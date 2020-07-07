За эффектной речью Трампа видна тень будущего бункера
Дональд Трамп, которого многие подозревали в том, что ему стало безразлично его президентство и борьба за новый президентский срок, мощно воздвигся 4 июля, в День независимости. В своей речи возле монумента Рашмор он решительно встал на защиту США. И в этом амплуа был великолепен. Для многих — очень убедителен, во всяком случае, собравшаяся аудитория бойко скандировала «Еще четыре года!», а СМИ по обе стороны виртуальных баррикад уже несколько дней не могут успокоиться.
Как мы и предполагали, президент США как мастер политического джиу-джитсу не поленился использовать во многом инспирированные его противниками массовые беспорядки для того, чтобы ярче показать себя как героя-избавителя. Отдав дань уважения великим героям американского прошлого, он разразился угрозами в адрес тех, кого так нахваливали его оппоненты из демократического лагеря. Назвав войну против памятников «отменой культуры», Трамп пошел в своих рассуждениях дальше и справедливо обвинил участников движения Black Lives Matter «в крайне левом фашизме» — тоталитарном и репрессивном. В ответ на развернутую этими «новыми фашистами» войну против священных американских символов Трамп пообещал мощную контратаку и порадовал аудиторию тем, что уже арестованы сотни погромщиков. Специальным президентским указом те, чья вина в вандализме будет доказана, получат минимум 10 лет тюрьмы. Неплохой урок всем, кто любит повеселиться, когда политики и провокаторские СМИ уверяют его, что в данный момент хулиганство — это «совершенно безопасно» и даже имеет какое-то отношение к борьбе за свободу и идеалы.
Трамп, выступивший перед мемориалом Рашмор, где изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт, заверил сограждан, что все будет не так, как задумали те, кто хочет «отменить культуру», и у США хватит военных и полицейских сил, чтобы подавить погромщиков. «Отмена культуры» по Трампу — «вытеснение людей с их рабочих мест, посрамление инакомыслящих и требование полного подчинения от всех, кто не согласен». По его словам, «это само определение тоталитаризма, и оно совершенно чуждо нашей культуре и нашим ценностям, и ему абсолютно нет места в Соединенных Штатах Америки. Эта атака на нашу свободу, нашу великолепную свободу, должна быть остановлена, и она будет остановлена очень быстро. Мы разоблачим это опасное движение, Защитим детей нашей нации, положим конец этому радикальному нападению и сохраним наш любимый американский образ жизни».
Пожалуй, здесь и содержалось слабое место в речи Трампа, которое упустили восторженные слушатели. Да, Трамп упоминал, что антипатриотизм тех, кто выступил сегодня против американской истории, коренится еще в американской начальной школе. Но ведь это укоренение было сделано в свое время сознательно и с определенной целью: оболваненный псведогражданин, не интересующийся историей своей страны и воспринявший ее как нечто чуждое, считался главной опорой государства. Несмотря на все флаги и гимны по поводу и без, выросло то, что выросло. Этим населением легко стало управлять с помощью телевизора, и, когда телевизор оказался в руках антипатриотов из глобалистского стана, результат не замедлил себя ждать.
Теперь Трамп красиво говорит о любви к родине, великих героях прошлого, надежде на лучшее будущее. Но великие герои американского прошлого с негодованием отвернулись бы от современных американцев, включая, вероятно, и самых патриотичных. Прикрываясь лозунгами о свободе, надежде и культуре, США несли миру разрушение и развращение. Конечно, глупо было бы требовать от американцев вообще и от Трампа в особенности скромности и мудрости в оценках, но это единственное, что могло бы их спасти как единую нацию. Скорее же, судя по происходящему, грядущее превращение США в «бастион», а американский континент — в подчиненный США экономический кластер не принесет гражданам этой страны никаких перемен к лучшему.
А вот различных ужасов у них впереди может быть очень много. Американский флаг на Марсе, упомянутый Трампом в той же речи, еще вполне может на этой планете оказаться. В виде такого же курьеза, как советский вымпел на Венере, — напоминание о государстве, которое было готово к тому, чтобы исчезнуть, и как раз в тот момент громче всего распевало песни о своем величии. Поворот к замкнутости (кластеризации) двинет вперед уже начавшийся отказ от выплаты дани, которую США собирали по всему свету за «оказание охранных услуг». Доказательств такого изменения стратегии достаточно, чего стоит только возвращение к концепции «быстрого конвенционального удара», рассчитанной на трансляцию американской угрозы во все уголки планеты без применения ядерного удара или наземной операции.
Но еще никто не доказал, что эта концепция, будучи применена, сможет поддержать необходимый США уровень «дани» со всего света. А без таких выплат Вашингтон не сможет продолжать поддерживать высокий уровень жизни собственного населения и столкнется со всеми прелестями капитализма образца начала ХХ века — только на новом техническом уровне. С учетом последнего, постапокалиптические и технофашистские предсказания фантастов могут обрести в США плоть и кровь. В своем стремлении залезть в безопасный бункер американская политическая элита, скорее всего, не остановится перед убийством и технотронным порабощением не помещающихся в этот бункер сограждан. Этакий коллективный «эцих с гвоздями», к воплощению которого уже давно готовы американские спецслужбы.
Но это всё — страшные картины только одного из возможных вариантов средне отдаленного будущего. Для ближайшего же будущего Трамп значительно повысил свои шансы на переизбрание и использовал беснующиеся толпы для предвыборной агитации. Манёвр, который напрашивался с того самого момента, когда «мирные митингующие» перешли к убийствам, грабежам и вандализму. Решение Трампа всыпать этим мерзавцам по первое число повысит его поддержку с учетом эффектной паузы, которую он выдержал, дав огню как следует разгореться.
Тем не менее шансы Трампа хоть и наверняка повысились, еще далеки от оптимальных. А исход противостояния с демократами и всеми, кому чужд и Трамп, и его позиция, заявленная возле горы Рашмор, еще вовсе не предрешен.