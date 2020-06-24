Пхеньян, , 02:03 — REGNUM Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не поддержал план военных действий против Республики Корея, представленный Генштабом страны. Об этом 24 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе предварительного заседания Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва, проводимого в формате видеоконференции, Ким Чен Ын «дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб КНА».

По информации агентства, в ходе обсуждения рассматривались ключевые проекты военной политики, намеченные к внесению на рассмотрение предстоящей 5-й сессии Центральной военной комиссии ТПК 7-го созыва, нацеленные на «дальнейшее укрепление военной силы сдерживания страны».

Как сообщало ИА REGNUM, новую партию в полмиллиона агитационных листовок отправила в КНДР неправительственной организации (НПО) «Борцы за свободную Северную Корею».

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), типографии КНДР напечатали и упаковали 12 млн агитационных листовок, которые планируется запустить на трех тысячах воздушных шаров в сторону Южной Кореи.

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