Москва, , 10:08 — REGNUM Пакет законопроектов во исполнение положений обновленной Конституции, касающихся противодействия экстремизму, разработал депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Согласно поправкам, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части её территории.

Также вносятся изменения в УК и УПК. Предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности по статье за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

В частности, предлагается ввести административную преюдицию. Таким образом, уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, рассказал Крашенинников.

Санкции предусматриваются в виде штрафа — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если же публичные призывы совершены впервые, то физлицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

Кроме того, поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

«Законопроекты позволят обеспечить реализацию новых конституционных положений, а также обосновано и соразмерно разграничить административную и уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны», — отметил Крашенинников.