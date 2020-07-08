8 июля в Госдумубылвнесен первыйпакет законопроектов для реализации поправок к Конституции РФ. Об этом журналистам рассказалпредседатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Пресс-служба правительства Сахалинской области В Южно-Курильске установили памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ

В частности, в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности. Нарушителю будет грозить наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Также за призывы нарушить территориальную целостность будут предусматриваться штрафы до 300 тысяч рублей.

Читайте также: В Госдуме намерены ужесточить санкции за отчуждение территории и экстремизм

Так что такие деятели культуры, как, например, Андрей Макаревич, во избежание получения конкретного срока за свои призывы по поводу Крыма вовремя поспешили покинуть Россию.

Все бы хорошо, но, как известно, в 67-ю статью Конституции РФ были внесены настораживающие «исключения», позволяющие изменять границы РФ через процедуры «делимитации, демаркации, редемаркации». Как уже доводилось писать, делимитация — это установление линии государственной границы путем переговоров. Постановления о делимитации обычно являются составной частью мирных договоров или специальных соглашений об установлении или изменении государственных границ. Известно и то, что именно для получения южно-курильских островов правительство Японии настаивает на подписании явно ставшего анахронизмом российско-японского мирного договора, а российское правительство соглашается вести бесконечные и бессмысленные переговоры о таком договоре.

2 Конституция РФ. duma.gov.ru

Бессмысленные потому, что все вопросы послевоенного урегулирования нашей страны с Японией, включая территориальный, разрешены в подписанной и ратифицированной парламентами обеих стран Советско-японской совместной декларации 1956 года, а также в последующих заявлениях советского правительства. Но, похоже, этого не знают или сознательно «забывают» берущиеся комментировать историю этого урегулирования деятели. Постоянно встречаются в СМИ неграмотные утверждения о том, что «мирный договор» необходим для прекращения якобы сохраняющегося между двумя странами «состояния войны». И это при том, что, как многократно разъяснялось, никакого «состояния войны» между РФ и Японией нет, ибо 1-я статья Совместной декларации гласит:

«Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

И все же занятая МИД РФ позиция о том, что российские политики и дипломаты ведут с японским правительством переговоры не об островах, а о мирном договоре, не мешает Токио утверждать, что переговоры о мирном договоре априори включают вопрос о линии прохождения границы. И для этого делаются ссылки на процесс «делимитации».

СтаниславС Село Малокурильское, o. Шикотан

Полагаю, было бы верно и ответственно перед поддержавшими поправки гражданами нашей страны в ходе обсуждения в Госдумепакета законопроектов для реализации поправок к Конституции РФ прямо поставить вопрос, подпадают ли необоснованные японские требования в отношении законно принадлежащих России южно-курильских островов под процедуры «делимитации, демаркации, редемаркации». Кстати, на установленной на центральной площади Южно-Курильска на острове Кунашир плите с выбитым не ней текстом поправки о нерушимости российских границ, слова о «делимитации, демаркации, редемаркации» отсутствуют. Ибо курильчане отвергают какие-либо дипломатические процедуры, чреватые утратой ставших для трех поколений наших людей малой родиной земель.