секретностью скрывается намерение окончательно передать южный край в руки сепаратистов. Все это накапливается — и поведение властей во время эпидемии коронавируса, и коррупция, и предательство национальных интересов. Люди уже не могут все это терпеть. Президент своим высокомерным выступлением лишь подлил масла в огонь, так как он действительно ведет себя, как будто он государь, а мы его поданные. Вот эта переполненная чаша народного недовольства вчера выплеснулась на улицы столицы.

(сс) European People's Party Президент Сербии Александр Вучич

Среди фото с белградских улиц были и по-настоящему шокирующие. Считаете ли Вы использование силы сотрудниками правоохранительных органов чрезмерным?

Да, полиция действительно реагировала чрезмерно жестоко. Я вчера наблюдал поистине дикие действия некоторых полицейских, это все было в эфире. Но полиция всегда действует так, как ей приказали. Надо понять, кто дал такой приказ. Кроме того, нужно отметить, что телекамеры запечатлели вчера действительно опасное явление — это действия «параполицейских» сил. Было видно, как люди в штатском бьют протестующих, волокут их по земле и передают в руки полицейских в форме. За это кто-то должен ответить. В нашей стране есть полиция, чья деятельность регулируется законом. И, видимо, есть «параполиция», которая действует скрытно, в тот момент, когда режим находится под угрозой. Этот феномен нужно серьезно расследовать.

Как, по Вашему мнению, будут развиваться события? Некоторые оппозиционные партии и группы граждан пригласили народ собраться и сегодня вечером на акции протеста. Ожидаете ли Вы повторение сцен насилия?

Вчерашние сцены были ужасными. Я надеюсь, что это не повторится и что столкновений граждан с полицией не будет. Но мы ничего не можем сказать с уверенностью. У Вучича есть причины цепляться за свой режим зубами и когтями. Он сжёг все мосты к собственному народу, и ему некуда деваться. Он должен идти вперед, а это значит, что конфликт будет только усугубляться. Примет ли руководство силовых структур сторону Вучича? Этого пока никто не может сказать. В любом случае, если они примут его сторону, это будет ошибкой, так как когда-то они ответят перед законом за злоупотребление силой.

Что касается вчерашнего митинга, то он был спонтанным. Но чтобы протесты продолжились, у них должен быть какой-то координатор. Люди не могут спонтанно вырабатывать стратегию и тактику. Теперь настало время для того, чтобы группы граждан создали временный штаб, который координировал бы протесты. Это не только вопрос выхода граждан на улицы, но и вопрос защиты от распространения эпидемии. Многие проблемы надо решать с умом, а это может сделать только какая-то трезвомыслящая группа.

Скриншот twitter Miroslav Aleksic Протестуюие в Белграде

Существует ли в Сербии такая группа?

В данный момент я ее не вижу, но существуют силы, которые могли бы ее создать. Уже два года в Сербии проходят протесты. Их все-таки кто-то координировал. Существует группа оппозиционных партий, которые бойкотировали выборы. Они теперь консолидируются в новую сербскую оппозицию. Они могли бы сформировать какую-то штаб-квартиру, которая стала бы для граждан узнаваемой и которая взяла бы на себя координацию акций протеста.

Когда в странах Восточной Европы происходит что-то похожее на нынешние белградские события, в российском медийном пространстве обычно возникает тезис об очередном «майдане». Можно ли вчерашние протесты в Белграде считать началом новой цветной революции?

Я не вижу признаков цветной революции. Я знаю, что существует мировой штаб, который управляет цветными революциями. Но я не наблюдаю в данном случае никаких признаков, которые могли бы подтвердить наличие внешнего управления. Этого в данный момент нет. Плохо будет, если такие признаки появятся, но их легко вычислить — у них есть свой язык и свой цвет. Мне кажется, что народ сам отверг бы таких лидеров протестов, люди уже предельно внимательны, и они в состоянии распознать попытки такого рода.