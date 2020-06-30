Информационный вбросы, призванные очернить процесс голосования по поправкам к Конституции РФ, являются спланированной акцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

Такое заявление эксперт сделал, комментируя два резонансных случая — фейк, где представитель «Открытой России» якобы обнаруживает пакет с бюллетенями в поддержку поправок в Конституцию, и заявление Леонида Волкова, который распространил данные о неправомочности работы избирательных комиссий в Москве, члены которых отказывались работать из-за коронавируса. Позднее пост оппозиционера был удален, но остался в других оппозиционных группах. Впоследствии выяснилось, что оба случая оказались ложью, что тем не менее не сильно помешало их распространению в Интернете.

«Открытая Россия», штаб Навального, движение «Голос» занимаются тем, что распространяют «фейки» для того, чтобы специально создать атмосферу, что у нас голосование проходит с нарушениями, некорректно, нелегитимно, при этом понимая, что идет высокая явка и, судя по всем экзитполам, население поддерживает поправки. Им нужно думать о завтрашнем дне, делать закладки на послевыборное состояние и пытаться это скомпрометировать, чтобы иностранные СМИ это разносили. Не случайно «Голос» за несколько недель до голосования распространял методичку, что будет 33 тысячи нарушений. Пока они смогли до двух тысяч их наковырять, из которых 97% — ненадёжные, фейковые сообщения», — сказал Малькевич.

(сс) SERGEY MINNIGALIN Александр Малькевич

Эксперт отметил, что активист «Открытой России», безнаказанно распространявший фейк, должен быть привлечён к ответственности в соответствии с законодательством. Особую пикантность ситуации придаёт факт, что вбросы создают организации, которые ассоциируют себя как борцов за правду.

«Движение «Голос» зачастую само создает фейковые нарушения. И в этом может убедиться каждый интернет-пользователь, поставив соответствующий фильтр на «Карте нарушений на выборах», запущенной «главными борцами за чистоту российского избирательного процесса. Всего 28 сообщений из 1357 на карте нарушений «Голоса» размещены от надёжных источников, то есть сами авторы проекта признают возможную недостоверность более 97% материалов», — заявил Малькевич.

В доказательство своих слов он привёл конкретный пример фейка, который, по его мнению, был создан движением «Голос». Откровенная фальсификация, с его слов, касается дезинформации о якобы имеющем место принуждению к голосованию.

«Ранее я рассказывал о том, как сотрудников несуществующей фирмы ООО «АгроМагЛесПром» принуждают к голосованию. Для этого даже был «подготовлен» приказ. Теперь же начали подделывать документы государственных учреждений. На «Карте нарушений» движения «Голос» опубликован «скан письма» заместителя главы Новокузнецка Антона Безгубова, который «контролирует явку работников жилищно-коммунального хозяйства» на голосование по внесению изменений в Основной закон страны. На самом деле в реальном письме чиновника пункты, касавшиеся дезинфекции УИКов, были заменены на графы о «проголосовавших» сотрудниках», — рассказал Малькевич.

Подобные вещи списать на обычные ошибки нельзя, убеждён общественник. В данном случае речь идёт о целенаправленной атаке на голосование по поправкам к Конституции РФ.

«Те, кто будут говорить, что это ошибки, кто-то что-то перепутал, — конечно, нет! Это всё звенья целенаправленной кампании. Я привел пример с подложными письмами, где в документах переделаны целые абзацы, это говорит, что людям необходимо обеспечить число, и когда нарушений нет, их фальсифицируют», — отметил Малькевич.

Hmao.izbirkom.ru Голосование на улице

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулинасчитает фейки спланированной кампанией.

«Здесь нет ошибок. Проводя аналитику, смотря на методику распространения, чётко видно, что это спланированная кампания», — сказала Мизулина корреспонденту ИА REGNUM.

Эксперт указала, что проявления информационной атаки на голосование встречаются повсеместно. Так по состоянию на 30 июня волонтёры Лиги безопасного интернета выявили уже 7211 фейков, направленных на дискредитацию голосования по Конституции. Резкий рост информационных вбросов начался уже в первый день голосования.

«На самом деле количество этих фейков в разы больше. По характеру распространения этой информации, если говорить о технических вещах, можно сделать вывод, что это организованная, спланированная кампания, которая усилилась с 25 июня», — сказала Мизулина.