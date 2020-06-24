Москва, 24 июня 2020, 19:25 — REGNUM Прогнозируемая явка на голосовании по поправкам к Конституции составит 50%, уровень поддержки поправок — около 70%. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.
«Научные исследования»
Явка на голосовании по поправкам составит около 50%. Прогноз эксперта
«По моим представлениям явка будет в районе 50%. Если ж она будет соответствовать 55%, то она будет равна явке, которая была на выборах за Конституцию 1993 года. Если еще выше — будет вообще чудесно», — отметил он, — А результат, я думаю, будет в районе 70%. И для этого есть разные основания. Во-первых, надо понимать, что люди сейчас голосуют не за новую Конституцию, а за поправки. И это накладывает существенный отпечаток. Если бы люди голосовали за новую Конституцию, то, думаю, явка была бы повыше. Кроме того, сейчас люди будут голосовать только отдельно за поправки в Конституцию. А в 1993 году они голосовали параллельно с выборами в Государственную думу, что тоже существенно поднимало явку. Кроме того, в 1993 году мы имели гораздо большую политизацию общества — только закончился гражданский конфликт».
«И, наконец, не надо забывать, что сейчас лето, идет отпускной сезон, и люди хотят отдыхать после трудных месяцев пандемии, когда они все сидели по домам. Максимум народу постараются уехать на дачи, и это, конечно, скажется на явке не лучшим образом», — уточнил эксперт.
«При этом результат будет достаточно высоким. По хорошему, есть поправки, которые поддерживаются тотально — например, поправка о доступной медицине, по данным ВЦИОМ поддерживается на уровне 95%. Конечно, будут люди, которые будут против в поправок, но это группа меньшинств, которые либо не увидели своей поправки, либо увидели поправку, которая им не нравится. Конечно, если бы у них была возможность голосовать за отдельные правки, это было бы и лучше, но это означало бы «замотать» принятие поправок — ведь всего их более ста, и если голосовать за каждую, то получится просто бессмыслица», — продолжил политолог.
«Так что, если ориентироваться по самым популярным поправкам, которые поддерживаются до 95%, число голосов в поддержку поправок в целом, будет пониже, на уровне 70%. Но в целом я ожидаю именно такого результата, потому что это приблизительно база сторонников президента, лояльных людей, которые хотят стабильности и развития, — завершил свой комментарий Павел Данилин.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.