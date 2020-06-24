Москва, , 19:25 — REGNUM Прогнозируемая явка на голосовании по поправкам к Конституции составит 50%, уровень поддержки поправок — около 70%. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«По моим представлениям явка будет в районе 50%. Если ж она будет соответствовать 55%, то она будет равна явке, которая была на выборах за Конституцию 1993 года. Если еще выше — будет вообще чудесно», — отметил он, — А результат, я думаю, будет в районе 70%. И для этого есть разные основания. Во-первых, надо понимать, что люди сейчас голосуют не за новую Конституцию, а за поправки. И это накладывает существенный отпечаток. Если бы люди голосовали за новую Конституцию, то, думаю, явка была бы повыше. Кроме того, сейчас люди будут голосовать только отдельно за поправки в Конституцию. А в 1993 году они голосовали параллельно с выборами в Государственную думу, что тоже существенно поднимало явку. Кроме того, в 1993 году мы имели гораздо большую политизацию общества — только закончился гражданский конфликт».

«И, наконец, не надо забывать, что сейчас лето, идет отпускной сезон, и люди хотят отдыхать после трудных месяцев пандемии, когда они все сидели по домам. Максимум народу постараются уехать на дачи, и это, конечно, скажется на явке не лучшим образом», — уточнил эксперт.

«При этом результат будет достаточно высоким. По хорошему, есть поправки, которые поддерживаются тотально — например, поправка о доступной медицине, по данным ВЦИОМ поддерживается на уровне 95%. Конечно, будут люди, которые будут против в поправок, но это группа меньшинств, которые либо не увидели своей поправки, либо увидели поправку, которая им не нравится. Конечно, если бы у них была возможность голосовать за отдельные правки, это было бы и лучше, но это означало бы «замотать» принятие поправок — ведь всего их более ста, и если голосовать за каждую, то получится просто бессмыслица», — продолжил политолог.

«Так что, если ориентироваться по самым популярным поправкам, которые поддерживаются до 95%, число голосов в поддержку поправок в целом, будет пониже, на уровне 70%. Но в целом я ожидаю именно такого результата, потому что это приблизительно база сторонников президента, лояльных людей, которые хотят стабильности и развития, — завершил свой комментарий Павел Данилин.