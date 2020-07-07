Дональд Трамп, которого многие подозревали в том, что ему стало безразлично его президентство и борьба за новый президентский срок, мощно воздвигся 4 июля, в День независимости. В своей речи возле монумента Рашмор он решительно встал на защиту США. И в этом амплуа был великолепен. Для многих — очень убедителен, во всяком случае, собравшаяся аудитория бойко скандировала «Еще четыре года!», а СМИ по обе стороны виртуальных баррикад уже несколько дней не могут успокоиться.

Рашмор

Как мы и предполагали, президент США как мастер политического джиу-джитсу не поленился использовать во многом инспирированные его противниками массовые беспорядки для того, чтобы ярче показать себя как героя-избавителя. Отдав дань уважения великим героям американского прошлого, он разразился угрозами в адрес тех, кого так нахваливали его оппоненты из демократического лагеря. Назвав войну против памятников «отменой культуры», Трамп пошел в своих рассуждениях дальше и справедливо обвинил участников движения Black Lives Matter «в крайне левом фашизме» — тоталитарном и репрессивном. В ответ на развернутую этими «новыми фашистами» войну против священных американских символов Трамп пообещал мощную контратаку и порадовал аудиторию тем, что уже арестованы сотни погромщиков. Специальным президентским указом те, чья вина в вандализме будет доказана, получат минимум 10 лет тюрьмы. Неплохой урок всем, кто любит повеселиться, когда политики и провокаторские СМИ уверяют его, что в данный момент хулиганство — это «совершенно безопасно» и даже имеет какое-то отношение к борьбе за свободу и идеалы.

Дональд Трамп у мемориала Рашмор

Трамп, выступивший перед мемориалом Рашмор, где изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт, заверил сограждан, что все будет не так, как задумали те, кто хочет «отменить культуру», и у США хватит военных и полицейских сил, чтобы подавить погромщиков. «Отмена культуры» по Трампу — «вытеснение людей с их рабочих мест, посрамление инакомыслящих и требование полного подчинения от всех, кто не согласен». По его словам, «это само определение тоталитаризма, и оно совершенно чуждо нашей культуре и нашим ценностям, и ему абсолютно нет места в Соединенных Штатах Америки. Эта атака на нашу свободу, нашу великолепную свободу, должна быть остановлена, и она будет остановлена очень быстро. Мы разоблачим это опасное движение, Защитим детей нашей нации, положим конец этому радикальному нападению и сохраним наш любимый американский образ жизни».

Пожалуй, здесь и содержалось слабое место в речи Трампа, которое упустили восторженные слушатели. Да, Трамп упоминал, что антипатриотизм тех, кто выступил сегодня против американской истории, коренится еще в американской начальной школе. Но ведь это укоренение было сделано в свое время сознательно и с определенной целью: оболваненный псведогражданин, не интересующийся историей своей страны и воспринявший ее как нечто чуждое, считался главной опорой государства. Несмотря на все флаги и гимны по поводу и без, выросло то, что выросло. Этим населением легко стало управлять с помощью телевизора, и, когда телевизор оказался в руках антипатриотов из глобалистского стана, результат не замедлил себя ждать.

(сс) Rhododendrites Протестующие с флагом США

Теперь Трамп красиво говорит о любви к родине, великих героях прошлого, надежде на лучшее будущее. Но великие герои американского прошлого с негодованием отвернулись бы от современных американцев, включая, вероятно, и самых патриотичных. Прикрываясь лозунгами о свободе, надежде и культуре, США несли миру разрушение и развращение. Конечно, глупо было бы требовать от американцев вообще и от Трампа в особенности скромности и мудрости в оценках, но это единственное, что могло бы их спасти как единую нацию. Скорее же, судя по происходящему, грядущее превращение США в «бастион», а американский континент — в подчиненный США экономический кластер не принесет гражданам этой страны никаких перемен к лучшему.

А вот различных ужасов у них впереди может быть очень много. Американский флаг на Марсе, упомянутый Трампом в той же речи, еще вполне может на этой планете оказаться. В виде такого же курьеза, как советский вымпел на Венере, — напоминание о государстве, которое было готово к тому, чтобы исчезнуть, и как раз в тот момент громче всего распевало песни о своем величии. Поворот к замкнутости (кластеризации) двинет вперед уже начавшийся отказ от выплаты дани, которую США собирали по всему свету за «оказание охранных услуг». Доказательств такого изменения стратегии достаточно, чего стоит только возвращение к концепции «быстрого конвенционального удара», рассчитанной на трансляцию американской угрозы во все уголки планеты без применения ядерного удара или наземной операции.

Цитата из к/ф «Звездные войны». Реж. Джордж Лукас. США Звезда смерти

Но еще никто не доказал, что эта концепция, будучи применена, сможет поддержать необходимый США уровень «дани» со всего света. А без таких выплат Вашингтон не сможет продолжать поддерживать высокий уровень жизни собственного населения и столкнется со всеми прелестями капитализма образца начала ХХ века — только на новом техническом уровне. С учетом последнего, постапокалиптические и технофашистские предсказания фантастов могут обрести в США плоть и кровь. В своем стремлении залезть в безопасный бункер американская политическая элита, скорее всего, не остановится перед убийством и технотронным порабощением не помещающихся в этот бункер сограждан. Этакий коллективный «эцих с гвоздями», к воплощению которого уже давно готовы американские спецслужбы.

Но это всё — страшные картины только одного из возможных вариантов средне отдаленного будущего. Для ближайшего же будущего Трамп значительно повысил свои шансы на переизбрание и использовал беснующиеся толпы для предвыборной агитации. Манёвр, который напрашивался с того самого момента, когда «мирные митингующие» перешли к убийствам, грабежам и вандализму. Решение Трампа всыпать этим мерзавцам по первое число повысит его поддержку с учетом эффектной паузы, которую он выдержал, дав огню как следует разгореться.

Тем не менее шансы Трампа хоть и наверняка повысились, еще далеки от оптимальных. А исход противостояния с демократами и всеми, кому чужд и Трамп, и его позиция, заявленная возле горы Рашмор, еще вовсе не предрешен.