Белград, , 10:24 — REGNUM Как минимум 43 сотрудника полиции и 17 человек из числа манифестантов пострадали в ходе ночных протестов против введения в Белграде комендантского часа из-за роста числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 8 июля рассказал глава белградской полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения РТС.

По словам Ребича, сотрудникам его ведомства удалось взять под свой контроль беспорядки, продолжавшиеся в течение нескольких часов.

«Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции. Есть травмы и среди протестующих, по нашим данным, пострадали 17 демонстрантов», — отметил глава полиции Белграда.

Также он рассказал, что участники протестов делали попытки прорваться в здание парламента, что является недопустимым, так как полиция призвана защищать права и жизни сербских граждан.

«Задержаны 23 хулигана», — подчеркнул Ребич и добавил, что подстрекателями к вторжению в парламент, по его мнению, стали бывшие депутаты и оппозиционные активисты Даниел Кнежевич и Срджан Ного, которые в течение 8 июля предстанут перед судом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что введение ряда мер по борьбе с коронавирусом, включая комендантский час, спровоцировали беспорядки в столице Сербии.