Сразу два громких и скандальных судебных спора рассмотрят арбитражи Москвы и Архангельской области. Оба процесса связаны между собой и касаются сделки трёхлетней давности о продаже алмазного актива «Лукойла» — АО «Архангельскгеолдобыча» (сегодня — АО «АГД Даймондс»), которое ведёт разработку алмазоносного месторождения им. В. П. Гриба в Архангельской области. Месторождение по запасам — первое в Европе, четвертое в России и седьмое в мире. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

Иск ВТБ на 61 млрд рублей

29 июня 2020 года в арбитраж Москвы поступил иск от ПАО «Банк ВТБ» к ООО «Открытие промышленные инвестиции». Сумма претензий составила 61 059 418 427,36 рубля.

Дело к производству пока не принято. Его подробности раскрыл сам банк. В комментариях ТАСС представитель кредитной организации уточнил, что речь идёт о кредитных средствах в размере 873 млн долларов США, которые были выданы компании из структур «Открытие холдинг» несколько лет назад. В 2017 году ООО «Открытие промышленные инвестиции» закрыло сделку по покупке алмазного актива компании «Лукойл» — АО «Архангельское геологодобычное предприятие» («Архангельскгеолдобыча»). На сегодня правопреемником последней является АО «АГД Даймондс».

Банк объяснил свой иск с требованием возврата кредита риском пересмотра сделки, так как в 2020 году ФАС России поднял данный вопрос в своём иске. Пересмотр сделки, по мнению истца, может привести к ухудшению финансового положения компании. Обязательства по кредиту, по данным банка, заёмщик в последнее время также перестал исполнять, и потому, не дожидаясь окончания разбирательств с антимонопольным ведомством, был подан многомиллиардный иск.

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О претензиях ФАС

Несмотря на то, что три года назад правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила покупку алмазного актива у «Лукойла» структурами «Открытия Холдинга», в конце мая 2020 года ФАС заявила, что при санации банка «Финансовая корпорация «Открытие», ЦБ РФ была «выявлена подозрительная сделка по приобретению в 2017 году АО «Открытие Холдинг» через свое 100% дочернее общество ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» у ПАО «Лукойл» 100% акций АО «АГД-Даймондс». Сомнения у ведомства вызвала цена — сумма по контракту в два раза превышала стоимость самого предприятия.

Антимонопольная служба посчитала, что был нарушен порядок, так как правительственной комиссии на рассмотрение не предоставили данные «о наличии у ряда бенефициаров АО «Открытие Холдинг» гражданства иного государства», а это, по мнению ФАС, привело к появлению иностранного контроля над важным предприятием России.

В архангельский арбитраж 28 мая 2020 года ФАС направило иск к ООО «Открытие промышленные инвестиции» и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» «о признании недействительной сделки и применение последствие недействительности сделки» по приобретению ООО у нефтекомпании «3 874 137 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «АГД Даймондс» номинальной стоимостью один рубль каждая, государственный регистрационный номер: 1−01−00436-А, что составляет 100% уставного капитала общества, совершенной 24.05.2017 года». Третьими лицами в споре участвуют сама проданная компания, АО «ВТБ Регистратор», АО «Открытие Холдинг».

В суде отмечалось, что «АГД Даймондс» имеет «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с осуществлением деятельности по геологическому изучению, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых». Компания имеет соответствующую лицензию на пользование недрами, которая выдана департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу.

Ещё в мае суд по требованию истца наложил обеспечительные меры по делу. ООО «Открытие промышленные инвестиции», как единственному акционеру, было запрещено совершать любые действия, что влекут за собой обременение, отчуждение или распоряжение в иной форме акциями компании, а также ему запретили вносить изменения в устав и иные внутренние акты, увеличивать или уменьшать уставный капитал, проводить реорганизацию или ликвидацию компании. Помимо этого, был запрещён отказ или изменение «условий действующих лицензий, иных разрешительных документов, выданных АО «АГД Даймондс». Также АО «ВТБ Регистратор» запретили «осуществлять записи по учёту или переходу прав на акции» и «другие действия в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг» данной компании. ИФНС по городу Архангельску запретили «производить регистрационные действия по реорганизации и ликвидации АО «АГД Даймондс» (ОГРН 1 022 900 508 036)».

2 июля 2020 года ФАС подала заявление об обеспечении иска, но содержание данного документа пока неизвестно. Следующее заседание по спору назначено на 29 июля 2020 года.

Ранее ВТБ Банк, который также пытается войти в этот спор третьим лицом, заявил, что претензии ФАС вредят сделке по «Архангельскгеолдобыче», так как создают предпосылки к пересмотру многих крупных инвестиционных соглашений.

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Об алмазной компании

Спорная компания, ставшая яблоком раздора для крупных игроков, ведёт свою историю с 1931 года. По информации с сайта «АГД Даймондс» (до 2018 года — «Архангельскгеолдобыча»), за годы работы ею было открыто и разведано свыше 400 месторождений газа, нефти, алмазов, а также разных металлов, сырья для кирпича, цемента и многое другое.

В 2014 году на месторождении алмазов был запущен одноимённый горнообогатительный комбинат им. В. Гриба мощностью 4,5 млн тонн руды ежегодно. Уже в 2017 году здесь был добыт крупнейший за всю историю алмазодобычи в Европе алмаз. Он весил 181,68 карата и получил имя «Архангел Михаил». В мае 2019 года этот рекорд был побит алмазом весом 222,09 карат, названным «Владимир Гриб». В целом же за 2019 года на ГОКе было добыто 11 эксклюзивных алмазов, и вес каждого из них превышал 50 карат.

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В конце мая 2020 года стало известно, что компания обратилась в Минфин РФ с заявлением о включении её в список системообразующих и финансовой поддержке. «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что «АГД Даймондс» просит о льготном кредите до 3 млрд рублей под 5% годовых, который планирует пустить на пополнение оборотных средств, в том числе зарплату работникам. Основанием для обращения стал временный простой из-за пандемии коронавируса.

Единственным акционером «АГД Даймондс» является ООО «Открытие промышленные инвестиции». В апреле 2019 года ООО приняло решение «не распределять чистую прибыль общества, дивиденды на акции общества не начислять и не выплачивать». Тогда же было одобрено дополнительное соглашение №3 к договору займа, заключённому 24 мая 2017 года между алмазной компанией и компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД». В открытых данных отмечалось, что речь идёт о крупной сделке, связанной «с отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов». Там же уточнялось, что контролирующее лицо компании «Лаковер Трейдинг ЛТД» — АО «Открытие Холдинг» и в отношении алмазной компании является контролирующим лицом. Подробности сделок не раскрывались.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Открытие промышленные инвестиции» учреждено для вложений в ценные бумаги 7 октября 2016 года в Москве. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, директор с июня 2018 года — Андрей Коняев. Последний был руководителем ликвидированного в 2014 году негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики, созданного «ЕЭС России» (правопреемником фонда стало ОАО «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»). А также до сих пор Коняев является главой фонда поддержки и реализации социально значимых проектов «Благодать» Елены Лобовой (создан в 2018 году).

Единственный владелец компании «Открытие промышленные инвестиции» со дня её основания — АО «Открытие Холдинг». К последнему ВТБ Банк подал отдельный иск — «о взыскании вексельной задолженности в размере 13 616 212 521,67 рубля». Эти претензии арбитраж Москвы начнёт рассматривать 6 июля 2020 года.

К АО также имеется не до конца рассмотренный банкротный иск от банка «Траст». Сам холдинг также в рамках этого дела подал заявление, в котором выразил желание обанкротиться. Его требование должны начать рассматривать как раз сегодня, 3 июля 2020 года.

Точку в споре, кому владеть крупным алмазным активом России, могут поставить уже в текущем году. На 29 июля назначено лишь предварительное заседание по делу об оспаривании сделки купли-продажи. Известно также, что в этом споре по иску ФАС третьими лицами участвуют прокуратура Архангельской области и Центробанк России.