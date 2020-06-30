Владимир Васильев, 30 июня 2020, 11:24 — REGNUM Руководство ВМС США сообщило, что планируют интегрировать межконтинентальную баллистическую ракету с боеголовкой в неядерном оснащении на свои тяжёлые стелс-эсминцы класса Zumwalt. Данный шаг предпринимается в рамках программы CPS (Conventional Prompt Strike — «Неядерный быстрый удар»).
Новое вооружение позволит эсминцам этого класса поражать любую цель по всему миру в течение часа. Дальность действия этого оружия, соответственно, превысит дальность действия любой неядерной ракеты, развернутой в настоящее время.
Следует заметить, что программа вооружений CPS датируется ещё серединой 2000-х годов. Сейчас она реанимирована военно-политическим руководством США в связи с появлением почти равных угроз американскому первенству в мире. Основная задача программы Conventional Prompt Strike — обеспечить дальность и скорость неядерного удара как при ударе ядерной МБР, что позволит, по мнению Пентагона, использовать её против неядерных противников и нейтрализовать цели без эскалации ядерной войны.
В американских военных кругах широко распространено мнение, что Conventional Prompt Strike является стратегическим оружием и инструментом принуждения в дополнение к ядерным ракетам, но его легче использовать в силу неядерного оснащения.
По имеющейся в открытых источниках информации, в настоящее время межконтинентальная баллистическая ракета в неядерном оснащении определена для интеграции на девять многоцелевых атомных подводных лодок четвёртого поколения класса Virginia Block V и четыре стратегические атомные подводные лодки третьего поколения класса Ohio ВМС США. На вооружении этой ракетой эсминцев-невидимок класса Zumwalt настоял подкомитет по стратегическим силам комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США.
Остановимся более подробно на эсминцах класса Zumwalt. В ВМС США на данном этапе действует две программы по строительству эсминцев: DDG-51 и DDG-1000. Военно-морской флот начал закупать эсминцы класса Arleigh Burke (DDG-51), также известные как эсминцы Aegis, в 1985 финансовом году. В общей сложности до 2019 финансового года были закуплены 82 корабля. Военный бюджет на 2020 финансовый год предполагает закупку ещё трёх эсминцев этого класса, каждый из которых обойдётся в среднем в 1 миллиард 821 миллион долларов.
Программа DDG-1000 по строительству эсминцев класса Zumwalt стартовала в середине 1990-х годов под названием DD-21, позже она была переименована в DD (X). Название DDG-1000 ВМС США присвоили программе 7 апреля 2006 года. Предполагалось изначально заказать 32 эсминца, затем количество кораблей снизили до 24, потом — до семи, в результате остановились на трёх.
По данным Исследовательской службы Конгресса США (Congressional Research Service), общие расходы на программу DDG-1000 оцениваются в 22,1 миллиарда долларов (в долларах США 2010 года). Таким образом, один эсминец класса Zumwalt стоит как минимум около 7,4 миллиарда долларов (в долларах США 2010 года).
Корабль по проекту DDG-1000 является многоцелевым эсминцем с первоначальным акцентом на огневую поддержку действий сухопутных войск на берегу и операции в прибрежных водах. Отличительной чертой данных эсминцев является пониженная радиолокационная заметность. По открытым данным, эсминец имеет показатель эффективной площади рассеяния (ЭПР), уменьшенный в 50 раз,
Для ведения огня по наземным целям этот корабль был оснащён двумя 155-мм пушками под названием Advanced Gun Systems (AGSs). AGSs должны были стрелять новым 155-мм активно-реактивным управляемым снарядом, получившим название Long-Range Land-Attack Projectile (LRLAP). Боекомплект двух пушек — 920 выстрелов, из них 600 находятся в автоматизированных боеукладках. Заявленная дальность стрельбы из AGSs составляет 148 километров, скорострельность — до десяти выстрелов в минуту.
Однако выстрел из пушки оказался очень дорогим — в пределах 0,8−1,2 миллиона долларов.
Речь идёт об эсминце Zumwalt (DDG-1000), который назван в честь адмирала Элмо Р. Зумвальта (Elmo R. Zumwalt), начальника штаба ВМС США в 1970—1974 годах. По информации Исследовательской службы Конгресса США, второй эсминец — Michael Monsoor (DDG-1001) — по плану должен войти в состав ВМС США в сентябре 2020 года, а третий — Lyndon B. Johnson (DDG-1002) — в сентябре 2022 года.
Основным вооружением эсминца этого класса на данном этапе являются 20 модулей универсальной вертикальной пусковой установки Mk 57. Каждый модуль включает в себя четыре ячейки для ракет, а каждая ячейка вмещает от одной до четырёх ракет в зависимости от их габаритов. Можно загрузить крылатые ракеты «Томагавк» (80 штук), противокорабельные и противолодочные ракеты, зенитные и другие ракеты. Состав боекомплекта зависит от поставленной боевой задачи.
С учётом проблем с артиллерийской системой AGSs ВМС США в январе 2018 года в своём меморандуме сообщили о решении изменить основную миссию эсминцев класса Zumwalt с огневой поддержки действий сухопутных войск на берегу на наступательный удар по наземным целям. Разработка нового предназначения оценивалась в 1 миллиард долларов. В данной сумме не учитывались расходы на переоборудование самих кораблей.
Нынешнее изменение миссии эсминцев класса Zumwalt в виде оснащения их межконтинентальными баллистическими ракетами в неядерном оснащении уже второе с момента ввода головного корабля в строй ВМС США.
Надо отметить, что не случайно инициатором этого перепрофилирования выступил подкомитет по стратегическим силам комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США. Формально задача Конгресса состоит в том числе и в сбережении денег американских налогоплательщиков. А с программой DDG-1000 всё вышло очень плохо.
Стоимость одного эсминца Zumwalt оказалась запредельной — 7,4 миллиарда долларов, и это сумма без учёта стоимости изменения миссии. Для сравнения: стоимость новейшего американского атомного авианосца Gerald Ford составляет около 12,9 миллиарда долларов, одного эсминца класса Arleigh Burke (DDG-51) — 1,821 миллиарда долларов.
Таким образом, за деньги, потраченные на программу DDG-1000, можно построить два новых атомных авианосца класса Gerald Ford. А вместо одного эсминца класса Zumwalt построить четыре эсминца класса Arleigh Burke.
Следует отметить, что, по мнению военных экспертов, эсминец класса Zumwalt уступает по своим боевым возможностям эсминцу класса Arleigh Burke. В то же время его водоизмещение в 15 612 тонн больше водоизмещения эсминца класса Arleigh Burke в 9500 тонн на 39%. При таких массогабаритных характеристиках естественно ожидать от эсминца-невидимки значительно более высокого боевого потенциала.
Таким образом, Конгресс США фактически пытается отбелить программу DDG-1000 путём перепрофилирования эсминцев на носители МБР в неядерном оснащении: такой дорогой корабль должен выполнять стратегические задачи. На этом стратегическом фоне будут не так заметны потраченные впустую деньги американских налогоплательщиков.
Что касается в целом программы Пентагона Conventional Prompt Strike («Неядерный быстрый удар»), то она снижает порог применения ядерного оружия и ставит мир на грань ядерной войны.
В соответствии со ст.19 «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» условием, определяющим возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, является в том числе «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников». Это свежий документ — от 2 июня 2020 года. Очевидно, что его текст написан с учётом наличия у американцев программы Conventional Prompt Strike.
Дело в том, что система предупреждения о ракетном нападении информирует о старте межконтинентальной баллистической ракеты, но она не распознаёт тип боевой части — ядерная она или обычная. Таким образом, на применение МБР в неядерном оснащении Соединённые Штаты потенциально могут получить ответно-встречный удар ядерным оружием.