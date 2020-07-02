В намеренно непрозрачном и запутанном мире северокорейского руководства выделяется Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына. Ее официальная роль несколько раз менялась с тех пор, как ее брат пришел к власти в 2011 году, но за это время ее влияние и значимость только расширились. Северная Корея никогда не была абсолютной диктатурой (то есть страной, управляемой по прихоти одного лидера), несмотря на огромную власть династии Ким. Видное положение Ким Ё Чжон отражает эволюцию роли династии Ким и продолжающийся демографический переход северокорейского руководства.

Северная Корея

Ким Ё Чжон несколько раз заигрывала с известностью. Поначалу она вызвала интерес к последним дням правления Ким Чен Ира, где ее якобы видели сопровождающей своего больного отца в некоторых его инспекционных поездках. После его смерти она была показана в государственных СМИ на фотографиях, спокойно стоящей позади Ким Чен Ына. Каждое ее появление вызывало предположения о ее личности и роли, и к концу 2012 года предполагалось, что она получила формальное положение в иерархии режима, ориентированной на пропаганду и культуру. Предполагалось также, что именно она стояла за печально известным концертом в Пхеньяне, во время которого на сцене был изображен Микки Маус. В том же году ее увидели прыгающей и смеющейся, пока Ким Чен Ын бродил по недавно открытому парку развлечений, — за поведение в тот день за рубежом ее прозвали «сумасбродной».

Blue House Ким Ё Чжон на переговорах между лидерами Южной и Северной Кореи. 2018

После казни дяди Ким Чен Ына — Чан Сон Тхэка, в 2013 году, роль Ким Ё Чжон как доверенного лица резко возросла. А когда Ким Чен Ын исчез на несколько недель в 2014 году, вызвав предположения о болезни, смерти или перевороте, именно Ким Ё Чжон служила главным связующим звеном между своим братом и остальной частью власти, фактически выступая в качестве доверенного лица лидера. Она играла аналогичную роль в этом году во время очередного длительного отсутствия Ким Чен Ына. Ее доступ к молодому лидеру и связь с ним превосходит, пожалуй, только его жена, Ли Соль Джу. Но роль Ким Ё Чжон как связного с остальной частью режима намного превосходит власть Ли.

Ким Ё Чжон сыграла важную роль в содействии проведению саммита между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином после того, как она посетила Южную Корею, приехав на зимние Олимпийские Игры 2018 года. Она играла важную роль на саммитах между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, привлекая особое внимание, когда следовала за своим братом с пепельницей (рассматриваемой как акт почтения) и когда заменяла ручку для подписи на столе (рассматриваемой как знак порядка и контроля).

Тем не менее, несмотря на ее роль в качестве собеседника на международных саммитах, ей также недавно была дана роль прекращения сотрудничества с Южной Кореей и объявления о скором уничтожении отделения связи в Кэсоне. Затем ее брату было дано отойти от края пропасти, отложив возможные военные действия против Южной Кореи, о которой она объявила всего несколько дней назад. То, что происходит между двумя Кимами, иногда в унисон, иногда с противоречиями, соответствует стратегической модели неопределенности Северной Кореи, но может также подчеркнуть сдвиг в том, как действует ее руководство.

Хотя Ким Ё Чжон и не является соправителем, она явно играет важную роль в северокорейском руководстве. Она возглавила изменяющуюся пропаганду о ведущей семье, отказавшись от многих мифических утверждений и вместо этого изображая Ким Чен Ына как человека, который заботится о своем народе, чем-то напоминающего своего добродушного деда, чем-то похожего на гуманного и современного мирового лидера (включая более заметную роль Ли Соль Чжу в качестве первой леди и публичные признания Кима в неудаче и беспокойстве). Совместная работа укрепила Кимов как настоящую династию и позволила им брать на себя больше рисков внутри страны.

English1.president.go.kr Встреча Ким Ё Чжон с Мун Чжэ Ином

Это также отразило смену поколений в Северной Корее. В то время как Ким Чен Ын все еще полагается на многих членов северокорейского руководства первого и второго поколений, он и Ким Ё Чжон представляют собой драматический разрыв в этой линии. Они стремились расширить возможности и привить ориентированную на молодежь культуру в Северной Корее, более открытую капитализму (конечно, в определенных пределах), современным идеям и даже управляемому внедрению и эксплуатации иностранных технологий и возможностей.

Вместе Ким Ё Чжон и Ким Чен Ын представляют собой потенциальный мост к другой Северной Корее, которая все еще сильно контролируется, но, возможно, не так изолирована. Это не означает, что у нее есть какой-либо интерес в том, чтобы покончить с ядерным оружием и ракетами Северной Кореи; они рассматриваются как жизненно важные для сохранения национальной независимости, ведь сила — это многогранная концепция, и одного экономического развития недостаточно. В Пхеньяне не предвидится никаких быстрых перемен, никаких легких шагов по китайскому или вьетнамскому пути. Но с двумя обученными за границей и относительно молодыми голосами, ведущими Северную Корею, может возникнуть желание экспериментировать больше — не только в сохранении военной направленности Ким Чен Ира, но и в экономической и социальной динамике для нового поколения.